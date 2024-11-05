Казань для детей (в группе): прогулка по центру города

Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Чтобы полюбить Казань, нужно узнать и понять ее историю.

Вместе с юными путешественниками мы пройдём по центральным улицам от памятника Коту Казанскому до Старо-Татарской слободы.

Вы узнаете, как складывалась история главного татарского города, увидите старинные мечети и познакомитесь с традициями народов, веками населяющих наш край. А еще получите настоящий ханский ярлык из рук самого хана.
Казань для детей (в группе): прогулка по центру города
Казань для детей (в группе): прогулка по центру города
Казань для детей (в группе): прогулка по центру города
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии

Спрятанные сокровища и татарский хан

Я хочу показать вам самые интересные локации центра Казани и открыть маленьким путешественникам колорит татарской столицы.

  • Ребята узнают, почему котов казанских командировали в Петербург и какого казанского кота мыши хоронили.
  • Раскроют, где хранилось золото Российской империи и почему только часть запаса смогли вывезти из города.
  • Увидят озеро, на дне которого по преданию покоятся сокровища Казанского ханства, а я расскажу, почему они до сих пор не найдены.

По пути мы встретим татарского хана: он вручит ребятам ярлык, подтверждающий статус самых дорогих гостей и дающий право посещать любые казанские базары. А если ребята правильно ответят на его вопросы, то получат и ханские подарки.

Прогулка по центру города

Наше мини-путешествие начнется от памятника Коту Казанскому. Пройдёмся по улице Баумана, поздороваемся с татарской водяной и увидим главную площадь города. Наконец, в Старо-Татарской слободе разгадаем секреты озера Кабан, а заодно полюбуемся мечетями и прекрасно сохранившимися купеческими усадьбами. Завершится же наше увлекательное путешествие на Юнусовской площади, ещё одной жемчужине на Казанской шапке.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей и подростков от 7 до 17 лет
  • Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Возможно проведение экскурсии для школьной группы до 25 человек

ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле памятника Коту Казанскому
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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