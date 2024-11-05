Казань для детей (в группе): прогулка по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Чтобы полюбить Казань, нужно узнать и понять ее историю.
Вместе с юными путешественниками мы пройдём по центральным улицам от памятника Коту Казанскому до Старо-Татарской слободы.
Вы узнаете, как складывалась история главного татарского города, увидите старинные мечети и познакомитесь с традициями народов, веками населяющих наш край. А еще получите настоящий ханский ярлык из рук самого хана.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Спрятанные сокровища и татарский хан
Я хочу показать вам самые интересные локации центра Казани и открыть маленьким путешественникам колорит татарской столицы.
Ребята узнают, почему котов казанских командировали в Петербург и какого казанского кота мыши хоронили.
Раскроют, где хранилось золото Российской империи и почему только часть запаса смогли вывезти из города.
Увидят озеро, на дне которого по преданию покоятся сокровища Казанского ханства, а я расскажу, почему они до сих пор не найдены.
По пути мы встретим татарского хана: он вручит ребятам ярлык, подтверждающий статус самых дорогих гостей и дающий право посещать любые казанские базары. А если ребята правильно ответят на его вопросы, то получат и ханские подарки.
Прогулка по центру города
Наше мини-путешествие начнется от памятника Коту Казанскому. Пройдёмся по улице Баумана, поздороваемся с татарской водяной и увидим главную площадь города. Наконец, в Старо-Татарской слободе разгадаем секреты озера Кабан, а заодно полюбуемся мечетями и прекрасно сохранившимися купеческими усадьбами. Завершится же наше увлекательное путешествие на Юнусовской площади, ещё одной жемчужине на Казанской шапке.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей и подростков от 7 до 17 лет
Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Возможно проведение экскурсии для школьной группы до 25 человек
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле памятника Коту Казанскому
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 1122 туристов
Добрый день! По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — маркетолог и журналист. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами читать дальше
своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, а также познакомлю с историей края. Помогу составить программу экскурсий с учётом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения, отвечу на все интересующие вопросы. Языки экскурсии — русский и татарский. Гостеприимная Казань ждёт вас! До встречи!