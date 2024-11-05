Чтобы полюбить Казань, нужно узнать и понять ее историю. Вместе с юными путешественниками мы пройдём по центральным улицам от памятника Коту Казанскому до Старо-Татарской слободы. Вы узнаете, как складывалась история главного татарского города, увидите старинные мечети и познакомитесь с традициями народов, веками населяющих наш край. А еще получите настоящий ханский ярлык из рук самого хана.

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Описание экскурсии

Спрятанные сокровища и татарский хан

Я хочу показать вам самые интересные локации центра Казани и открыть маленьким путешественникам колорит татарской столицы.

Ребята узнают, почему котов казанских командировали в Петербург и какого казанского кота мыши хоронили.

Раскроют, где хранилось золото Российской империи и почему только часть запаса смогли вывезти из города.

Увидят озеро, на дне которого по преданию покоятся сокровища Казанского ханства, а я расскажу, почему они до сих пор не найдены.

По пути мы встретим татарского хана: он вручит ребятам ярлык, подтверждающий статус самых дорогих гостей и дающий право посещать любые казанские базары. А если ребята правильно ответят на его вопросы, то получат и ханские подарки.

Прогулка по центру города

Наше мини-путешествие начнется от памятника Коту Казанскому. Пройдёмся по улице Баумана, поздороваемся с татарской водяной и увидим главную площадь города. Наконец, в Старо-Татарской слободе разгадаем секреты озера Кабан, а заодно полюбуемся мечетями и прекрасно сохранившимися купеческими усадьбами. Завершится же наше увлекательное путешествие на Юнусовской площади, ещё одной жемчужине на Казанской шапке.

Организационные детали