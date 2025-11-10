Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаю вас на захватывающую прогулку по одному из самых колоритных уголков Казани — Старо-Татарской слободе. Здесь вас ждут резные домики, величественные мечети 18 века и самая маленькая улица города. А еще — озеро с загадочными сокровищами. Все это на небольшой территории, где каждая деталь полна истории и очарования. Что может быть увлекательнее? Жду вас на нашей прогулке!