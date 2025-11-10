Приглашаю вас на захватывающую прогулку по одному из самых колоритных уголков Казани — Старо-Татарской слободе. Здесь вас ждут резные домики, величественные мечети 18 века и самая маленькая улица города. А еще — озеро с загадочными сокровищами. Все это на небольшой территории, где каждая деталь полна истории и очарования. Что может быть увлекательнее? Жду вас на нашей прогулке!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы узнаете:
- как и почему город был разделен на две части: русскую и татарскую;
- как в слободе появились первые каменные мечети;
- кто жил, работал и посещал эту уникальную часть Казани;
- как проходят обряды бракосочетания у татар;
- что едят татары и как они пьют чай;
как выглядели улицы слободы в 19-20 веках. По возможности, мы сможем посетить одну из мечетей Старо-Татарской слободы. При этом вам нужно будет снять обувь, чтобы увидеть, как она выглядит не только снаружи, но и внутри. Мы заглянем в торговые лавки, где еще остались товары, производством которых занимались татары в прошлые века. И, конечно, в конце экскурсии вы поймете, почему татары считаются хитрыми. Эта прогулка подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры и истории
- Время экскурсии зависит от количества путешественников и скорости их передвижения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечети 18 века
- Самая короткая улица Казани
- Купеческие усадьбы 19 века
- Торговые лавки
- Озеро Нижний Кабан
- Театр им. Галиаскара Камала
Что включено
- Услуги гида
- Посещение мечети (по возможности)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная озера (верхняя часть) напротив УЛ.Ш. Марджани, 6
Завершение: Казань, ул. Шигабутдина Марджани, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- По возможности, мы посетим мечеть (в момент намаза вход запрещён)
- Девушкам нужно иметь головные уборы, плечи и колени должны быть прикрыты, обувь в мечети необходимо снять. В помещении вы должны находиться в носках
- Время экскурсии зависит от количества путешественников и скорости их передвижения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
