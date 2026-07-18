10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомиться с жизнью, культурой и обычаями казанских татар на прогулке по исторической улице
Историю казанских татар сопровождает множество преданий и загадок — оттого она напоминает настоящую сказку. О том, как формировалась эта сторона жизни города, ярче всего вам расскажет Старо-Татарская слобода.
Здесь безраздельно правит читать дальшеуменьшить
аутентичная национальная архитектура и обволакивает чудом сохранившаяся атмосфера старины.
На прогулке по колоритному району вы узнаете о распространении ислама в Среднем Поволжье, рассмотрите татарские дома, усадьбы и мечети, а у берегов озера Кабан узнаете о затонувших сокровищах хана и других таинственных мифах.
Едва ли не каждый дом в Старо-Татарской слободе связан с выдающимися деятелями татарского народа: я расскажу о местных купцах, духовенстве и интеллигенции, внёсших вклад в развитие района. Рассматривая фасады жилых зданий, вы узнаете о символике орнаментов на воротах и внутреннем устройстве домов. Не оставим в стороне и голландский стиль, который вы обнаружите в местной архитектуре. Поговорим о зарождении ислама в нашем крае — помимо ярких, переносящих на несколько веков назад строений, вы встретите старейшие и значимые религиозные памятники. Возле мечетей Аль-Марджани, Апанаевской и Сенной я объясню основы татаро-мусульманской духовности, а также освещу важный для понимания культуры феномен джадидизма.
Крупнейшее озеро города
Колоритный уголок Казани расположился неподалеку от озера Кабан, самого большого и глубокого в Татарстане. Гуляя по набережной, вы услышите легенды о происхождении водоёма и его названия, а также несколько будоражащих воображение историй, которые испокон веков связаны с этим местом. Будут мифы о затонувших кладах и сокровищах хана, о колдунье и древнем городе, ушедшем под воду вместе с его дворцами и минаретами…
Организационные детали
Женщинам рекомендуется брать с собой платок на голову для посещения храмов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра им. Галиаскара Камала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3633 туристов
Я гид и представитель небольшой команды гидов.
Родилась и живу в Казани. У меня высшее историческое образование, 4 года работала учителем истории в гимназии. С 2015 года провожу экскурсии в Казани читать дальшеуменьшить
и в Свияжске.
Я и моя команда — аккредитованные, опытные, проверенные гиды. С удовольствием делимся интересными историями, фактами, легендами о родном городе с его жителями и гостями. С радостью покажем вам Казань так, чтобы вам захотелось вернуться ещё раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алиса
Очень понравилась экскурсия и наш гид Надежда! Отдельное спасибо ей, что пошла навстречу и согласилась подвинуть время начала. Мы попросили об этом с утра в день экскурсии, потому что появился читать дальшеуменьшить
шанс посетить ещё одно место, и мы бы не успели в него съездить, чтобы вернуться к изначально оговорённому часу.
В тот день периодически поливал дождь, но нам повезло, и за время экскурсии ни капли не упало. Надежда рассказала много познавательного о примечательных местах района - мы ещё и квартиру сняли неподалёку, поэтому было вдвойне интересно. Жаль только, что в усадьбу не попали, но если бы всё пошло по изначальному плану, посетили бы и её. Надежда даже честно пыталась договориться с администрацией, чтобы нас пустили после закрытия, но, увы, не получилось.
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Е
Екатерина
Татарская слобода - в самое сердечко! Ольга - прекрасный гид и рассказчик) Изначально мы указали, что уже не в первый раз в Казани (но в этом месте не были) и она выстраивала рассказ так, что для нас вся информация про Казань и ее историю была новой.
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Ю
Юлия
Великолепная экскурсия! Два с половиной часа пролетели незаметно. Ольга - отличный рассказчик. Очень интересно рассказала о быте и жизни татар. Ольге огромное спасибо, экскурсию рекомендую!
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Е
Елена
Экскурсия очень интересная. Для знакомства с городом очень рекомендую. Хороший пешеходный маршрут, комфортный. Ольга замечательно структурировала матеариал, есть все: и про историю, и про традиции, и про быт
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А
Анатолий
Огромное спасибо за экскурсию, невероятно интересно
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Наталия
Добрый день. 16 февраля взяли данную экскурсию с экскурсоводом Инной. Приятно провели время. Узнали много интересного про быт. Как уживаются татары и русские. Инна рассказывает интересно, понятно. Показала и рассказала читать дальшеуменьшить
нам о сувенирах и лакомствах. Я люблю разные интересные штучки, поэтому осталась очень довольна. Инна всегда с удовольствием делилась информацией, которая не входит в программу экскурсии. Хотите приятно спокойно провести время! Возьмите эту экскурсию.
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