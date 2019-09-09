10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан

Познакомиться с жизнью, культурой и обычаями казанских татар на прогулке по исторической улице

Ольга
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Ольга – ваш гид
Историю казанских татар сопровождает множество преданий и загадок — оттого она напоминает настоящую сказку.

О том, как формировалась эта сторона жизни города, ярче всего вам расскажет Старо-Татарская слобода.

Здесь безраздельно правит аутентичная национальная архитектура и обволакивает чудом сохранившаяся атмосфера старины.

На прогулке по колоритному району вы узнаете о распространении ислама в Среднем Поволжье; рассмотрите татарские дома, усадьбы и мечети; а у берегов озера Кабан узнаете о затонувших сокровищах хана и других таинственных мифах.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан

Что вас ожидает

Татарская Казань
Едва ли не каждый дом в Старо-Татарской слободе связан с выдающимися деятелями татарского народа: я расскажу о местных купцах, духовенстве и интеллигенции, внесших вклад в развитие района. Рассматривая фасады жилых зданий, вы узнаете о символике орнаментов на воротах и внутреннем устройстве домов. Не оставим в стороне и голландский стиль, который вы обнаружите в местной архитектуре. Поговорим о зарождении ислама в нашем крае — помимо ярких, переносящих на несколько веков назад строений, вы встретите старейшие и значимые религиозные памятники. Возле мечетей Аль-Марджани, Апанаевской и Сенной я объясню основы татаро-мусульманской духовности, а также освещу важный для понимания культуры феномен джадидизма.

Крупнейшее озеро города
Колоритный уголок Казани расположился неподалеку от озера Кабан, самого большого и глубокого в Татарстане. Гуляя по набережной, вы услышите легенды о происхождении водоема и его названия, а также несколько будоражащих воображение историй, которые испокон веков окружали это место. Будут мифы о затонувших кладах и сокровищах хана, о колдунье и древнем городе, ушедшем под воду вместе с его дворцами и минаретами…

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная. Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Казани. Имею высшее историческое образование. 4 года работала учителем истории в гимназии. Сейчас я профессиональный, аккредитованный экскурсовод. Делюсь своей любовью к городу и его окрестностям в рассказах... Применяю индивидуальный подход к туристам. Согласна с высказыванием писателя Александра Герцена: «Вообще, значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке: здесь от беспрерывного действия друг друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру».
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 сентября 2019
Большое спасибо Ольге! Были на экскурсии большой семьей, с детьми (14, 12 лет и 3 года). Маленькую дочку очень порадовал внутренний дворик с животными и забавными скульптурами. Экскурсия очень уютная (если можно так сказать про прогулку), комфортный маршрут. Мы попали во время проведения ремонтных работ на набережной оз. Кабан и нам не удалось в полной мере насладиться его красотами, но есть повод вернуться в Казань снова)))
Ольга любезно подсказала где лучше приобретать сувениры, чакчак, в каких ресторанах и кафе вкусно готовят (на любой кошелек и вкус) и где стОит пообедать и поужинать. Благодаря Ольге Казань заиграла новыми (или старыми отреставрированными) красками! Данная экскурсия подойдет всем, кто интересуется городом, его историей. Обязательно к посещению всем в любом возрасте!
26 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Ольга интересно рассказывала, никакой лишней информации, даже сюрпризы погоды в виде дождя не испортили впечатление. За два часа мы не устали, узнали много нового и интересного. Спасибо!
5 августа 2019
Отличная экскурсия! Ольгой очень интересно, грамотно представлен материал. Понравилось. Рекомендуем.
27 июня 2019
Ольга, спасибо Вам огромное за ваш профессионализм, за ваше внимание, за вашу культуру, прекрасную речь, за вашу пунктуальность, за вашу любовь к вашему городу. Рекомендуем эту экскурсию всем. Виталий и Виктория.
11 апреля 2019
Очень понравилось! Интересно, динамично! Ольга поистинне влюбленна в свой город, его историю и готова поделиться со всеми! Спасибо!
3 апреля 2019
Ольга действительно увлечённый своей профессией человек. Много знает (образование историка обязывает) и интересно рассказывает. В день экскурсии ярко светило весеннее солнце и экскурсия на свежем воздухе прошла замечательно.
12 марта 2019
Спасибо большое Ольге за познавательную и легкую на восприятие экскурсию! Экскурсовод молодой, но знающий, вдохновляющий и вдохновленный своим делом! Успехов и дальнейшего профессионализма! Всей компанией остались довольны!
20 января 2019
Несмотря на мороз и метель, прогулка по Старо-Татарской слободе получилась превосходной! Ольга прекрасный рассказчик и знаток родного края, доброжелательна в общении, заботливый человек. Так как на улице было холодно, мы зашли в чайную, где Ольга продолжила свой рассказ. Ее история была настолько интересной, что посетители за соседним столиком захотели договориться с Ольгой об экскурсии, но весь день у гида был расписан. Настоятельно рекомендую экскурсию всем, кто интересуется историей татарского народа.
4 ноября 2018
нам очень понравилось, много интересной информации, очень живая подача, Ольга- отличный экскурсовод. Спасибо
1 ноября 2018
Было очень интересно и ребенку 4 лет, и 7 и 65 летнему человеку. Ольга любит свой город, свой народ, свою историю и заражает этой любовью окружающих. Спасибо!

Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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