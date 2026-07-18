10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Историю казанских татар сопровождает множество преданий и загадок — оттого она напоминает настоящую сказку. О том, как формировалась эта сторона жизни города, ярче всего вам расскажет Старо-Татарская слобода.Здесь безраздельно правит

аутентичная национальная архитектура и обволакивает чудом сохранившаяся атмосфера старины. На прогулке по колоритному району вы узнаете о распространении ислама в Среднем Поволжье, рассмотрите татарские дома, усадьбы и мечети, а у берегов озера Кабан узнаете о затонувших сокровищах хана и других таинственных мифах.

Описание экскурсии

Татарская Казань

Едва ли не каждый дом в Старо-Татарской слободе связан с выдающимися деятелями татарского народа: я расскажу о местных купцах, духовенстве и интеллигенции, внёсших вклад в развитие района. Рассматривая фасады жилых зданий, вы узнаете о символике орнаментов на воротах и внутреннем устройстве домов. Не оставим в стороне и голландский стиль, который вы обнаружите в местной архитектуре. Поговорим о зарождении ислама в нашем крае — помимо ярких, переносящих на несколько веков назад строений, вы встретите старейшие и значимые религиозные памятники. Возле мечетей Аль-Марджани, Апанаевской и Сенной я объясню основы татаро-мусульманской духовности, а также освещу важный для понимания культуры феномен джадидизма.

Крупнейшее озеро города

Колоритный уголок Казани расположился неподалеку от озера Кабан, самого большого и глубокого в Татарстане. Гуляя по набережной, вы услышите легенды о происхождении водоёма и его названия, а также несколько будоражащих воображение историй, которые испокон веков связаны с этим местом. Будут мифы о затонувших кладах и сокровищах хана, о колдунье и древнем городе, ушедшем под воду вместе с его дворцами и минаретами…

Организационные детали

Женщинам рекомендуется брать с собой платок на голову для посещения храмов.