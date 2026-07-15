Старо-Татарская слобода в Казани - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, где каждый дом рассказывает свою историю. Вы увидите яркие примеры татарской архитектуры, узнаете о быте и культуре

татар в 17-19 веках. Прикоснитесь к древним традициям, посетите знаменитые мечети Марджани и Апанаевскую, где каждый камень дышит историей. Прогулка вдоль озера Кабан откроет вам легенды и поэзию Габдуллы Тукая, чьи строки навсегда вписаны в сердце города. Эта экскурсия - уникальная возможность ощутить душу Казани и татарского народа, их гостеприимство и тепло. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящей татарской слободы, где каждый шаг открывает новую страницу истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Старо-Татарскую слободу в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город радует зеленью и теплом. В мае и сентябре также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть немного ниже. В остальные месяцы прогулки тоже возможны, но стоит учитывать, что зимой будет холодно, а весной и осенью - сыро. Тем не менее, в любое время года можно ощутить атмосферу Казани и её богатую историю.

Сейчас август — это идеальное время.