Старо-Татарская слобода — душа Казани

Погулять по древнейшей части города и расшифровать татарские традиции

5
1 отзыв
Старо-Татарская слобода — особая точка на карте Казани.

Она запомнится вам разноцветьем деревянных домов, стройными минаретами мечетей и мягкой гладью озера Кабан.

Я расскажу, как здесь жили люди в 17-19 веках, и помогу раскрыть душу татарского народа.
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Старо-Татарская слобода — душа Казани

Что вас ожидает

Самобытная архитектура

Вы прикоснетесь к традициям городского строительства, увидите усадьбы купцов и просветителей татарского народа: особняк Апанаевых-Юнусовых, дома Кушаевых и Сабитовых. Я опишу устройство местных домов и то, как организовано их дворовое пространство. Поделюсь секретами татарского чаепития и особенностями национальной кухни.

Древние мечети

Мы увидим первые каменные мечети Казани: Марджани и Апанаевскую. Поговорим о том, когда на татарской земле был массово принят ислам и как здесь проходят свадьбы. Прогуляемся по самой короткой улице города — Кунче — погрузимся в историю создания сапожек «ичигов» и развития в слободе кожевенного ремесла.

Озеро Кабан и стихи Тукая

Вы раскроете, с какой целью Татарскую слободу посещали Екатерина Великая и Максим Горький. Прогуляетесь вдоль древнего озера Кабан и узнаете связанные с ним легенды. А также услышите стихи и сказки Габдуллы Тукая — великого поэта, который очень чутко чувствовал душу татарского народа.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе театра Камала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Алена
Алена
Меня зовут Алена, я профессиональный гид. Родилась и живу в Казани, с детства интересуюсь ее историей. Очень люблю свой город за его контрасты: здесь дружно живут два народа, на улицах соседствуют храмы и мечети. Все это создает неповторимый колорит. На экскурсиях я стараюсь не загружать путешественников множеством дат, а передать душу города: через предания и рассказы о его прошлом и удивительных людях, которые здесь жили.
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1 реальный отзыв

Инна
6 окт 2021
Были с детьми 5 и 8 лет. Всем очень понравилось. 1, 5 часа пролетели быстро. Хотелось бы вернутся ещё.

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