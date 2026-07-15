Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Старо-Татарская слобода в Казани - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, где каждый дом рассказывает свою историю. Вы увидите яркие примеры татарской архитектуры, узнаете о быте и культуре читать дальшеуменьшить
татар в 17-19 веках.
Прикоснитесь к древним традициям, посетите знаменитые мечети Марджани и Апанаевскую, где каждый камень дышит историей.
Прогулка вдоль озера Кабан откроет вам легенды и поэзию Габдуллы Тукая, чьи строки навсегда вписаны в сердце города.
Эта экскурсия - уникальная возможность ощутить душу Казани и татарского народа, их гостеприимство и тепло.
Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящей татарской слободы, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Лучше всего посетить Старо-Татарскую слободу в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город радует зеленью и теплом. В мае и сентябре также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть немного ниже. В остальные месяцы прогулки тоже возможны, но стоит учитывать, что зимой будет холодно, а весной и осенью - сыро. Тем не менее, в любое время года можно ощутить атмосферу Казани и её богатую историю.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Особняк Апанаевых-Юнусовых
Дома Кушаевых
Дома Сабитовых
Мечеть Марджани
Апанаевская мечеть
Улица Кунче
Озеро Кабан
Описание экскурсии
Самобытная архитектура
Вы прикоснетесь к традициям городского строительства, увидите усадьбы купцов и просветителей татарского народа: особняк Апанаевых-Юнусовых, дома Кушаевых и Сабитовых. Я опишу устройство местных домов и то, как организовано их дворовое пространство. Поделюсь секретами татарского чаепития и особенностями национальной кухни.
Древние мечети
Мы увидим первые каменные мечети Казани: Марджани и Апанаевскую. Поговорим о том, когда на татарской земле был массово принят ислам и как здесь проходят свадьбы. Прогуляемся по самой короткой улице города — Кунче — погрузимся в историю создания сапожек «ичигов» и развития в слободе кожевенного ремесла.
Озеро Кабан и стихи Тукая
Вы раскроете, с какой целью Татарскую слободу посещали Екатерина Великая и Максим Горький. Прогуляетесь вдоль древнего озера Кабан и узнаете связанные с ним легенды. А также услышите стихи и сказки Габдуллы Тукая — великого поэта, который очень чутко чувствовал душу татарского народа.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Возможно проведение для большего количества человек (до 8). Доплата за 5-8 участника — 500 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе театра Камала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1851 туриста
Меня зовут Алёна, я профессиональный гид. Родилась и живу в Казани, с детства интересуюсь её историей. Очень люблю свой город за его контрасты: здесь дружно живут два народа, на улицах читать дальшеуменьшить
соседствуют храмы и мечети. Всё это создает неповторимый колорит. На экскурсиях я стараюсь не загружать путешественников множеством дат, а передать душу города: через предания и рассказы о его прошлом и удивительных людях, которые здесь жили.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Николай
Очень интересная и познавательная экскурсия, в которую вплетена и история города Казань, озер Кабан. Прогулялись по левой набережной Кабана, видели Сенную, Первую, Вторую Соборные мечети их архитектурные особенности, возможно про читать дальшеуменьшить
какие-то достопримечательности уже запамятовал:(. Прошлись по Захарьевской улице - много красивых и не очень особняков дом Ш. Марджани, дом В. Бегаева, «дом-зефирку», дворец госпожи Шамиль и др. Услышали о роли и вкладе в развитии города богатейших семей Апанаевых, Юнусовых. Открытием было, в каком состоянии находились особняки в конце 20-го начале 21 веков! Даль, мало времени провели в саду любви… Экскурсия прошла на одном дыхании. Алёна подает материал доходчиво, интересно, отвечает на вопросы, подсказывает куда сходить и что там попробовать.
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Е
Елена
Благодаря Алëне окунулись в историю Старо-татарской свободы. Приятно слушать, есть логика изложения. Рассказ без огромного количества дат, которые все равно не запомнить, только самое основное. Все понравилось. Маршрут интересный.
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Мария
Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое за интересный материал и легкую подачу) Было похоже на обычную прогулку с местной подругой, так непринужденно и легко шел разговор, так радушно и тепло Алëна читать дальшеуменьшить
нас встретила и провела в историю Татарской слободы. Экскурсия получилась очень увлекательной, исторические факты незаметно переплетались со сказками и любопытными историями о людях, не возникало ощущения, что мы ходим по музею — Казань предстала перед нами живой, эмоциональной, меняющейся со временем и в то же время сохраняющей свою аутентичность. Еще раз большое спасибо, эта прогулка точно останется для нас тёплым воспоминанием!
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Дмитрий
интересный маршрут, легкая подача информации
Алёна
Ответ организатора:
Дмитрий, благодарю Вас за отзыв!
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Ольга
Эта экскурсия была нашей первой во время туристического визита в Казань осенью 2025 года. Здесь мы узнали о Казани, начиная со дня основания до наших дней, когда видели как соседствуют несколько религиозных культур, Запад и Восток, как меняли мироустройство сильные мира сего, как боролись за восстановление утраченного современные жители. Очень добрая, с любовью к городу, экскурсия от коренного жителя! Рекомендую!!!
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А
Анастасия
милейшая экскурсовод! и очень знающая! прекрасно знает город и в целом историю, очень понятно и доступно рассказывает, супер доброжелательная! свою любовь к Казани. передала и нам ❤️
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