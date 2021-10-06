Что вас ожидает

Самобытная архитектура

Вы прикоснетесь к традициям городского строительства, увидите усадьбы купцов и просветителей татарского народа: особняк Апанаевых-Юнусовых, дома Кушаевых и Сабитовых. Я опишу устройство местных домов и то, как организовано их дворовое пространство. Поделюсь секретами татарского чаепития и особенностями национальной кухни.

Древние мечети

Мы увидим первые каменные мечети Казани: Марджани и Апанаевскую. Поговорим о том, когда на татарской земле был массово принят ислам и как здесь проходят свадьбы. Прогуляемся по самой короткой улице города — Кунче — погрузимся в историю создания сапожек «ичигов» и развития в слободе кожевенного ремесла.

Озеро Кабан и стихи Тукая

Вы раскроете, с какой целью Татарскую слободу посещали Екатерина Великая и Максим Горький. Прогуляетесь вдоль древнего озера Кабан и узнаете связанные с ним легенды. А также услышите стихи и сказки Габдуллы Тукая — великого поэта, который очень чутко чувствовал душу татарского народа.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.