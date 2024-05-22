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Групповая
2 часа
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400₽ за человека
Квест
2.5 часа
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
17 июня в 11:00
21 июня в 14:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаседкина22 мая 2024Было очень интересно. Много фактов. Нам понравилось, что мы не были привязаны ко времени. Квест прошли за два раза. Когда было свободное время.
- ЕЕлена19 мая 2024Экскурсия с посещением колеса обозрения в г. Казани, было познавательно интересно, гид супер обязательно вернёмся сюда. Рекомендую.
- ЗЗоя17 мая 2024Отличная экскурсия, гид Лариса молодец прекрасно провела вечернюю экскурсию. Водителю Эльдару благодарность. Супер.
- ККристина19 июля 2023Красавица моя КазаньИнтересная экскурсия, в сопровождении прекрасного экскурсовода Елены. Три часа пролетели на одном дыхании. Очень много нужной, важной, интересной информации об истории Казани. Спасибо. Обязательно ещё вернёмся.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Татарский академический театр имени Галиасгара Камала»
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