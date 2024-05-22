Татарский академический театр имени Галиасгара Камала – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Татарский академический театр имени Галиасгара Камала» в Казани, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
320 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400 за человека
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
6 отзывов
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
17 июня в 11:00
21 июня в 14:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наседкина
    22 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Было очень интересно. Много фактов. Нам понравилось, что мы не были привязаны ко времени. Квест прошли за два раза. Когда было свободное время.
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
    Экскурсия с посещением колеса обозрения в г. Казани, было познавательно интересно, гид супер обязательно вернёмся сюда. Рекомендую.
  • З
    Зоя
    17 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
    Отличная экскурсия, гид Лариса молодец прекрасно провела вечернюю экскурсию. Водителю Эльдару благодарность. Супер.
  • К
    Кристина
    19 июля 2023
    Красавица моя Казань
    Интересная экскурсия, в сопровождении прекрасного экскурсовода Елены. Три часа пролетели на одном дыхании. Очень много нужной, важной, интересной информации об истории Казани. Спасибо. Обязательно ещё вернёмся.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Татарский академический театр имени Галиасгара Камала»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
  2. Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
  3. Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Татарский академический театр имени Галиасгара Камала" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 327 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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