Старые улицы дворянского центра

Площадь Свободы — самая центральная и парадная в Казани. В 3-х минутах ходьбы от площади уже нет никакой официальности. Мы попадаем на тихие и старые улицы дворянского центра. Этот район называют — Красная слобода. Здесь сохранилось немало старых домов с историей 📖, есть несколько уютных скверов и вид на город 🏙️ с высокого берега реки Казанки.

Мост «Миллениум» и панорамный вид на р. Казанку

В любое время года из Фуксовского сада открывается панорамный вид на реку Казанку, мост «Миллениум» и новостройки противоположного берега. Для гостей Казани это не типичная локация, но мы обязательно зайдем сюда. Узнаем историю казанского немца Карла Фукса, историю Федоровского монастыря, основанного будущим патриархом Гермогеном, и как в этих местах едва не погиб будущий писатель Максим Горький.

Старый город

Напоминанием о старом названии этой местности остаются улицы Большая и Малая Красная. Соседние с ними улицы ещё до революции назвали в честь великих русских писателей: Пушкина, Жуковского, Гоголя. Здесь нет интенсивного дорожного движения, поэтому ничто не мешает воспринимать атмосферу старого города. Истории домов и добрые, и страшные, и забавные. Мы проговорим о том, зачем учитель Ленина поехал воевать против Бисмарка. Посмотрим, где в 20-е годы собирались казанские нэпманы. Разберемся в причинах, по которым отравили семью основоположника российской офтальмологии.

Что мы увидим:

Центральную площадь Казани, с повествованием об истории формирования этой площади и основных объектах (Театр оперы и балета, Казанская ратуша, Кабинет министров РТ);

Фуксовский сад на высоком берегу реки Казанки, откуда открывается вид на мост «Миллениум», стадион 🏟️ и холмы Казанской Швейцарии;

Нетуристические улицы с историческими зданиями и элитные кварталы с новой архитектурой в стиле капиталистического романтизма;

Интересные образцы старой казанской архитектуры в стиле модерн;

Место, где происходило действие рассказа Льва Толстого «После бала».

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.