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Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода

4.8
6 отзывов
Марк Ш.
Марк Ш. – Гид из Казани
Если вы видели в Казани всё самое основное, эта неспешная прогулка 👣 дополнит образ нашего города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода
Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода

Что вы увидите

  • Театр оперы и балета
  • Казанская ратуша
  • Кабинет министров РТ
  • Фуксовский сад
  • мост «Миллениум»
  • Стадион и холмы Казанской Швейцарии
  • многое другое
Старые улицы дворянского центра
Площадь Свободы — самая центральная и парадная в Казани. В 3-х минутах ходьбы от площади уже нет никакой официальности. Мы попадаем на тихие и старые улицы дворянского центра. Этот район называют — Красная слобода. Здесь сохранилось немало старых домов с историей 📖, есть несколько уютных скверов и вид на город 🏙️ с высокого берега реки Казанки.
Мост «Миллениум» и панорамный вид на р. Казанку
В любое время года из Фуксовского сада открывается панорамный вид на реку Казанку, мост «Миллениум» и новостройки противоположного берега. Для гостей Казани это не типичная локация, но мы обязательно зайдем сюда. Узнаем историю казанского немца Карла Фукса, историю Федоровского монастыря, основанного будущим патриархом Гермогеном, и как в этих местах едва не погиб будущий писатель Максим Горький.
Старый город
Напоминанием о старом названии этой местности остаются улицы Большая и Малая Красная. Соседние с ними улицы ещё до революции назвали в честь великих русских писателей: Пушкина, Жуковского, Гоголя. Здесь нет интенсивного дорожного движения, поэтому ничто не мешает воспринимать атмосферу старого города. Истории домов и добрые, и страшные, и забавные. Мы проговорим о том, зачем учитель Ленина поехал воевать против Бисмарка. Посмотрим, где в 20-е годы собирались казанские нэпманы. Разберемся в причинах, по которым отравили семью основоположника российской офтальмологии.

Что мы увидим:

  • Центральную площадь Казани, с повествованием об истории формирования этой площади и основных объектах (Театр оперы и балета, Казанская ратуша, Кабинет министров РТ);
  • Фуксовский сад на высоком берегу реки Казанки, откуда открывается вид на мост «Миллениум», стадион 🏟️ и холмы Казанской Швейцарии;
  • Нетуристические улицы с историческими зданиями и элитные кварталы с новой архитектурой в стиле капиталистического романтизма;
  • Интересные образцы старой казанской архитектуры в стиле модерн;
  • Место, где происходило действие рассказа Льва Толстого «После бала».
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Свободы, Казань
Место завершения
🏁 Сквер Толстого, Казань
Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода
Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода
Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода
Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марк Ш.
Марк Ш.
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6 отзывов оставили туристы

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