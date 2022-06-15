На главной площади вы узнаете, сколько интересного повидала Казань за многие века. А в 3-х минутах ходьбы отсюда официальность растает на глазах – и вы попадете на уютные улочки дворянского центра, в Красную слободу. Здесь вас будут ждать добрые, страшные и, порой, забавные истории домов, уютные скверы и вид на город с высокого берега реки Казанки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История самой главной площади

Для начала отмотаем историю главной площади Казани на несколько веков назад. Я помогу представить стены средневекового города, которые проходили здесь. Поговорим о нелегкой судьбе актрис крепостного театра. Вы узнаете, как с этой площадью связан инженер, которого называют тюркским Стивом Джобсом, и почему в Казани так и не построили сталинские высотки.

Панорамный вид на реку Казанку и мост «Миллениум»

В любое время года из Фуксовского сада открывается панорамный вид на реку Казанку, мост «Миллениум» и новостройки противоположного берега. Для большинства гостей города это не очевидная локация, но мы обязательно зайдем сюда. Я расскажу о казанском немце Карле Фуксе, историю Федоровского монастыря, основанного будущим патриархом Гермогеном, и покажу место, где едва не погиб будущий писатель Максим Горький.

Спокойные улицы и дома с историей

Напоминанием о былом названии этой местности остаются улицы Большая и Малая Красная. Соседние с ними улицы ещё до революции назвали в честь великих русских писателей: Пушкина, Жуковского, Гоголя. Здесь нет интенсивного дорожного движения, поэтому ничто не помешает вам ощутить атмосферу дремлющего прошлого. Вы услышите самые разные истории старинных домов: и добрые, и страшные, и забавные. Поговорим о том, зачем учитель Ленина поехал воевать против Бисмарка. Разберемся в мотивах преступления, произошедшего в доме профессора-офтальмолога Адамюка. Вы увидите, где в 20-е годы собирались казанские нэпманы. А на улице Бассейной вспомним стихотворение Маршака.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто видел в Казани всё самое основное, и кто хотел бы дополнить и освежить образ нашего города на неторопливой прогулке.

Организационные детали