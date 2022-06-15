Для начала отмотаем историю главной площади Казани на несколько веков назад. Я помогу представить стены средневекового города, которые проходили здесь. Поговорим о нелегкой судьбе актрис крепостного театра. Вы узнаете, как с этой площадью связан инженер, которого называют тюркским Стивом Джобсом, и почему в Казани так и не построили сталинские высотки.
Панорамный вид на реку Казанку и мост «Миллениум»
В любое время года из Фуксовского сада открывается панорамный вид на реку Казанку, мост «Миллениум» и новостройки противоположного берега. Для большинства гостей города это не очевидная локация, но мы обязательно зайдем сюда. Я расскажу о казанском немце Карле Фуксе, историю Федоровского монастыря, основанного будущим патриархом Гермогеном, и покажу место, где едва не погиб будущий писатель Максим Горький.
Спокойные улицы и дома с историей
Напоминанием о былом названии этой местности остаются улицы Большая и Малая Красная. Соседние с ними улицы ещё до революции назвали в честь великих русских писателей: Пушкина, Жуковского, Гоголя. Здесь нет интенсивного дорожного движения, поэтому ничто не помешает вам ощутить атмосферу дремлющего прошлого. Вы услышите самые разные истории старинных домов: и добрые, и страшные, и забавные. Поговорим о том, зачем учитель Ленина поехал воевать против Бисмарка. Разберемся в мотивах преступления, произошедшего в доме профессора-офтальмолога Адамюка. Вы увидите, где в 20-е годы собирались казанские нэпманы. А на улице Бассейной вспомним стихотворение Маршака.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто видел в Казани всё самое основное, и кто хотел бы дополнить и освежить образ нашего города на неторопливой прогулке.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и всесезонная.
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Марк. Родился в 1980 году в Казани и с тех пор живу здесь. Историк по образованию и по призванию. Аккредитованный экскурсовод. Краеведение – моё многолетнее увлечение. Вожу по городу обзорные экскурсии и разработал несколько авторских тематических маршрутов. Люблю находить и рассказывать интересные истории людей, домов и улиц. Не люблю мучить гостей датами и архитектурными терминами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Галина
17.05. 2022г нашим ГИДом в пешей прогулке "Казань парадная и душевная" был Марк. Истинное удовольствие получили, прогуливаясь (практически) неспешным шагом(а для нас это было важно, поскольку ноги у нас изрядно читать дальшеуменьшить
устали). Много узнали новых исторических фактов, увидели интересные места, здания и сооружения, находящиеся вдали от популярных экскурсионных маршрутов, посмотрели на дом, где жили братья Толстые и место где находился плац, описанный в рассказе Л. Н. Толстого "После бала" Узнали, что в Казани чтут любознательного умного доктора К. Фукса, которому установлен памятник, а у памятника есть и загадка…. Благодарим, Марка за замечательную экскурсию! Новых исторических открытий, приятных слушателей- туристов, всего доброго. Людмила, Галина. г. Красноярск
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Александр
Жар, огонь, огнище. Вот за ради таких экскурсий и имеет смысл ходить на tripster. Марк - краевед, который именно что краевед. На этой экскурсии вы узнаете кто в каком доме читать дальшеуменьшить
жил, что делал, какая история места и, внезапно, вместо города домов вы оказываетесь в городе душ. То есть рассказы не про то как Иван 4 что-то где-то там взрывал, но как ученый Высоцкий дочку замуж выдавал. Мы как раз жили в Красной слободе и она стала для нас совершенно другой после этого.
Чтоб представить себе как это будет - послушайте подкаст "Открывая Казань". Вот так и будет: как нефть из земли будет бить фонтан фактов, баек и историй. Ответы на любые вопросы, чувствуется, что гид знает в десятки раз больше, чем рассказывает.
6 из 5.
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В
Виталий
Экскурсия с Марком стала для нас первым знакомством с Казанью: мы были покорены местами, которые нам показал Марк, его энтузиазмом, эрудицией, объемом знаний, интереснейшими подробностями и, конечно, тем, как он читать дальшеуменьшить
это преподносил - с огромной любовью к своему прекрасному городу, к его памятникам, домам, улицам и людям, которые все это создавали. Марк - историк и краевед по призванию! Для нас (людей, казалось бы, подкованных) его рассказ стал полным откровением, открыл много нового и неожиданного. Встреча с таким рассказчиком и знатоком - наша большая удача! Спасибо огромное!
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Л
Людмила
Удивительная пешая прогулка! Много нового можно узнать о личностях в истории, жизнь которых была связана с городом Казань, - как известных всем, так и малознакомых. Улочки и дома XVIII-XIX веков, читать дальшеуменьшить
события этих мест можно будет увидеть глазами историка, любящего свой город, знающего его тайны, и готового ярко и эмоционально создавать картины былых времён. Обязательно прогуляйтесь с Марком! Казань откроется со стороны жизни конкретных людей и частных событий, к которым остаться равнодушным просто невозможно!
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В
Виктория
Экскурсия, маршрут которой проходит от стандартных экскурсионных маршрутов. Благодаря этой прогулке, мы увидели Казань с другой стороны. Узнали об известных людях, которые когда-то здесь жили, узнали историю домов и улиц читать дальшеуменьшить
той Казани, которую редко показывают туристам. Марк - Профессионал с большой буквы, эрудит, увлеченный историей и своим городом человек. Несмотря на погоду, было невероятно интересно ним гулять. Однозначно рекомендую как саму экскурсию, так и Марка, как гида!
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась. Содержание выше похвал. Оказывается, мы - коренные казанцы, филологи, так мало знаем о своём городе. Гид Марк пополнил наши знания о родном городе с лихвой. Профессионально и интересно подал информацию, грамотно и содержательно вёл экскурсию. Был внимателен к нашим просьбам по поводу формирования маршрута. Будем рекомендовать Экскурсии с этим гидом.
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