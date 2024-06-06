Мост Миллениум

Найдено 14 экскурсий в категории «Мост Миллениум» в Казани, цены от 1 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочная Казань после заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000 за всё до 6 чел.
Вечерняя Казань вчера и сегодня
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
206 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670 за всё до 4 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
По эпохам Казани - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
60 отзывов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670 за всё до 6 чел.
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670 за всё до 6 чел.
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Завтра в 16:30
10 июня в 17:00
67005 360 за всё до 4 чел.
На катере по реке Казанке
🚤 На катере
Круиз
1 час
8 отзывов
В тренде
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова 51
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Волшебство вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100 за всё до 3 чел.
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
Завтра в 16:30
10 июня в 16:00
67005 360 за всё до 4 чел.
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Услышать столичные истории и проникнуться обаянием старины на неспешной прогулке по центру города
Начало: в районе площади Свободы
1 июля в 17:00
2 июля в 17:00
7 000 за всё до 10 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на авто-экскурсии
Начало: Старо-Татарская слобода, Памятник Марджани
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
4 670 за всё до 4 чел.
Казань с разных ракурсов и поездка к Голубым озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Казань с разных ракурсов и поездка к Голубым озёрам
Посетить главные достопримечательности и любимое место отдыха казанцев
3 сен в 08:30
4 сен в 08:30
6 000 за всё до 4 чел.
Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Казань с разных ракурсов и поездка к Голубым озёрам
    Благодарю Альфию. Экскурсия познавательная, количество данных, цифры, имена и даты, всего в меру.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Загадочная Казань после заката
    Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
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    (их было три в других местах) вам понравилась больше всего, хором ответили:"Эта". Удобно, комфортно, познавательно. Хорошая машина, предложена бесплатная вода. Татары работящий, хозяйственный народ, любящий свою землю, свой город. Мы это ощутили. Соглашусь с одним из комментаторов, часто на вопрос звучал ответ:"Расскажу потом подробнее, здесь это неуместно и т. д". Это немного создавало ощущение неловкости, как будто ты нерадивый ученик на уроке. Вообще на вопросы отвечал(когда-таки наступал нужный момент) с юмором, подробно. Представляю, насколько часто туристы спрашивали про "сироту казанскую", гид ответил блестяще. Читала другие версии, но с исторической точки зрения версия Чингиза самая обоснованная. О родовитых "заложниках" в исторческих источниках встречала упоминания и при освоении Сибири. Видимо, успешная была практика. В общем и целом- интересно, интеллектуально, современно. Рекомендую.

  • Ф
    Фаина
    4 июня 2024
    По эпохам Казани - на автомобиле
    Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
    Лучшего гида мы больше не встретили в Казани,так интересно,столько подробностей,фактов доселе не известных узнали. Всё подробно и в тоже время не растянуто,прям то,что надо. Очень эрудирован и образован,молодец Руфат,без лишних оценок,чисто история.
  • А
    Антонина
    31 мая 2024
    Вечерняя Казань вчера и сегодня
    Руфат - прекрасный рассказчик. Узнали много интересного из жизни и быта Казани тогда и сейчас. Проехали по всем крупным достопримечательностям,
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    где-то останавливались, выходили и осматривались. Руфат не отказал в просьбе покататься на колесе обозрения, продолжил экскурсию после аттракциона. Только самые лучшие впечатления!

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
    Огромная благодарность Руфату за чудесное путешествие! Только с таким увлеченным, эрудированным, умным, ироничным и, главное, влюбленным в свой город человеком, получится увидеть, погрузиться и понять хоть малую толику жизни, кипящей вокруг, и влюбиться в этот особенный город и людей! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Вечерняя Казань вчера и сегодня
    Отлично организованная программа экскурсии, экскурсовод пунктуален, вежлив, материал подан доступно, интересно, с юмором, чувствуешь себя максимально комфортно, в машине удобно, чисто.
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
    На экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересно рассказал и показал достопримечательности Казани Будем рекомендовать друзьям
    На экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересноНа экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересноНа экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересно
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
    Речная прогулка (2 часа так и не состоялась,). Это огорчило больше всего, остальное всё отлично. Но, мааааааало, всего час. А
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    мы хотели два часа. Надеемся, что двухчасовая, об отмене которой мы узнали в день отправления, всё таки появится на вашем сайте, но не в вечернее время, а именно дневная!

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Загадочная Казань после заката
    Чингиз организовал не просто экскурсию, а настоящий вид досуга. Чувствовали себя дорогим гостем. Все продумано, чтобы ничего не отвлекало и
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    позволило полностью погрузиться в атмосферу города и его богатую историю. Маршрут построен очень логично, чувствуется авторский подход. Подача материала легкая и интересная, информации много, но благодаря стилю рассказа и небольшой игры между участками легко запоминается. 3 часа пролетели незаметно и стали настоящим отдыхом. Как бонус нам посоветовали места в Казани, где сможем пройтись самостоятельно. Прислушались к совету и место стало для нас открытием.

    Чингиз организовал не просто экскурсию, а настоящий вид досуга. Чувствовали себя дорогим гостем. Все продумано, чтобы

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мост Миллениум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Загадочная Казань после заката
  2. Вечерняя Казань вчера и сегодня
  3. Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
  4. Гранд-тур по всей Казани + кремль
  5. По эпохам Казани - на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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