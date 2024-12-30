Строгие мечети, нарядные дома купцов и ремесленников, яркие торговые лавки — на экскурсии вас ждет погружение в историю и культуру Татарстана.
Вы встретитесь с многонациональным колоритом этого района, услышите об особенностях татарского строительства и поймете, чем прославились жители слободы.
Вы встретитесь с многонациональным колоритом этого района, услышите об особенностях татарского строительства и поймете, чем прославились жители слободы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Старо-Татарская слобода — место, куда пять веков назад Иван IV переселил татарский народ. Тогда это была окраина города, заболоченная и низменная. Сегодня это часть центра: яркая, интересная и необычная. Вы увидите традиционные татарские дома, купеческие особняки и древнейшую мечеть столицы. Продегустируете чак-чак и познакомитесь с чайной культурой. И в давние времена, и сегодня Старо-Татарская слобода выглядит по-своему уникально. Из небольшой деревушки здесь выросло поселение, жителям которого предписывалось проявлять терпимость к другим верам. Затем слобода «обросла» мечетями и другими постройками и постепенно превратилась в музей под открытым небом, который стремятся посетить все гости города. Чем же она интересна? Смотрите сами! Что вы увидите:
- Мы не спеша прогуляемся там, где раньше шумел настоящий восточный базар.
- Свернём на самую мусульманскую улицу города и посетим исторические мечети.
- Посмотрим на дом, где жила семья сына легендарного Шамиля, самого богатого и влиятельного купца Татарской слободы.
- Заглянем во дворик усадьбы «сахарного короля».
- Познакомимся с известными жителями слободы, узнаем их тайны, легенды, сплетни.
- Обсудим, чем жили казанские татары: что ели, какие песни пели и какие книги читали.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечети Марджани
- Мечеть Апанаевскую
- Озеро Кабан
- Доходные дома богатых купцов
- Улица Каюма Насыри
- Памятник Г. Тукаю
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, д. 51, возле магазина ГУМ
Завершение: Юнусовская площадь, ул. Габдуллы Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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