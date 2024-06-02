Театр оперы и балета

Найдено 8 экскурсий в категории «Театр оперы и балета» в Казани, цены от 1 199 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Огни и сюжеты вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Огни и сюжеты вечерней Казани: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в волшебный мир вечерней Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия станет незабываемым приключением
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
6 670 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Казань. Документальная история города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Кованая Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Кованая Казань
Не спеша рассмотреть главные здания, восхититься коваными украшениями и узнать больше о городе
Начало: У входа в Театр оперы и балеты ИМ.М. Джалиля (пл. ...
Завтра в 16:00
15 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Казань: самый смак за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Первый день в Казани
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы
Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа)
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 199 за человека
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
126 отзывов
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского кремля
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
7 999 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 июня 2024
    Казань: самый смак за 2 часа
    Хорошая экскурсия, вполне информативная, очень внимательный гид, удобно и комфортно в машине, продуманный маршрут. Твердая четвёрка. Для "пятерки" не хватило глубины и точности излагаемого материала, но это уже чисто личное. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Первый день в Казани
    Максиму- респект! Деликатно организована экскурсия. Интересно, доходчиво, познавательно. Спасибо большое!
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Казань: самый смак за 2 часа
    Экскурсия очень понравилась. Так как в этот день был дождь, решили взять экскурсию на машине. Так как времени было до
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    самолета мало, решили взять два часа. Но, да же этих двух часов хватило, чтобы многое узнать про Казань. Оказалось, что Казань невероятно красивый город. Так же узнали, что этот город всегда имел огромную важность для нашей страны в самые тяжёлые времена. Всем советую эту экскурсию.

  • Н
    Нина
    17 мая 2024
    Казань: самый смак за 2 часа
    Благодарим организатора Ольгу и гида Елену за данную экскурсию. Елена забрала нас на машине от места проживания, рассказывая по дороге разные интересные факты о Казани. На местах остановок был исторический экскурс. Мы очень довольны. С уважением, гости из Москвы)))
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Гранд-тур по всей Казани + кремль
    Большое спасибо гиду Руслану за путешествие по Казани! Руслан превосходный рассказчик, узнали и увидели много интересного и красивого и еще воспользовались советами по интересным местам. Спланировал наши экскурсии с учетом возраста и комфортно возил везде на авто. Спасибо, рекомендуем!
  • И
    Игорь
    10 мая 2024
    Первый день в Казани
    Великолепная экскурсия! Очень познавательная и интересная, особенно для тех, кто первый раз приехал в Казань. Экскурсовед Максим отличный рассказчик, эрудированный и веселый человек. Огромное спасибо всем организаторам!
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Казань. Документальная история города
    Хорошая, очень содержательная экскурсия. Рамиль приятный собеседник, доброжелательный и вежливый.
  • А
    Алена
    29 апреля 2024
    Огни и сюжеты вечерней Казани
    Экскурсия понравилась. Вечерня Казань оставила приятное впечатление Спасибо экскурсоводу за интересный рассказ. 🙂
  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Огни и сюжеты вечерней Казани
    Неплохая экскурсия, нам все понравилось)
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Казань. Документальная история города
    Незабываемая экскурсия с Рамилем по Казани! Особенно впечатлило посещение мечети и чаепитие. Рамиль - ходячая энциклопедия и душевный человек. СПАСИБО!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Театр оперы и балета»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Огни и сюжеты вечерней Казани
  2. Гранд-тур по всей Казани + кремль
  3. Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
  4. Казань. Документальная история города
  5. Кованая Казань
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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