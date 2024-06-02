1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Огни и сюжеты вечерней Казани: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в волшебный мир вечерней Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия станет незабываемым приключением
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кованая Казань
Не спеша рассмотреть главные здания, восхититься коваными украшениями и узнать больше о городе
Начало: У входа в Театр оперы и балеты ИМ.М. Джалиля (пл. ...
Завтра в 16:00
15 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы
Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа)
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 199₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского кремля
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
7 999₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса2 июня 2024Хорошая экскурсия, вполне информативная, очень внимательный гид, удобно и комфортно в машине, продуманный маршрут. Твердая четвёрка. Для "пятерки" не хватило глубины и точности излагаемого материала, но это уже чисто личное. Рекомендую.
- ЕЕлена30 мая 2024Максиму- респект! Деликатно организована экскурсия. Интересно, доходчиво, познавательно. Спасибо большое!
- ЕЕвгений19 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Так как в этот день был дождь, решили взять экскурсию на машине. Так как времени было до
- ННина17 мая 2024Благодарим организатора Ольгу и гида Елену за данную экскурсию. Елена забрала нас на машине от места проживания, рассказывая по дороге разные интересные факты о Казани. На местах остановок был исторический экскурс. Мы очень довольны. С уважением, гости из Москвы)))
- ИИрина14 мая 2024Большое спасибо гиду Руслану за путешествие по Казани! Руслан превосходный рассказчик, узнали и увидели много интересного и красивого и еще воспользовались советами по интересным местам. Спланировал наши экскурсии с учетом возраста и комфортно возил везде на авто. Спасибо, рекомендуем!
- ИИгорь10 мая 2024Великолепная экскурсия! Очень познавательная и интересная, особенно для тех, кто первый раз приехал в Казань. Экскурсовед Максим отличный рассказчик, эрудированный и веселый человек. Огромное спасибо всем организаторам!
- ООльга5 мая 2024Хорошая, очень содержательная экскурсия. Рамиль приятный собеседник, доброжелательный и вежливый.
- ААлена29 апреля 2024Экскурсия понравилась. Вечерня Казань оставила приятное впечатление Спасибо экскурсоводу за интересный рассказ. 🙂
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Неплохая экскурсия, нам все понравилось)
- ТТатьяна14 апреля 2024Незабываемая экскурсия с Рамилем по Казани! Особенно впечатлило посещение мечети и чаепитие. Рамиль - ходячая энциклопедия и душевный человек. СПАСИБО!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Театр оперы и балета»
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