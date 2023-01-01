Что вас ожидает 🤩
Богородице-Успенский мужской монастырь
Архитектура XVI–XVIII вв. + уникальные фрески
Иоанно-Предтеченский мужской монастырь
Деревянная Троицкая церковь XVI в.
Каменная Сергиевская церковь начала XVII в.
Скорбященский собор Малиновского XX в.
Рождественская площадь с «уникальной изюминкой»
Конный двор и Ленивый торжок — ремесленные мастерские, сувенирные лавки, рыцари
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При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Описание
Что вас ожидает:
Свияжск — это остров-град, построенный русскими войсками в 1551 году, как форпост в борьбе с Казанским ханством. Это самый маленький город России.
Эта экскурсия для тех, чье сердце просит сказки. Чей взор соскучился по духу древних церквей и звону колоколов. Для тех, кто устал от гула машин и пластика современных домов.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
Что не входит
Входные билеты
Еда и напитки
Место начала и завершения?
ул. Ташаяк, 2, Казань
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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