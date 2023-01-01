Сказ об острове Буяне

В Свияжске очень много достопримечательностей, но я выбрала

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В Свияжске очень много достопримечательностей, но я выбрала для вас только самые интересные. Вы познакомитесь с историей острова, узнаете о традициях и быте его жителей.
Сказ об острове Буяне
Сказ об острове Буяне
Сказ об острове Буяне
Сказ об острове Буяне
Сказ об острове Буяне
Сказ об острове Буяне

Что вас ожидает 🤩

  • Богородице-Успенский мужской монастырь
  • Архитектура XVI–XVIII вв. + уникальные фрески
  • Иоанно-Предтеченский мужской монастырь
  • Деревянная Троицкая церковь XVI в.
  • Каменная Сергиевская церковь начала XVII в.
  • Скорбященский собор Малиновского XX в.
  • Рождественская площадь с «уникальной изюминкой»
  • Конный двор и Ленивый торжок — ремесленные мастерские, сувенирные лавки, рыцари
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Свияжск — это остров-град, построенный русскими войсками в 1551 году, как форпост в борьбе с Казанским ханством. Это самый маленький город России.
  • Эта экскурсия для тех, чье сердце просит сказки. Чей взор соскучился по духу древних церквей и звону колоколов. Для тех, кто устал от гула машин и пластика современных домов.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
ул. Ташаяк, 2, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

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