Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁

К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.

Рассмотрите похожие актуальные предложения в Казани:

6 часов 🚗 На машине Индивидуальная Айгуль 38 отзывов Татарский этнокомплекс и русский Свияжск Побывать в аутентичной деревне и на острове-граде - поездка на автомобиле 6 500 ₽ за всё до 10 чел. 5 часов 🚗 На машине Индивидуальная Надия 7 отзывов Свияжск сквозь века Посетить таинственный остров-град и погрузиться в его историю с профессиональным гидом Площадь Тукая 7 000 ₽ за всё до 3 чел. 6 часов 🚗 На машине Индивидуальная Дания 54 отзыва Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий Погулять по старинному острову и оценить идею Вселенского храма на авто-пешеходной экскурсии Ваш отель в центре города 7 800 ₽ за всё до 3 чел.