Что вас ожидает

Иннополис — город будущего

Вы узнаете, кого называют отцами-основателями самого молодого города России, каковы цели его строительства и амбициозные планы развития. Перенесетесь в мир инноваций и посетите интеллектуальное ядро города — университет Иннополис. Я расскажу, какой отбор проходят студенты со всего мира для поступления в российский IT-вуз, как они здесь живут и как строится образовательный процесс. А еще вы оцените местную современную архитектуру и раскроете, какие преимущества дает жителям особая экономическая зона «Иннополис».

Остров-град Свияжск

Свияжск — таинственное, величественное и в то же время трагическое место. Вы узнаете, как он появился и какую роль сыграл в завоевании Иваном Грозным Казани в середине 16 века. Посетите знаменитый Успенский мужской монастырь и побываете в женской обители, где сохранилось «чудо Свияжска». Оцените комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок, прогуляетесь по конному двору и полюбуетесь удивительными природными ландшафтами.

Организационные детали

Трансфер на легковом автомобиле оплачивается дополнительно — от 500 р. в час в зависимости от количества человек

По запросу я могу провести экскурсию для большой группы на микроавтобусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Входные билеты оплачиваются дополнительно: Свияжск — 100 р. с человека, университет Иннополис — 250 р. с человека

По желанию можно заранее заказать обед как в Иннополисе, так и в Свияжске

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.