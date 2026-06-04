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Иннополис и Свияжск за 1 день (на вашем авто)

Познакомьтесь с прошлым и будущим Татарстана за один день! В Иннополисе вы увидите роботов и IT-университет, а в Свияжске узнаете о событиях 500-летней давности
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Иннополису и Свияжску. В Иннополисе вы узнаете о беспилотных такси, роботах-курьерах и престижном IT-университете.

В Свияжске вас ждут рассказы о завоевании Казани Иваном Грозным, посещение
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Успенского мужского монастыря и женской обители. Кроме того, вы узнаете интересные факты о Казани: ее истории, праздниках и культурной жизни.

Экскурсия проводится на комфортном автомобиле Ford Kuga, а при необходимости можно заказать минивэн или микроавтобус

5
65 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🤖 Встреча с роботами
  • 🏰 Исторические места
  • 🎓 Посещение IT-университета
  • 🌳 Прекрасные природные ландшафты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
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Лучшие месяцы для экскурсии по Иннополису и Свияжску - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми достопримечательностями и природными красотами в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Иннополис и Свияжск за 1 день (на вашем авто)
Иннополис и Свияжск за 1 день (на вашем авто)
Иннополис и Свияжск за 1 день (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Университет Иннополис
  • Успенский мужской монастырь
  • Ленивый Торжок

Описание экскурсии

Иннополис — город будущего

Вы узнаете, кого называют отцами-основателями самого молодого города России, каковы цели его строительства и амбициозные планы развития. Наша команда гидов проживает в Иннополисе. Мы знаем о городе всё и даже чуточку больше. Вы увидите интеллектуальное ядро города — Университет Иннополис — и, если он будет открыт, сможете его посетить. Мы расскажем, какой отбор проходят студенты со всего мира для поступления в российский IT-вуз, как они здесь живут и как строится образовательный процесс. А еще вы оцените местную современную архитектуру и раскроете, какие преимущества дает жителям особая экономическая зона «Иннополис». Также мы встретим роботов-курьеров и беспилотное такси.

Остров-град Свияжск

Свияжск — таинственное, величественное и в то же время трагическое место. Вы узнаете, как он появился и какую роль сыграл в завоевании Иваном Грозным Казани в середине 16 века. Посетите знаменитый Успенский мужской монастырь и побываете в женской обители, где сохранилось «чудо Свияжска». Оцените комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок, прогуляетесь по конному двору и полюбуетесь удивительными природными ландшафтами.

Организационные детали

  • Я и гиды моей команды проживаем в Иннополисе и в Свияжске, поэтому мы ждём вас на месте
  • Университет Иннополис часто бывает закрыт для посещения туристами. В дни закрытия мы осмотрим его снаружи и так же подробно о нём расскажем
  • Университет могут посетить дети с 9 лет
  • По запросу можем провести экскурсию для большой группы на минивэне или микроавтобусе. Стоимость трансфера уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9561 туриста
Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюблённый в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 5 лет живу в Иннополисе. Экскурсии проводит команда замечательных гидов, проживающих в городе и знающих о городе всё и даже чуточку больше! С радостью покажем вам лучшие места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
2
3
2
1
Е
Рекомендую посещать вначале Иннополис, а потом Свияжск, так как это дает мощный толчок в сравнении двух городов: старина и будущее.
Экскурсия очень понравилась, оба гида были на высоте, видно любовь к своим городам и радость от жизни в них.
Обязательная экскурсия к посещению после Казани!
Рекомендую посещать вначале Иннополис, а потом Свияжск, так как это дает мощный толчок в сравнении двух городов: старина и будущее.
Рекомендую посещать вначале Иннополис, а потом Свияжск, так как это дает мощный толчок в сравнении двух городов: старина и будущее.
Рекомендую посещать вначале Иннополис, а потом Свияжск, так как это дает мощный толчок в сравнении двух городов: старина и будущее.
Рекомендую посещать вначале Иннополис, а потом Свияжск, так как это дает мощный толчок в сравнении двух городов: старина и будущее.
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Е
К своему стыду пишу отзыв спустя не один год, но тем не менее до сих пор помню нашу отличную поездку с Аидой в Свияжск и Иннополис. поездка прошла на одном
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дыхании. Маршрут самый интересный и самый контрастный. в один день прикоснуться к истории и увидеть город будущего. Мы были с дочкой. Формат индивидуальной экскурсии максимально удобен, в процессе можно слегка скорректировать маршрут исходя из того, что вам интересно. С удовольствием рекомендую и маршрут, и гида!

К своему стыду пишу отзыв спустя не один год, но тем не менее до сих пор
К своему стыду пишу отзыв спустя не один год, но тем не менее до сих пор
К своему стыду пишу отзыв спустя не один год, но тем не менее до сих пор
К своему стыду пишу отзыв спустя не один год, но тем не менее до сих пор
К своему стыду пишу отзыв спустя не один год, но тем не менее до сих пор
К своему стыду пишу отзыв спустя не один год, но тем не менее до сих пор
К своему стыду пишу отзыв спустя не один год, но тем не менее до сих пор
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Е
Отличная экскурсия. Мы с друзьями попали в погодную аномалию (буран), сложно было добраться из Казани до Иннополиса и Свияжска. Нам предложили перенести или отменить экскурсию. В итоге в Иннополис попали
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в тот же день, а в Свияжск перенесли на следующий. В Иннополисе экскурсия проходила внутри кампусов. Гид Елена👍 В Свияжске общорная экскурсия проходит в основном на улице. Гид Екатерина👍 потом еще сами пошли в музей внутреннего дерева, тоже понравилось. Очень современный, по сравнению со всеми постройками на отрове.

Отличная экскурсия. Мы с друзьями попали в погодную аномалию (буран), сложно было добраться из Казани до
Отличная экскурсия. Мы с друзьями попали в погодную аномалию (буран), сложно было добраться из Казани до
Отличная экскурсия. Мы с друзьями попали в погодную аномалию (буран), сложно было добраться из Казани до
Отличная экскурсия. Мы с друзьями попали в погодную аномалию (буран), сложно было добраться из Казани до
Отличная экскурсия. Мы с друзьями попали в погодную аномалию (буран), сложно было добраться из Казани до
Отличная экскурсия. Мы с друзьями попали в погодную аномалию (буран), сложно было добраться из Казани до
Отличная экскурсия. Мы с друзьями попали в погодную аномалию (буран), сложно было добраться из Казани до
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В
эксекурсия по Иннополису - отличная, реально формировать город айтишников - где они рождаются, учатся, живут и работают - выглядит потрясающей идеей, а реализация пожалуй опережает готовность их самих иак жить😁
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спасибо экскурсоводу Анжелике за рассказ обо всем этом.
Тема же Свияжска кажется не раскрытой. 500 лет истории за счет ее противоречивых эпизодов как будто компенсирует красочность одних моментов другими. В то де время можно добавить в рассказ динамики и драммы: от военной крепости, до расцвета ремеслечиства и религии и резкому контрасту с психбольницей, тюрьмой и школой для умственно отсталых детей. Рассказано так, что не задать вопросов, потому что мало лиц, характеров и историй, хотя может это слишком круто было бы) в любом случае спасибо Галине за прекрасную прогулку.

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С
Одно из самых приятных и неожиданных впечатлений - сказочно красивый Свияжск! Мы ожидали чего-то красивого, но чтобы настолько… Хочется отметить гида Галину. Столько любви к родному краю давно не встречал!
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Галина передала нам свою любовь к Свияжску. Экскурсия насыщенная, очень информативная, масса впечатлений и прекрасного настроения! Спасибо Галине! Иннополис также поразил, хотя здесь мы получили то, что ожидали. Приятные впечатления и массу полезной информации. Гид Юлия поразила своей компетентностью и способностью показать то, что мы бы сами не заметили. Настоятельно рекомендуем!

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Л
индивидуальная экскурсия это всегда удобно и интересно. есть достаточно времени на все, можно задавать любые глупые вопросы, заглядывать во все уголки) спасибо экскурсоводу Татьяне за живописный маршрут и классный рассказ)
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