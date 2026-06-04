Лучшие месяцы для экскурсии по Иннополису и Свияжску - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми достопримечательностями и природными красотами в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Университет Иннополис
Успенский мужской монастырь
Ленивый Торжок
Описание экскурсии
Иннополис — город будущего
Вы узнаете, кого называют отцами-основателями самого молодого города России, каковы цели его строительства и амбициозные планы развития. Наша команда гидов проживает в Иннополисе. Мы знаем о городе всё и даже чуточку больше. Вы увидите интеллектуальное ядро города — Университет Иннополис — и, если он будет открыт, сможете его посетить. Мы расскажем, какой отбор проходят студенты со всего мира для поступления в российский IT-вуз, как они здесь живут и как строится образовательный процесс. А еще вы оцените местную современную архитектуру и раскроете, какие преимущества дает жителям особая экономическая зона «Иннополис». Также мы встретим роботов-курьеров и беспилотное такси.
Остров-град Свияжск
Свияжск — таинственное, величественное и в то же время трагическое место. Вы узнаете, как он появился и какую роль сыграл в завоевании Иваном Грозным Казани в середине 16 века. Посетите знаменитый Успенский мужской монастырь и побываете в женской обители, где сохранилось «чудо Свияжска». Оцените комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок, прогуляетесь по конному двору и полюбуетесь удивительными природными ландшафтами.
Организационные детали
Я и гиды моей команды проживаем в Иннополисе и в Свияжске, поэтому мы ждём вас на месте
Университет Иннополис часто бывает закрыт для посещения туристами. В дни закрытия мы осмотрим его снаружи и так же подробно о нём расскажем
Университет могут посетить дети с 9 лет
По запросу можем провести экскурсию для большой группы на минивэне или микроавтобусе. Стоимость трансфера уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9561 туриста
Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюблённый в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 5 лет живу в Иннополисе. Экскурсии проводит команда замечательных гидов, проживающих в городе и знающих о городе всё и даже чуточку больше! С радостью покажем вам лучшие места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Е
Екатерина
Рекомендую посещать вначале Иннополис, а потом Свияжск, так как это дает мощный толчок в сравнении двух городов: старина и будущее. Экскурсия очень понравилась, оба гида были на высоте, видно любовь к своим городам и радость от жизни в них. Обязательная экскурсия к посещению после Казани!
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Е
Елена
К своему стыду пишу отзыв спустя не один год, но тем не менее до сих пор помню нашу отличную поездку с Аидой в Свияжск и Иннополис. поездка прошла на одном читать дальшеуменьшить
дыхании. Маршрут самый интересный и самый контрастный. в один день прикоснуться к истории и увидеть город будущего. Мы были с дочкой. Формат индивидуальной экскурсии максимально удобен, в процессе можно слегка скорректировать маршрут исходя из того, что вам интересно. С удовольствием рекомендую и маршрут, и гида!
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия. Мы с друзьями попали в погодную аномалию (буран), сложно было добраться из Казани до Иннополиса и Свияжска. Нам предложили перенести или отменить экскурсию. В итоге в Иннополис попали читать дальшеуменьшить
в тот же день, а в Свияжск перенесли на следующий. В Иннополисе экскурсия проходила внутри кампусов. Гид Елена👍 В Свияжске общорная экскурсия проходит в основном на улице. Гид Екатерина👍 потом еще сами пошли в музей внутреннего дерева, тоже понравилось. Очень современный, по сравнению со всеми постройками на отрове.
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В
Владимир
эксекурсия по Иннополису - отличная, реально формировать город айтишников - где они рождаются, учатся, живут и работают - выглядит потрясающей идеей, а реализация пожалуй опережает готовность их самих иак жить😁 читать дальшеуменьшить
спасибо экскурсоводу Анжелике за рассказ обо всем этом. Тема же Свияжска кажется не раскрытой. 500 лет истории за счет ее противоречивых эпизодов как будто компенсирует красочность одних моментов другими. В то де время можно добавить в рассказ динамики и драммы: от военной крепости, до расцвета ремеслечиства и религии и резкому контрасту с психбольницей, тюрьмой и школой для умственно отсталых детей. Рассказано так, что не задать вопросов, потому что мало лиц, характеров и историй, хотя может это слишком круто было бы) в любом случае спасибо Галине за прекрасную прогулку.
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С
Сергей
Одно из самых приятных и неожиданных впечатлений - сказочно красивый Свияжск! Мы ожидали чего-то красивого, но чтобы настолько… Хочется отметить гида Галину. Столько любви к родному краю давно не встречал! читать дальшеуменьшить
Галина передала нам свою любовь к Свияжску. Экскурсия насыщенная, очень информативная, масса впечатлений и прекрасного настроения! Спасибо Галине! Иннополис также поразил, хотя здесь мы получили то, что ожидали. Приятные впечатления и массу полезной информации. Гид Юлия поразила своей компетентностью и способностью показать то, что мы бы сами не заметили. Настоятельно рекомендуем!
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Л
Лера
индивидуальная экскурсия это всегда удобно и интересно. есть достаточно времени на все, можно задавать любые глупые вопросы, заглядывать во все уголки) спасибо экскурсоводу Татьяне за живописный маршрут и классный рассказ)
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