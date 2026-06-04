Лучшие месяцы для экскурсии по Иннополису и Свияжску - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми достопримечательностями и природными красотами в полной мере.

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Иннополису и Свияжску. В Иннополисе вы узнаете о беспилотных такси, роботах-курьерах и престижном IT-университете.В Свияжске вас ждут рассказы о завоевании Казани Иваном Грозным, посещение

Успенского мужского монастыря и женской обители. Кроме того, вы узнаете интересные факты о Казани: ее истории, праздниках и культурной жизни. Экскурсия проводится на комфортном автомобиле Ford Kuga, а при необходимости можно заказать минивэн или микроавтобус

Описание экскурсии

Иннополис — город будущего

Вы узнаете, кого называют отцами-основателями самого молодого города России, каковы цели его строительства и амбициозные планы развития. Наша команда гидов проживает в Иннополисе. Мы знаем о городе всё и даже чуточку больше. Вы увидите интеллектуальное ядро города — Университет Иннополис — и, если он будет открыт, сможете его посетить. Мы расскажем, какой отбор проходят студенты со всего мира для поступления в российский IT-вуз, как они здесь живут и как строится образовательный процесс. А еще вы оцените местную современную архитектуру и раскроете, какие преимущества дает жителям особая экономическая зона «Иннополис». Также мы встретим роботов-курьеров и беспилотное такси.

Остров-град Свияжск

Свияжск — таинственное, величественное и в то же время трагическое место. Вы узнаете, как он появился и какую роль сыграл в завоевании Иваном Грозным Казани в середине 16 века. Посетите знаменитый Успенский мужской монастырь и побываете в женской обители, где сохранилось «чудо Свияжска». Оцените комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок, прогуляетесь по конному двору и полюбуетесь удивительными природными ландшафтами.

Организационные детали