Иннополис и Свияжск за 1 день!

Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий

5
14 отзывов
Приглашаю познакомиться с прошлым, настоящим и будущим Татарстана! На острове-граде Свияжск я расскажу о важнейших событиях 500-летней давности.

А в молодом и прогрессивном Иннополисе — о беспилотном такси, роботах-курьерах и престижном IT-университете.

Кроме того, вы узнаете интересные факты о Казани: ее истории, праздниках и культурной жизни.
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Иннополис и Свияжск за 1 день!

Что вас ожидает

Иннополис — город будущего

Вы узнаете, кого называют отцами-основателями самого молодого города России, каковы цели его строительства и амбициозные планы развития. Перенесетесь в мир инноваций и посетите интеллектуальное ядро города — университет Иннополис. Я расскажу, какой отбор проходят студенты со всего мира для поступления в российский IT-вуз, как они здесь живут и как строится образовательный процесс. А еще вы оцените местную современную архитектуру и раскроете, какие преимущества дает жителям особая экономическая зона «Иннополис».

Остров-град Свияжск

Свияжск — таинственное, величественное и в то же время трагическое место. Вы узнаете, как он появился и какую роль сыграл в завоевании Иваном Грозным Казани в середине 16 века. Посетите знаменитый Успенский мужской монастырь и побываете в женской обители, где сохранилось «чудо Свияжска». Оцените комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок, прогуляетесь по конному двору и полюбуетесь удивительными природными ландшафтами.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле оплачивается дополнительно — от 500 р. в час в зависимости от количества человек
  • По запросу я могу провести экскурсию для большой группы на микроавтобусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Свияжск — 100 р. с человека, университет Иннополис — 250 р. с человека
  • По желанию можно заранее заказать обед как в Иннополисе, так и в Свияжске

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Аида
Аида
Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюбленный в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 3 года живу в Иннополисе. Экскурсии провожу вместе со своими коллегами, замечательными гидами. С радостью покажем вам любимые места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!
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14 реальных отзывов от туристов

Н
8 окт 2021
07.10.2021 наша компания из 6 человек посетила индивидуальную экскурсию в Свияжск и Иннополис. Наш гид Смирнова Светлана - интересный, знающий рассказчик, на протяжении всей экскурсии увлекала нас историями. Мы получили массу удовольствий и незабываемых впечатлений!
Н
20 сен 2021
Чудеснейшая и запоминающаяся экскурсия со Светланой! Узнали много нового, хорошая подача материала. Свияжск - место, где можно прикоснуться к истории, а Иннополис - город будущего с особой атмосферой прогресса и передовых технологий. Незабываемый день, о котором хочется вспоминать и рассказывать друзьям! Рекомендуем!
Е
30 авг 2021
Отличный экскурсовод Светлана, замечательная насыщенная информацией о Свияжске прогулка по укромным уголкам острова. После чего нам захотелось приехать ещё раз, чтобы насладится красотой острова. Светлана не только замечательный экскурсовод но и умелый водитель. Мы очень рады что провели время с таким профи!
Н
21 авг 2021
Огромное спасибо Аиде за эту замечательную экскурсию. Мы узнали и открыли для себя много нового и познавательного. Рассказ Аиды был интересен как взрослым, так и детям.
Е
17 авг 2021
Экскурсия хорошая. Мы при заказе отредактировали маршрут, включив еще посещение Раифского мужского монастыря. И очень правильно сделали. Для посещения Иннополиса достаточно часа и потратить целый день только на Свияжск было бы жаль. А так удалось посетить за день три знаковых места. Экскурсовод менялся по разным причинам дважды, в итоге мы считаем, что нам очень повезло именно с нашей Айгуль, так как она историк по образованию. Айгуль подробно и очень интересно рассказала и об исторической составляющей нашего маленького путешествия, и о быте татар.
Т
16 авг 2021
Нашу поездку в Свияжск со Светланой мы можем оценить только в превосходных эпитетах! Умная, образованная, интеллигентная Светлана прекрасный рассказчик. Наша почти двух часовая дорога из центра Казани в Свияжск пролетела совершенно незаметно за ее рассказами. А потом было совершенно чудесное знакомство с восхитительным ансамблем Свияжска. Спасибо огромное Светлане за эту нашу чудесную поездку. Рекомендую всем! Думаю, что и посещение других мест со Светланой будет таким же интересным! Мы очень жалели, что не познакомились со Светланой раньше и не воспользовались ее услугами как гида по другим интересным местам Казани и ее пригородов.
Г
9 авг 2021
Посетили экскурсию вместе с родителями. Очень все понравилось, насыщенная программа, удивительное сочетание инновационного IT города и исторического святого места! Огромное спасибо Аиде за помощь с организацией, за внимательное отношение к нам и нашим пожеланиям, за легкую и увлекательную подачу информации. Также отдельное спасибо нашему водителю Дмитрию за комфортную поездку. Рекомендую однозначно! Но нужно много ходить, одевайте удобную обувь)
Е
8 авг 2021
Отличная поездка
Нина
8 авг 2021
Аида - отличный гид! Интересно рассказывает, выстраивает маршрут сообразно потребностям людей. Одно из лучших качеств- забота о туристе, спасибо Аиде за это!

Мы довольно придирчивые туристы, сами историки и гиды, но Аида нас очаровала знаниями, доброжелательностью, открытостью и поддержкой! Всем рекомендуем! А Аиду ждём в гости=)
А
2 авг 2021
Мы посетили за один день Иннополис и Свияжск. Гид Светлана провела интересную экскурсию. Рекомендую!
С
20 июля 2021
Очень понравилось! Аида очень интересно и увлекательно провела экскурсию. Время пролетело как один миг несмотря на жаркую погоду в день экскурсии.
Иннополис просто покорил своими масштабами за столь короткий временной промежуток от момента его основания. Родителям с детьми подростками прям обязательно всем надо посещать этот город, чтоб детям было к чему стремиться, а Аида, как житель этого города, как никто смогла рассказать и показать все его прелести и будущие перспективы.
А Свияжск это история и красота, в которую однозначно хочется ещё раз вернуться.
Очень рекомендую!!!
К
10 июля 2021
Мы с Аидой провели увлекательный день с экскурсией" Иннополис-Свияжск". Благодаря Аиде, влюблённой в свой Иннополис, мы будто попали в будущее. А приехав на остров-град Свияжск, с помощью рассказов Аиды, прочувствовали историю древнего города. Аида отлично организовала все трансферы, начиная от отеля. Большое спасибо Аиде, "Три грации" из Москвы.
07.07.2021 г.
М
22 июня 2021
Прекрасная экскурсия по объёму информации и времени! Идеальный экскурсовод с волшебной энергетикой. Любые капризы учитываются. Все очень комфортно! Рекомендую!
Г
21 июня 2021
Огромное спасибо Аиде, что организовала нескучное путешествие по местам, которые мы выбрали для посещения. Очень интересовал Иннополис, Аида как резидент данного объекта удовлетворила наше любопытство как нельзя лучше. Организация Свияжска - тоже на высоте: транспорт на четверых нашёлся, все очереди миновали, обзорный рассказ о городе-острове - на одном дыхании! Спасибо за прекрасно проведенное время!

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