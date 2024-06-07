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сказать что продолжительная, но достаточная, чтобы получить первое знакомство с природой около реки Волга и ее притоков - чайки, ястребы, цапли, красивые берега с возвышенностями, заросшие лесом. Как бы то ни было, этой прогулки точно за глаза в компании с маленькими детьми. По самому Свияжску провели нас кругом, посмотрели всё, что можно - неспешно, но и не задерживаясь особо нигде. Ощущение посещения старинного уездного города, тихая размеренная жизнь, несмотря на толпы туристов. С погодой повезло, было не солнечно, иначе может напечь голову, тени в зонах прогулки почти нет, имейте ввиду.

p.s. отдых это, конечно, не испортило, но отмечу единственный неприятный момент - нас обсчитали на 3000р. при покупке рыбы в киоске на ярмарке, дали сдачу с 5000р. как с 2000р. Девочкам-торговкам - большой и пламенный привет! Туристы, будьте бдительны!