Речная экскурсия в остров-град Свияжск

Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
На небольшой моторной лодке с настоящим капитаном мы проедем к красивому острову Буяну, на котором расположен град Свияжск — колыбель православия на Казанской Земле! На прогулке по улицам старинного, живописного острова я расскажу об основании града, о его роли в исторических событиях прошлого, его монастырях и других памятниках древнерусской архитектуры.
4.95
131 отзыв
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • историю и легенды острова-града Свияжск;
  • об его значении как форпоста православия в Поволжье;
  • об истории взятия Казанского ханства Иваном Грозным и о ключевой роли острова в ней;
  • о современной жизни Свияжска.

Вы увидите:

  • Успенский и Богородицкий монастыри;
  • ремесленную слободу;
  • ленивый Торжок — центр исторической реконструкции;
  • Макарьевский монастырь на другой стороне залива.

Таким образом, вы насладитесь старинной русской архитектурой, чудесной природой и размеренным темпом местной жизни, прикоснетесь к древней истории и отдохнете от городской суеты. И полные новых знаний, сил и вдохновения вернетесь на большую землю.

Организационные детали

  • Входные билеты на остров-град Свияжск обязательны и оплачиваются дополнительно: 100 руб. /чел., 80 руб. /льготный
  • Для посещения храмов в Свияжске женщинам желательно взять с собой платки

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 131 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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С
7 июня 2024
Спасибо огромное Ларисе за такую интересную, чудесную экскурсию. 😊 Все прошло великолепно✨️, всем рекомендуем. И формат экскурсии увлекательный и сама информация познавательна👍
Спасибо огромное Ларисе за такую интересную, чудесную экскурсию. 😊 Все прошло великолепно✨️, всем рекомендуем. И форматСпасибо огромное Ларисе за такую интересную, чудесную экскурсию. 😊 Все прошло великолепно✨️, всем рекомендуем. И форматСпасибо огромное Ларисе за такую интересную, чудесную экскурсию. 😊 Все прошло великолепно✨️, всем рекомендуем. И формат
Е
31 июля 2023
Спасибо за интересную экскурсию. Начало экскурсии у нас было на пристани в местном СНТ, пока туда доехали, то заодно посмотрели как живут местные дачники, тоже впечатления. Прогулка на лодке не
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сказать что продолжительная, но достаточная, чтобы получить первое знакомство с природой около реки Волга и ее притоков - чайки, ястребы, цапли, красивые берега с возвышенностями, заросшие лесом. Как бы то ни было, этой прогулки точно за глаза в компании с маленькими детьми. По самому Свияжску провели нас кругом, посмотрели всё, что можно - неспешно, но и не задерживаясь особо нигде. Ощущение посещения старинного уездного города, тихая размеренная жизнь, несмотря на толпы туристов. С погодой повезло, было не солнечно, иначе может напечь голову, тени в зонах прогулки почти нет, имейте ввиду.
p.s. отдых это, конечно, не испортило, но отмечу единственный неприятный момент - нас обсчитали на 3000р. при покупке рыбы в киоске на ярмарке, дали сдачу с 5000р. как с 2000р. Девочкам-торговкам - большой и пламенный привет! Туристы, будьте бдительны!

Спасибо за интересную экскурсию. Начало экскурсии у нас было на пристани в местном СНТ, пока тудаСпасибо за интересную экскурсию. Начало экскурсии у нас было на пристани в местном СНТ, пока тудаСпасибо за интересную экскурсию. Начало экскурсии у нас было на пристани в местном СНТ, пока туда
Е
28 июля 2023
Великолепно!
Огромное спасибо Ларисе и Алексею за потрясающий день!
Не буду пересказывать экскурсию, но остров НАДО увидеть, Волгу
НАДО почувствовать.
С первым вам поможет Лариса, со вторым - отважный капитан небольшой, но очень уютной яхты - Алексей.
Волга и остров Свияжск - прекрасны!
Гид - исключительный профессионал, искренне любящий свой родной край и его историю.
Очень рекомендую.
И
11 июля 2023
Очень доброжелательный и интересный как рассказчик гид. Нас не подгоняли и не торопили, экскурсия прошла в удобном для нас режиме. Индивидуальный подход. Нестандартный маршрут и построение экскурсии. Отдельное спасибо капитану! В завершении чудное купание в Волге.
И
5 июля 2023
Это был первый день нашего путешествия в Казань и начался он прямо с вокзала, с прекрасного путешествия в сказочный Свияжск. Поездка на катере была замечательной, получили массу положительных эмоций и
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впечатлений. Экскурсия интересная, позновательная и прошла в душевной атмосфере. Город отлично восстановлен, чистый, уютный и умиротворенный. Ещё мы успели вкусно, по- домашнему пообедать, купили наивкуснейшую воблу и местный мёд. Отдельная благодарность Ларисе за организацию экскурсии под нашу дату.

Это был первый день нашего путешествия в Казань и начался он прямо с вокзала, с прекрасногоЭто был первый день нашего путешествия в Казань и начался он прямо с вокзала, с прекрасногоЭто был первый день нашего путешествия в Казань и начался он прямо с вокзала, с прекрасногоЭто был первый день нашего путешествия в Казань и начался он прямо с вокзала, с прекрасного
Ольга
30 июня 2023
Очень атмосферное место с отличным гидом, Ларисой! Великолепная поездка по Волге с рассказами, цапли вокруг, мощь великой реки! Затем уже на острове храмы, вся история острова. Лариса отвечала на все
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наши вопросы, была очень интересная и познавательная экскурсия! Надо обязательно не только самим бывать в таких местах, но и возить детей, приобщать их к нашей истории. Нашему ребёнку (9лет) тоже очень понравилось. Спасибо огромное Ларисе и Алексею, нашим гиду и капитану!!! Однозначно 5 баллов, рекомендую!!!

Г
1 июня 2023
Отличная экскурсия. Дети довольны, включая самого маленького (4 года), взрослые тоже. Отличная возможность прочувствовать величие Волги, посмотреть на Свияжск с другой стороны (чувствуешь себя не туристом, как бы одним из
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"своих"), в ненавязчивой форме узнать историю и увидеть основные знаковые места города, да просто искупаться в реке!
Цена, конечно,"кусается", но варианты дешевле - только по дамбе, а основная "фишка" Свияжска, по-моему, всё же связана с рекой.
Спасибо экскурсоводу Ларисе и капитану Алексею за удавшийся день!!! Отличной погоды, семь футов под килем и адекватных экскурсантов!

Е
25 мая 2023
Очень замечательная экскурсия, доставка к месту экскурсии на катере - это как отдельная экскурсия.
Лариса прекрасный экскурсовод и человек. Все было продумано и отлично организовано.
Нам очень понравилось, всем рекомендую.
Л
3 ноя 2022
Посетили экскурсию в Свияжск 02.11.2022. Поездка была увлекательной: на авто+переплыли Волгу на пароме. Спасибо Вам, Лариса! Отличная организация, подача информации во время экскурсии. Было понятно и взрослым, и детям. Спасибо
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Игорю (водителю) за комфортную и безопасную поездку. Также удалось побывать в Храме всех религий - интересное, необычное место. Лариса рассказала нам историю этого места, поведала интересные факты. Несмотря на осадки и пасмурную погоду, от поездки остались только положительные эмоции. Обязательно порекомендую Ларису в качестве эксурсовода.

Оксана
14 сен 2022
Остались очень довольны экскурсией. И по организации, и по содержанию, и по каким-то личным субъективным «пунктикам» нет никаких вопросов. Лариса - располагающий к себе человек и компетентный гид, ни один
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вопрос не был замят сочинительством на ходу. Почему-то приятно было видеть восхищение и уважение к тем местам, по которым она уже много раз ходила с другими туристами. Не чувствуешь себя каким-то случайным проходным персонажем, которому просто нужно проговорить положенное. Вовлечённость 100%. Рекомендую, словом, любую экскурсию.

Мария
1 сен 2022
Замечательный экскурсовод Лариса, великолепная организация экскурсии, очень грамотная подача материала. И при этом, Лариса - очень тёплый, деликатный человек. Впервые в жизни плыли на пароме через Волгу, это целое приключение! Свияжск - навсегда теперь в моём сердце! Отдельное спасибо водителю Михаилу за быструю и безопасную езду.
Замечательный экскурсовод Лариса, великолепная организация экскурсии, очень грамотная подача материала. И при этом, Лариса - оченьЗамечательный экскурсовод Лариса, великолепная организация экскурсии, очень грамотная подача материала. И при этом, Лариса - оченьЗамечательный экскурсовод Лариса, великолепная организация экскурсии, очень грамотная подача материала. И при этом, Лариса - оченьЗамечательный экскурсовод Лариса, великолепная организация экскурсии, очень грамотная подача материала. И при этом, Лариса - очень
Эльмира
4 авг 2022
Прекрасная экскурсия в старый русский город -остров Свияжск с отличным экскурсоводом начинается прямо на катере, когда проходишь слияние трёх рек Волги, Свияги и Щуки и,любуясь красотами, представляешь, что здесь было во времена Ивана Грозного….. Понравилось всё!!!! Рекомендую!!!
Е
1 авг 2022
Нам очень понравилась экскурсия. Экскурсовод учел наши личные пожелания и смог подстроиться под наши предпочтения. Все было комфортно, легко и непринужденно. Спасибо!
И
27 июля 2022
Экскурсия не забываемая! Поездка была подарком молодой паре. Сначала отпирались, не хотели ехать. Теперь говорят, что это самое впечатляющее из всей 5-дневной поездки в Казань! Поездка не слишком долгая, что
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было важно при выборе. Но очень емкая, информативная и в тоже время не напрягающая. Ларису слушали с удовольствием! Профессионал в своем деле, очень интересный и приятный в общении человек! Спасибо большое за такую атмосферу и удовольствие от путешесивия! Хочется повторить снова. .

К
25 июля 2022
Лариса - отличный организатор и эрудит - получили разнообразные знания об истории, о природе, о духовной жизни, о замечательных людях, в том числе - ныне живущих, и многое другое. Очень
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приятный человек! Всю экскурсию подстроила под наши нужды. За 5 часов посмотрели и ландшафный Раиф, и красочный Храм всех религий и сказочный Свияжск. И в аэропорт успели. Искусно лавировала между толпами автобусных турисов (это было воскресенье - самый наплыв народу) - не потеряли ни минуты времени в очередях. Изюминкой экскурсии была поездка на катере в место слияния трех рек (до Свияжска) - отдельное спасибо нашему капитану - мужу Ларисы: поездка - в стиле Индианы Джонс! Очень рекомендуем!

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