На небольшой моторной лодке с настоящим капитаном мы проедем к красивому острову Буяну, на котором расположен град Свияжск — колыбель православия на Казанской Земле! На прогулке по улицам старинного, живописного острова я расскажу об основании града, о его роли в исторических событиях прошлого, его монастырях и других памятниках древнерусской архитектуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- историю и легенды острова-града Свияжск;
- об его значении как форпоста православия в Поволжье;
- об истории взятия Казанского ханства Иваном Грозным и о ключевой роли острова в ней;
- о современной жизни Свияжска.
Вы увидите:
- Успенский и Богородицкий монастыри;
- ремесленную слободу;
- ленивый Торжок — центр исторической реконструкции;
- Макарьевский монастырь на другой стороне залива.
Таким образом, вы насладитесь старинной русской архитектурой, чудесной природой и размеренным темпом местной жизни, прикоснетесь к древней истории и отдохнете от городской суеты. И полные новых знаний, сил и вдохновения вернетесь на большую землю.
Организационные детали
- Входные билеты на остров-град Свияжск обязательны и оплачиваются дополнительно: 100 руб. /чел., 80 руб. /льготный
- Для посещения храмов в Свияжске женщинам желательно взять с собой платки
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 2598 туристов
Я аккредитованный гид по Свияжску и Казани! Мне 54 года. Преподаватель географии и краеведения. Долго работала в школе. Нашла свое призвании в работе экскурсовода. Увлекаюсь живописью. Мне будет приятно показать и рассказать Вам о своих любимых местах на казанской земле!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 131 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
7 июня 2024
Спасибо огромное Ларисе за такую интересную, чудесную экскурсию. 😊 Все прошло великолепно✨️, всем рекомендуем. И формат экскурсии увлекательный и сама информация познавательна👍
Е
Евгений
31 июля 2023
Спасибо за интересную экскурсию. Начало экскурсии у нас было на пристани в местном СНТ, пока туда доехали, то заодно посмотрели как живут местные дачники, тоже впечатления. Прогулка на лодке не
Е
Елена
28 июля 2023
Великолепно!
Огромное спасибо Ларисе и Алексею за потрясающий день!
Не буду пересказывать экскурсию, но остров НАДО увидеть, Волгу
НАДО почувствовать.
С первым вам поможет Лариса, со вторым - отважный капитан небольшой, но очень уютной яхты - Алексей.
Волга и остров Свияжск - прекрасны!
Гид - исключительный профессионал, искренне любящий свой родной край и его историю.
Очень рекомендую.
Огромное спасибо Ларисе и Алексею за потрясающий день!
Не буду пересказывать экскурсию, но остров НАДО увидеть, Волгу
НАДО почувствовать.
С первым вам поможет Лариса, со вторым - отважный капитан небольшой, но очень уютной яхты - Алексей.
Волга и остров Свияжск - прекрасны!
Гид - исключительный профессионал, искренне любящий свой родной край и его историю.
Очень рекомендую.
И
Ирина
11 июля 2023
Очень доброжелательный и интересный как рассказчик гид. Нас не подгоняли и не торопили, экскурсия прошла в удобном для нас режиме. Индивидуальный подход. Нестандартный маршрут и построение экскурсии. Отдельное спасибо капитану! В завершении чудное купание в Волге.
И
Ирина
5 июля 2023
Это был первый день нашего путешествия в Казань и начался он прямо с вокзала, с прекрасного путешествия в сказочный Свияжск. Поездка на катере была замечательной, получили массу положительных эмоций и
Ольга
30 июня 2023
Очень атмосферное место с отличным гидом, Ларисой! Великолепная поездка по Волге с рассказами, цапли вокруг, мощь великой реки! Затем уже на острове храмы, вся история острова. Лариса отвечала на все
Г
Георгий
1 июня 2023
Отличная экскурсия. Дети довольны, включая самого маленького (4 года), взрослые тоже. Отличная возможность прочувствовать величие Волги, посмотреть на Свияжск с другой стороны (чувствуешь себя не туристом, как бы одним из
Е
Екатерина
25 мая 2023
Очень замечательная экскурсия, доставка к месту экскурсии на катере - это как отдельная экскурсия.
Лариса прекрасный экскурсовод и человек. Все было продумано и отлично организовано.
Нам очень понравилось, всем рекомендую.
Лариса прекрасный экскурсовод и человек. Все было продумано и отлично организовано.
Нам очень понравилось, всем рекомендую.
Л
Людмила
3 ноя 2022
Посетили экскурсию в Свияжск 02.11.2022. Поездка была увлекательной: на авто+переплыли Волгу на пароме. Спасибо Вам, Лариса! Отличная организация, подача информации во время экскурсии. Было понятно и взрослым, и детям. Спасибо
Оксана
14 сен 2022
Остались очень довольны экскурсией. И по организации, и по содержанию, и по каким-то личным субъективным «пунктикам» нет никаких вопросов. Лариса - располагающий к себе человек и компетентный гид, ни один
Мария
1 сен 2022
Замечательный экскурсовод Лариса, великолепная организация экскурсии, очень грамотная подача материала. И при этом, Лариса - очень тёплый, деликатный человек. Впервые в жизни плыли на пароме через Волгу, это целое приключение! Свияжск - навсегда теперь в моём сердце! Отдельное спасибо водителю Михаилу за быструю и безопасную езду.
Эльмира
4 авг 2022
Прекрасная экскурсия в старый русский город -остров Свияжск с отличным экскурсоводом начинается прямо на катере, когда проходишь слияние трёх рек Волги, Свияги и Щуки и,любуясь красотами, представляешь, что здесь было во времена Ивана Грозного….. Понравилось всё!!!! Рекомендую!!!
Е
Евгения
1 авг 2022
Нам очень понравилась экскурсия. Экскурсовод учел наши личные пожелания и смог подстроиться под наши предпочтения. Все было комфортно, легко и непринужденно. Спасибо!
И
Игорь
27 июля 2022
Экскурсия не забываемая! Поездка была подарком молодой паре. Сначала отпирались, не хотели ехать. Теперь говорят, что это самое впечатляющее из всей 5-дневной поездки в Казань! Поездка не слишком долгая, что
К
Карина
25 июля 2022
Лариса - отличный организатор и эрудит - получили разнообразные знания об истории, о природе, о духовной жизни, о замечательных людях, в том числе - ныне живущих, и многое другое. Очень
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