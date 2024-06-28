1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:30
46003 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
39003 315₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Татарстану! Вас ждут исторический Свияжск, инновационный Иннополис и уникальный Храм всех религий
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
3 июля в 12:00
5 июля в 12:00
2 399₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров-град Свияжск: фрески и монастыри
Свияжск - живописный остров на Волге, где вы узнаете об истории Руси, увидите уникальные фрески и архитектуру 16 века
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
5 июля в 09:30
6 июля в 09:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
7 авг в 10:30
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
7 авг в 10:30
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
7 авг в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Познакомьтесь с историей и современностью Казани за короткое время. Обзорная экскурсия на автомобиле позволит увидеть ключевые достопримечательности города
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
5 июля в 11:00
6 июля в 10:30
7 999₽ за экскурсию
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Сегодня в 20:30
Завтра в 17:30
67005 360₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Популярное предложение
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)
Полюбоваться древней и современной Казанью с борта теплохода, слушая рассказы гида
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд
Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Ваш отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
74906 367₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм
Начало: В центре города
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
4 июля в 12:00
1 899₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Казань: город в огнях подсветки
Начало: Ваш отель в центре города или по договоренности
Расписание: каждый день
Завтра в 19:00
3 июля в 19:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: В центре Казани
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 июня 2024Были на фотопрогулке в январе. Несмотря на мороз в -29 все прошло классно, было интересно и весело. Спасибо Диане за фотографии и прогулку
- ССветлана27 июня 2024Замечательная экскурсия. Очень разносторонняя экскурсовод Элина была готова подробно ответить на любой вопрос. Всю дорогу рассказывала интересные факты из истории
- ААнастасия26 июня 202418 июня были на экскурсии. Прогулка удалась! Милая девушка Ирина замечательно провела экскурсию в режиме живого общения. Плюс сделала чудные фотографии! Мы остались очень довольны, спасибо большое!!!
- ССветлана26 июня 2024Экскурсию проводила молодая гид Ирина. Очень внимательная и чуткая. Согласилась перенести время проведения экскурсии. Подсказывала интересные виды и ракурсы для
- ННадежда26 июня 2024Были на вечерней экскурсии с Алмазом 17 июня) очень рекомендую брать данную экскурсию! Алмаз встретил нас без опозданий, комфортное авто
- ЕЕкатерина26 июня 2024Прогулку нам провела Лиана - очень приятная девушка. Экскурсия нам понравилась-прошла как один миг. Интересный рассказ, Лиана ответила на всё
- ТТатьяна26 июня 2024Очень интересная экскурсия с грамотно составленным маршрутом! Экскурсовод замечательный, легкий в общении, знает много интересных фактов о городе.
- ЕЕлена25 июня 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Ирине. Все прошло просто замечательно. Все рассказала, все показала, поводила по тем местам, до которых бы мы точно самостоятельно не дошли. Ещё раз спасибо!!! Всем рекомендую, не пожалеете.
- ООльга25 июня 2024Прекрасная Дания и экскурсия 🌸
- ААнастасия24 июня 2024Мы гуляли с Лизой. Сказать,что остались с сыном в восторге,ничего не сказать! Всё было классно,очень лайтово: встретились и общались,будто давно знакомы) прогулка получилась насыщенной,лёгкой,очень позитивной,час пролетел молниеносно. А фото суперские🤩 благодарим за организацию и Лизу-фотограф от бога🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Из центра»
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