Экскурсии из центра Казани

Найдено 20 экскурсий в категории «Из центра» в Казани, цены от 1 290 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парадная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
172 отзыва
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
254 отзыва
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
39003 315 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
40 отзывов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Татарстану! Вас ждут исторический Свияжск, инновационный Иннополис и уникальный Храм всех религий
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
3 июля в 12:00
5 июля в 12:00
2 399 за человека
Казань прекрасная и многогранная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
111 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Остров-град Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
129 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: фрески и монастыри
Свияжск - живописный остров на Волге, где вы узнаете об истории Руси, увидите уникальные фрески и архитектуру 16 века
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
5 июля в 09:30
6 июля в 09:30
10 000 за всё до 8 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
7 авг в 10:30
1550013 950 за всё до 4 чел.
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
7 авг в 10:30
17 000 за всё до 4 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
7 авг в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Казань: лучшее за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
7 340 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Казань за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Познакомьтесь с историей и современностью Казани за короткое время. Обзорная экскурсия на автомобиле позволит увидеть ключевые достопримечательности города
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
5 июля в 11:00
6 июля в 10:30
7 999 за экскурсию
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Сегодня в 20:30
Завтра в 17:30
67005 360 за всё до 4 чел.
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
37 отзывов
Популярное предложение
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)
Полюбоваться древней и современной Казанью с борта теплохода, слушая рассказы гида
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290 за человека
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд
Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Ваш отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
74906 367 за всё до 4 чел.
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
10 отзывов
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм
Начало: В центре города
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
4 июля в 12:00
1 899 за человека
Вечерняя Казань: город в огнях подсветки
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Вечерняя Казань: город в огнях подсветки
Начало: Ваш отель в центре города или по договоренности
Расписание: каждый день
Завтра в 19:00
3 июля в 19:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
9 отзывов
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: В центре Казани
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 июня 2024
    Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
    Были на фотопрогулке в январе. Несмотря на мороз в -29 все прошло классно, было интересно и весело. Спасибо Диане за фотографии и прогулку
  • С
    Светлана
    27 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
    Замечательная экскурсия. Очень разносторонняя экскурсовод Элина была готова подробно ответить на любой вопрос. Всю дорогу рассказывала интересные факты из истории
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    местностей, которые мы проезжали. Единственное пожелание, чтобы сделали выход из автобуса в Иннополисе хотя бы на 5 минуточек. Вид из окна автобуса и просто вживую совсем не одно и тоже. Свияжск очень впечатлил своими видами и необычной историей. Но Всемирный Храм перекрыл впечатлениями всю экскурсию. Кто приедет в Казань ненадолго, рекомендую обязательно посетить этот храм. В нём завораживают даже недостроенные его части

  • А
    Анастасия
    26 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    18 июня были на экскурсии. Прогулка удалась! Милая девушка Ирина замечательно провела экскурсию в режиме живого общения. Плюс сделала чудные фотографии! Мы остались очень довольны, спасибо большое!!!
  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Экскурсию проводила молодая гид Ирина. Очень внимательная и чуткая. Согласилась перенести время проведения экскурсии. Подсказывала интересные виды и ракурсы для
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    фото. Были на экскурсии вдвоём с ребёнком, Ирина подавала информацию так, чтобы интересно было всем. Рассказывала то, что было интересно, если понимала, что интерес пропадает подбирала другую тему. Посоветовала, какие ещё места надо посетить, и какую и где можно попробовать национальную еду. Получилась приятная прогулка, можно сказать в дружеской компании, но познавательная и с фотосессией. Очень рекомендую! Ждём с нетерпением фото.

  • Н
    Надежда
    26 июня 2024
    Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
    Были на вечерней экскурсии с Алмазом 17 июня) очень рекомендую брать данную экскурсию! Алмаз встретил нас без опозданий, комфортное авто
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    и главное бомбическая атмосфера 👏Мы остались в восторге от подачи истории города, от локаций, от юмора нашего экскурсоводу. Вечерняя Казань покорила наши сердечки и конечно же Алмаз. Мы были с двумя подростками и им было очень интересно! Спасибо большое ❤️

    Были на вечерней экскурсии с Алмазом 17 июня) очень рекомендую брать данную экскурсию! Алмаз встретил насБыли на вечерней экскурсии с Алмазом 17 июня) очень рекомендую брать данную экскурсию! Алмаз встретил насБыли на вечерней экскурсии с Алмазом 17 июня) очень рекомендую брать данную экскурсию! Алмаз встретил насБыли на вечерней экскурсии с Алмазом 17 июня) очень рекомендую брать данную экскурсию! Алмаз встретил насБыли на вечерней экскурсии с Алмазом 17 июня) очень рекомендую брать данную экскурсию! Алмаз встретил насБыли на вечерней экскурсии с Алмазом 17 июня) очень рекомендую брать данную экскурсию! Алмаз встретил насБыли на вечерней экскурсии с Алмазом 17 июня) очень рекомендую брать данную экскурсию! Алмаз встретил насБыли на вечерней экскурсии с Алмазом 17 июня) очень рекомендую брать данную экскурсию! Алмаз встретил нас
  • Е
    Екатерина
    26 июня 2024
    Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
    Прогулку нам провела Лиана - очень приятная девушка. Экскурсия нам понравилась-прошла как один миг. Интересный рассказ, Лиана ответила на всё
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    наши вопросы. Дочь (8 лет) говорит, что ей запомниться поездка этой экскурсией. Сын (4 года) даже позировал на фотографиях, обычно он неохотно с нами фотографируется. Впе, а опния остались тёплые и положительные, будем ждать фотографий)

  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
    Очень интересная экскурсия с грамотно составленным маршрутом! Экскурсовод замечательный, легкий в общении, знает много интересных фактов о городе.
  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Ирине. Все прошло просто замечательно. Все рассказала, все показала, поводила по тем местам, до которых бы мы точно самостоятельно не дошли. Ещё раз спасибо!!! Всем рекомендую, не пожалеете.
  • О
    Ольга
    25 июня 2024
    Влюбиться в Казань за 3 часа
    Прекрасная Дания и экскурсия 🌸
  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Мы гуляли с Лизой. Сказать,что остались с сыном в восторге,ничего не сказать! Всё было классно,очень лайтово: встретились и общались,будто давно знакомы) прогулка получилась насыщенной,лёгкой,очень позитивной,час пролетел молниеносно. А фото суперские🤩 благодарим за организацию и Лизу-фотограф от бога🥰
    Мы гуляли с Лизой. Сказать,что остались с сыном в восторге,ничего не сказать! Всё было классно,очень лайтово:Мы гуляли с Лизой. Сказать,что остались с сыном в восторге,ничего не сказать! Всё было классно,очень лайтово:

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Парадная Казань: прогулка с фотографом
  2. Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
  3. Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
  4. Казань прекрасная и многогранная
  5. Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Озеро Кабан
  6. Благовещенский собор
  7. Кремль
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
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