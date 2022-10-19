В гостях у древнего Свияжска

Познакомиться с удивительным островом-градом, с которого началась новая глава в истории России

Островок Средневековья, окруженный водами трех рек, — особая достопримечательность нашего края.

Его образ, отсылающий к пушкинскому Буяну, древние святыни с уникальными фресками и след последнего Рюриковича на троне, притягивает атмосферой полусказочной русской старины.

Давайте прислушаемся к историям, которые хранят стены храмов и сама земля Свияжска, и посмотрим, как ценно наследие этого самобытного уголка Татарстана.
В гостях у древнего Свияжска
В гостях у древнего Свияжска
В гостях у древнего Свияжска
В гостях у древнего Свияжска
В гостях у древнего Свияжска
В гостях у древнего Свияжска
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Описание

Что вас ожидает

Шедевры Средневековья, уникальные музеи и неповторимые виды

  • Первым объектом на острове, с которого мы начнем экскурсию, станет Успенский Богородицкий мужской монастырь — главный православный духовно-просветительский и миссионерский центр Казанской епархии и Среднего Поволжья в 16-17 веках. Я познакомлю вас со старинными шедеврами русского зодчества, объясню, чем уникальны фрески обители, помимо их возраста, и расскажу о редком изображении святого Христофора. А также познакомлю с непростой судьбой комплекса, пережившего осквернения 20 века.
  • Далее в программе Иоанно-Предтеченский монастырь и старейшая деревянная церковь во всем Татарстане. Ей почти полтысячи лет, в ее стенах молился Иван Грозный и она чудом спаслась от пятивековых перипетий. Откуда она прибыла? Узнаете на встрече!
  • По желанию вы сможете посетить первый в России музей археологии дерева «Татарская слободка» — в мире таких есть еще лишь два.
  • И, конечно, перед вами откроются чудесные панорамы реки Свияги, которые хорошо видны с возвышенной части острова.

На прогулке мы поговорим об истории взаимоотношений между Казанским ханством и Московским царством в 16 веке. Вы узнаете главное об основании и строительстве крепости Свияжск и той роли, которую она сыграла в истории России и православном мире. А также послушаете рассказы о людях, живших в Свияжске в разное время.

На экскурсиях я никогда не спешу, так как мне важно, чтобы гости чувствовали себя со мной как на прогулке с другом. Поэтому у вас будет время для фотосессий, чайных пауз, а в конце вы сможете пообедать в местном заведении.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta, могу предоставить детское кресло
  • Дорога до Свияжска займет 1,5-2 часа
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: взрослый — 100 руб., льготный — 80 руб.
  • В Свияжске возможны только пешие прогулки — на острове мы проведем примерно 2 часа, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и одежде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡ВыездныеСвияжскТатарстан

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