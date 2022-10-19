На прогулке мы поговорим об истории взаимоотношений между Казанским ханством и Московским царством в 16 веке. Вы узнаете главное об основании и строительстве крепости Свияжск и той роли, которую она сыграла в истории России и православном мире. А также послушаете рассказы о людях, живших в Свияжске в разное время.
На экскурсиях я никогда не спешу, так как мне важно, чтобы гости чувствовали себя со мной как на прогулке с другом. Поэтому у вас будет время для фотосессий, чайных пауз, а в конце вы сможете пообедать в местном заведении.