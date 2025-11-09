Свияжск - это остров, где средневековая архитектура и природа создают уникальную атмосферу.
Здесь можно увидеть Успенский Богородицкий монастырь с его редкими фресками и Иоанно-Предтеченский монастырь, в стенах которого молился Иван Грозный.
Деревянная церковь, сохранившаяся почти пять веков, и музей археологии дерева также открыты для посещения.
Не упустите шанс насладиться панорамами реки Свияги и узнать о важной роли Свияжска в истории России
Здесь можно увидеть Успенский Богородицкий монастырь с его редкими фресками и Иоанно-Предтеченский монастырь, в стенах которого молился Иван Грозный.
Деревянная церковь, сохранившаяся почти пять веков, и музей археологии дерева также открыты для посещения.
Не упустите шанс насладиться панорамами реки Свияги и узнать о важной роли Свияжска в истории России
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные монастыри
- 🖼 Редкие фрески
- 🌊 Панорамы реки Свияги
- 🕍 Древняя деревянная церковь
- 🗺 Исторические рассказы
- 🚗 Комфортное путешествие
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Свияжска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а виды на реку Свиягу особенно живописны. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной посещение возможно, но следует учитывать холод и возможные ограничения по времени на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Успенский Богородицкий монастырь
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Деревянная церковь
- Музей археологии дерева
Описание экскурсии
Шедевры Средневековья, уникальные музеи и неповторимые виды
- Первым объектом на острове, с которого мы начнем экскурсию, станет Успенский Богородицкий мужской монастырь — главный православный духовно-просветительский и миссионерский центр Казанской епархии и Среднего Поволжья в 16-17 веках. Я познакомлю вас со старинными шедеврами русского зодчества, объясню, чем уникальны фрески обители, помимо их возраста, и расскажу о редком изображении святого Христофора. А также познакомлю с непростой судьбой комплекса, пережившего осквернения 20 века.
- Далее в программе Иоанно-Предтеченский монастырь и старейшая деревянная церковь во всем Татарстане. Ей почти полтысячи лет, в ее стенах молился Иван Грозный и она чудом спаслась от пятивековых перипетий. Откуда она прибыла? Узнаете на встрече!
- По желанию вы сможете посетить первый в России музей археологии дерева «Татарская слободка» — в мире таких есть еще лишь два.
- И, конечно, перед вами откроются чудесные панорамы реки Свияги, которые хорошо видны с возвышенной части острова.
На прогулке мы поговорим об истории взаимоотношений между Казанским ханством и Московским царством в 16 веке. Вы узнаете главное об основании и строительстве крепости Свияжск и той роли, которую она сыграла в истории России и православном мире. А также послушаете рассказы о людях, живших в Свияжске в разное время.
На экскурсиях я никогда не спешу, так как мне важно, чтобы гости чувствовали себя со мной как на прогулке с другом. Поэтому у вас будет время для фотосессий, чайных пауз, а в конце вы сможете пообедать в местном заведении.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta, могу предоставить детское кресло
- Дорога до Свияжска займет 1,5-2 часа
- Отдельно оплачиваются входные билеты: взрослый — 130 руб., льготный — 100 руб.
- В Свияжске возможны только пешие прогулки — на острове мы проведем примерно 2 часа, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и одежде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 218 туристов
Меня зовут Наиля. Я с детства живу в Казани и люблю этот город до умопомрачения. И мне всегда хочется, чтобы гости увидели его моими глазами, чтобы увезли с собой приятные
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эта экскурсия нам понравилась во всех отношениях. Нас встретили на вокзале. По пути следования Наиля знакомила с городом. Время в дороге прошло незаметно. Свияжск нас покорил своей архитектурой, духовностью, неспешностью.
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А
Выражаем благодарность Наиле за проведённую ею экскурсию! Очень интересно и познавательно, время пролетело незаметно. Экскурсовод доброжилательный и внимательный. Узнали много нового и интересного.
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Наша экскурсия была не просто интересной и запоминающейся, а выше всяких похвал! Так приятно путешествовать с гидом, который знает, умеет и любит свое дело, но еще и настоящий фанат и
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Благодарны Наиле за отличную экскурсию, которую не испортил даже дождь. Экскурсовод рассказывала о Свияжске с большой любовью, а это дорогого стоит. Показала чудесные места для фотосессии, завезла в Иннополис, город
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Нам просто повезло, что на просторах интернета на сайте tripster.ru удалось найти такого замечательного экскурсовода и человека. Наиля прекрасно знает историю родного края. С ней мы путешествовали в Свияжск. Дорога
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Пишу с опозданием, экскурсию посещали в июне. Но хочу сказать огромное спасибо Наиле! За отличную организацию и главное, за прекрасную, интересную, яркую и познавательную экскурсию в Свияжск!
Рекомендую, считаю, индивидуальные экскурсии дают больше возможностей, чем в больших группах.
Рекомендую, считаю, индивидуальные экскурсии дают больше возможностей, чем в больших группах.
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