Островок Средневековья, окруженный водами трех рек, — особая достопримечательность нашего края. Его образ, отсылающий к пушкинскому Буяну, древние святыни с уникальными фресками и след последнего Рюриковича на троне, притягивает атмосферой полусказочной русской старины. Давайте прислушаемся к историям, которые хранят стены храмов и сама земля Свияжска, и посмотрим, как ценно наследие этого самобытного уголка Татарстана.

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Описание

Что вас ожидает

Шедевры Средневековья, уникальные музеи и неповторимые виды

Первым объектом на острове, с которого мы начнем экскурсию, станет Успенский Богородицкий мужской монастырь — главный православный духовно-просветительский и миссионерский центр Казанской епархии и Среднего Поволжья в 16-17 веках. Я познакомлю вас со старинными шедеврами русского зодчества, объясню, чем уникальны фрески обители, помимо их возраста, и расскажу о редком изображении святого Христофора. А также познакомлю с непростой судьбой комплекса, пережившего осквернения 20 века.

Далее в программе Иоанно-Предтеченский монастырь и старейшая деревянная церковь во всем Татарстане. Ей почти полтысячи лет, в ее стенах молился Иван Грозный и она чудом спаслась от пятивековых перипетий. Откуда она прибыла? Узнаете на встрече!

По желанию вы сможете посетить первый в России музей археологии дерева «Татарская слободка» — в мире таких есть еще лишь два.

И, конечно, перед вами откроются чудесные панорамы реки Свияги, которые хорошо видны с возвышенной части острова.

На прогулке мы поговорим об истории взаимоотношений между Казанским ханством и Московским царством в 16 веке. Вы узнаете главное об основании и строительстве крепости Свияжск и той роли, которую она сыграла в истории России и православном мире. А также послушаете рассказы о людях, живших в Свияжске в разное время.

На экскурсиях я никогда не спешу, так как мне важно, чтобы гости чувствовали себя со мной как на прогулке с другом. Поэтому у вас будет время для фотосессий, чайных пауз, а в конце вы сможете пообедать в местном заведении.

Организационные детали