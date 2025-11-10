Вы познакомитесь с бытом и культурой татар с древних времен до наших дней. Как жили, чем торговали, как просвещались, отмечали праздники, учились татары вчера и сегодня. Наглядно рассмотрите усадьбу 19 века, первую каменную мечеть и самую короткую улочку Казани.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииПогрузитесь в историю самого колоритного района Казани — татарской слободы — во время индивидуальной пешеходной прогулки. Вы узнаете о формировании этого района, его истории и жизни татар с 16 века до наших дней, а также о развитии национальных промыслов. Мы посетим восстановленную усадьбу, которая наглядно продемонстрирует быт татар, и познакомимся с первой каменной мечетью Казани, построенной с разрешения императрицы Екатерины II. Я расскажу о знаменитых просветителях и богословах, чей вклад в татарскую историю неоценим, объясню устройство мечети и стиль её фасада, а также расскажу о религиозной жизни семей в разные века. Вы узнаете, как отмечались праздники и откуда появились крылатые фразы, связанные с татарами. В завершение нашей экскурсии мы выйдем на берег озера Кабан, где я расскажу предание о ханских сокровищах на дне озера и полюбуемся красивой панорамой города и театра Камала. Важная информация:
- Экскурсию проведу я или гид команды.
- Экскурсия рекомендована для возраста 10+.
Время экскурсии согласовывается
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ул. Каюма Насыри
- Усадьбу Сабитовых
- Мечеть Марджани
- Памятник Ш. Марджани
- Набережную оз. Кабан
- Ул. Кунче
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Каюма Насыри, 1
Завершение: Ул. Кунче
Когда и сколько длится?
Когда: Время экскурсии согласовывается
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или гид команды
- Экскурсия рекомендована для возраста 10+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
