3 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
15 сен в 14:00
от 6 700₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с Кремлем на автомобиле
Начало: По месту проживания гостей
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 сентября 2024Удивило, что это не аудиоквест. Текст пришлось читать самим. Хотя может мы просто не смогли найти кнопку проигрывателя 😂. Но сами тексты очень интересные. Узнали много нового
- ВВиктория24 августа 2024Очень интересно было, экскурсия в целом понравилась. 4 звезды наверное только потому что было указано, что длится примерно 2 часа,
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мечеть аль-Марджани»
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