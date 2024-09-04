Мечеть аль-Марджани – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть аль-Марджани» в Казани, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
На машине
На микроавтобусе
329 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
15 сен в 14:00
от 6 700 за всё до 3 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Пешая
7 отзывов
2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с Кремлем на автомобиле
На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с Кремлем на автомобиле
Начало: По месту проживания гостей
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 сентября 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Удивило, что это не аудиоквест. Текст пришлось читать самим. Хотя может мы просто не смогли найти кнопку проигрывателя 😂. Но сами тексты очень интересные. Узнали много нового
  • В
    Виктория
    24 августа 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Очень интересно было, экскурсия в целом понравилась. 4 звезды наверное только потому что было указано, что длится примерно 2 часа,
    читать дальше

    но получилось дольше. Это неплохо, просто лучше указать максимальное время прохождения. И было бы удобнее сделать, чтобы вместо текста можно было включить аудио, когда читать не очень удобно. В общем, информация была очень познавательная и хорошо расписана, поэтому всем советую для понимания татар, их истории и жизни

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мечеть аль-Марджани»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
  2. Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
  3. Обзорная экскурсия по Казани с Кремлем на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Казанский кремль
  2. Самое главное
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кул-Шариф
  8. Кремль
  9. Дворец Земледельцев
  10. Старая Казань
Сколько стоит экскурсия по Казани в сентябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Мечеть аль-Марджани" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Мечеть аль-Марджани», 339 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам