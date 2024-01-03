Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Индивидуальный трансфер — это удобный и комфортный способ добраться быстро из аэропорта до отеля. Чтобы не терять время, начнете знакомиться с Казанью уже по дороге к месту проживания. 3.8 4 отзыва

Чингиз Ваш гид в Казани Задать вопрос Индивидуальный трансфер 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3.8 4 отзыва 1 час 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Комфортная поездка Это прекрасная возможность с комфортом добраться от аэропорта до отеля, с путевой информацией о Казани. Ваша поездка пройдет на комфортном автомобиле. Это индивидуальный трансфер, для вашей компании, с гидом до Вашего отеля. Важная информация: Просьба бронировать без предоплаты, так как непонятная ситуация с рейсами. Сначала сделать запрос. Трансфер с гидом будет от меня или моих коллег

Каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Транспорт

Путевая информация Где начинаем и завершаем? Начало: Аэропорт Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Просьба бронировать без предоплаты, так как непонятная ситуация с рейсами

Сначала сделать запрос

Трансфер с гидом будет от меня или моих коллег Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.