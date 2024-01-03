Индивидуальный трансфер — это удобный и комфортный способ добраться быстро из аэропорта до отеля. Чтобы не терять время, начнете знакомиться с Казанью уже по дороге к месту проживания.
Описание трансферКомфортная поездка Это прекрасная возможность с комфортом добраться от аэропорта до отеля, с путевой информацией о Казани. Ваша поездка пройдет на комфортном автомобиле. Это индивидуальный трансфер, для вашей компании, с гидом до Вашего отеля. Важная информация: Просьба бронировать без предоплаты, так как непонятная ситуация с рейсами. Сначала сделать запрос. Трансфер с гидом будет от меня или моих коллег
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Путевая информация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Просьба бронировать без предоплаты, так как непонятная ситуация с рейсами
- Сначала сделать запрос
- Трансфер с гидом будет от меня или моих коллег
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всё отлично! Встретили, довезли до отеля и рассказали, что есть интересного в Казани. Спасибо гиду!
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Ф
Всё отлично! Встретили, довезли до отеля и рассказали, что есть интересного в Казани. Спасибо гиду!
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А
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В
В аэропорту Казани нас встретил Дмитрий. Претензий нет. Все вовремя, быстро. Но честно, не понятно за что такая стоимость. Ожидали обзорную по городу, а получили такси по высокой цене. Я бы не советовала такой трансфер, дешевле заказать такси.
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