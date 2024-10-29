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Наша экскурсия для тех, у кого мало времени в Казани, но хочется успеть всё.



Ещё она отлично подойдёт тем, кто не готов углубляться в подробности и желает просто проехаться и осмотреться.



Вы взглянете на топовые места города, прогуляетесь по Старо-Татарской слободе и возле Центра семьи «Казан», а также попробуете национальные деликатесы.