Вся Казань за 1,5 часа: автопешеходная экспресс-экскурсия

О татарской столице - ёмко, вкусно, увлекательно
Наша экскурсия для тех, у кого мало времени в Казани, но хочется успеть всё.

Ещё она отлично подойдёт тем, кто не готов углубляться в подробности и желает просто проехаться и осмотреться.

Вы взглянете на топовые места города, прогуляетесь по Старо-Татарской слободе и возле Центра семьи «Казан», а также попробуете национальные деликатесы.
5
6 отзывов
Вся Казань за 1,5 часа: автопешеходная экспресс-экскурсия
Вся Казань за 1,5 часа: автопешеходная экспресс-экскурсия
Вся Казань за 1,5 часа: автопешеходная экспресс-экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дворец земледельцев
  • Богородицкий мужской монастырь — место обретения Казанской иконы Божией Матери
  • Национальную библиотеку
  • Театр кукол «Экият»
  • Национальный комплекс «Туган Авылым»
  • Площадь Свободы (бывшую Театральную площадь)
  • Набережную озера Нижний Кабан
  • Казанский Версаль

На экскурсии мы поговорим о ключевых переходных этапах в истории татарской столицы и яркой жизни современной Казани. Вы услышите легенды и сказания о городе, а ещё продегустируете национальные сладости и деликатесы — домашний чак-чак, толкыш, баурсак, кош-теле, казылык разной выдержки, утиную колбасу.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, дегустация деликатесов и сладостей, трансфер на автомобиле SsangYong Actyon II, Toyota Corolla Axio или Chevrolet Orlando
  • Длительность программы можно увеличить за дополнительную плату — 2000 ₽/час
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У спасской башни казанского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Владимир
29 окт 2024
Отлично, приятный диалог
Отлично, приятный диалогОтлично, приятный диалогОтлично, приятный диалогОтлично, приятный диалогОтлично, приятный диалог
М
21 окт 2024
20 октября посетили автопешеходную экскурсию"" Вся Казань за 1,5 часа". Гид - Константин.
Мы переживали очень, как все пройдёт: первый раз в Казани. Но благодаря Константину останутся только самые приятные впечатления!
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Константин очень чутко отнесся ко всем нашим пожеланиям. Было очень интересно и познавательно! Константин великолепно знает город: хорошо ориентируется и много знает по истории города.
Спасибо большое за потрясающую экскурсию!! Обратитесь к Константину и не пожалеете!
С наилучшими пожеланиями, Лариса и Людмила

О
17 окт 2024
Экскурсия подойдет для экспресс ознакомления с Казанью. У кого мало времени. Константин прекрасный рассказчик,много информации, даже в такой коротенькой обзоре.
Экскурсия подойдет для экспресс ознакомления с Казанью. У кого мало времени. Константин прекрасный рассказчик,много информации, даже
Е
13 окт 2024
Спасибо экскурсоводу Павлу. Он подстроиться под время нашего прилёта (рейс задержали). Экскурсия была емкая, очень удобная для первого знакомства с городом. Доступная по изложению материала как для подростков так и для взрослых. Всем понравилось
Е
5 окт 2024
Добрый вечер! Получили массу приятных впечатлений от экскурсии с Константином. Очень вежливый, учтивый, интеллигентный, знающий гид, любящий свое дело. Брали экскурсию по ночной Казани, показал нам основные достопримечательности, интересно рассказывал про основные вехи развития Казани.
М
7 сен 2024
Экскурсию проводил гид Константин. Время пролетело незаметно. Информация подавалась интересно, структурировано. Константин с большим пониманием отнёсся к нашим пожеланиям. Обязательно обратимся к нему ещё.

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