Наша экскурсия для тех, у кого мало времени в Казани, но хочется успеть всё.
Ещё она отлично подойдёт тем, кто не готов углубляться в подробности и желает просто проехаться и осмотреться.
Вы взглянете на топовые места города, прогуляетесь по Старо-Татарской слободе и возле Центра семьи «Казан», а также попробуете национальные деликатесы.
Ещё она отлично подойдёт тем, кто не готов углубляться в подробности и желает просто проехаться и осмотреться.
Вы взглянете на топовые места города, прогуляетесь по Старо-Татарской слободе и возле Центра семьи «Казан», а также попробуете национальные деликатесы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворец земледельцев
- Богородицкий мужской монастырь — место обретения Казанской иконы Божией Матери
- Национальную библиотеку
- Театр кукол «Экият»
- Национальный комплекс «Туган Авылым»
- Площадь Свободы (бывшую Театральную площадь)
- Набережную озера Нижний Кабан
- Казанский Версаль
На экскурсии мы поговорим о ключевых переходных этапах в истории татарской столицы и яркой жизни современной Казани. Вы услышите легенды и сказания о городе, а ещё продегустируете национальные сладости и деликатесы — домашний чак-чак, толкыш, баурсак, кош-теле, казылык разной выдержки, утиную колбасу.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, дегустация деликатесов и сладостей, трансфер на автомобиле SsangYong Actyon II, Toyota Corolla Axio или Chevrolet Orlando
- Длительность программы можно увеличить за дополнительную плату — 2000 ₽/час
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У спасской башни казанского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 528 туристов
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызванаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
29 окт 2024
Отлично, приятный диалог
М
Мария
21 окт 2024
20 октября посетили автопешеходную экскурсию"" Вся Казань за 1,5 часа". Гид - Константин.
Мы переживали очень, как все пройдёт: первый раз в Казани. Но благодаря Константину останутся только самые приятные впечатления!
Мы переживали очень, как все пройдёт: первый раз в Казани. Но благодаря Константину останутся только самые приятные впечатления!
О
Ольга
17 окт 2024
Экскурсия подойдет для экспресс ознакомления с Казанью. У кого мало времени. Константин прекрасный рассказчик,много информации, даже в такой коротенькой обзоре.
Е
Елена
13 окт 2024
Спасибо экскурсоводу Павлу. Он подстроиться под время нашего прилёта (рейс задержали). Экскурсия была емкая, очень удобная для первого знакомства с городом. Доступная по изложению материала как для подростков так и для взрослых. Всем понравилось
Е
Елена
5 окт 2024
Добрый вечер! Получили массу приятных впечатлений от экскурсии с Константином. Очень вежливый, учтивый, интеллигентный, знающий гид, любящий свое дело. Брали экскурсию по ночной Казани, показал нам основные достопримечательности, интересно рассказывал про основные вехи развития Казани.
М
Мария
7 сен 2024
Экскурсию проводил гид Константин. Время пролетело незаметно. Информация подавалась интересно, структурировано. Константин с большим пониманием отнёсся к нашим пожеланиям. Обязательно обратимся к нему ещё.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прогулка по Старо-Татарской слободе - это возможность окунуться в атмосферу старинного Казани, узнать о жизни и быте татарского народа
Начало: В сквере Тукая
Завтра в 13:00
8 ноя в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
5.5 часов
Групповая
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
19501 658₽ за человека
скидка
10%
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
48004 320₽ за всё до 8 чел.