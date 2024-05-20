1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Трансфер в Свияжск и обратно
С комфортом добраться до остров-града на современном транспорте с опытным водителем
Начало: У вашего отеля
«В случае несоблюдения тайминга трансфера за дополнительное время нужно будет доплатить по согласованию с водителем»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт - Казань»
Добраться с комфортом до отеля, в пути знакомясь с историей города и его главными памятниками
Начало: в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
«Трансфер проходит на 6-местном минивэне Volkswagen Caravelle»
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
Доехать с комфортом до места назначения с опытным водителем и профессиональным гидом
«Также вы можете заказать обратный трансфер — в аэропорт»
5 авг в 15:30
6 авг в 15:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Дружеское и гостеприимное экспресс-знакомство с татарской столицей в компании историка
Начало: Выбирает экскурсант
«Трансфер и экскурсия проходят на автомобиле Toyota Rav 4»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: комфортный трансфер с экскурсией
Встреча в аэропорту Казани, личный гид, обзорная экскурсия по городу и традиционное татарское чаепитие
Начало: в аэропорту
«Трансфер и знакомство с городом»
14 июня в 14:00
18 июня в 08:30
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «аэропорт-Казань» с гидом
Начало: Аэропорт
«Это индивидуальный трансфер, для вашей компании, с гидом до Вашего отеля»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Мы летели транзитом было время,быть в Казани и не посмотреть…. Рамиль очень открытый,душевный и легкий человек,при этом
- ААлëна19 мая 2024Прекрасно организованный трансфер. Всë четко и вовремя. Организатор выходит на связь очень быстро, отвечает на все вопросы. Машина прибыла на
- ООльга5 мая 2024Отличный формат для первого знакомства с городом!
- ЮЮлия28 апреля 2024Алена, огромное спасибо! Очень много нового и интересного узнали, красивейшие места. Спасибо и нижайший поклон.
- ЮЮрий27 апреля 2024Отлично провели время, Рамиль замечательный экскурсовод и водитель, умеет интересно преподнести информацию, прекрасный собеседник, очень позитивный. Т. к. был запас по времени, экскурсию провели без какой либо спешки. Рекомендую.
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Добрый день! Хочется очень поблагодарить Рамиля за организацию экскурсии по Казани 👌 мы прилетали в Казань на праздничные дни 8
- ЕЕлена11 января 2024Добрый день! Заказывали на 04 января экскурсию "Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие" Все прошло замечательно. Встретила Алена
- ААльбина3 января 2024Всё отлично! Встретили, довезли до отеля и рассказали, что есть интересного в Казани. Спасибо гиду!
- ММаргарита26 ноября 2023Спасибо Алёне за такой опыт! Раньше никогда не брали индивидуальные экскурсии, и такая прекрасная первая поездка. Алёна встретила в аэропорте
- ААлина20 ноября 2023Прекрасно встретили и довезли, по пути рассказали об основных местах и событиях города, остались очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Трансфер»
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