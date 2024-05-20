Трансфер в Казани

Найдено 6 экскурсий в категории «Трансфер» в Казани, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер в Свияжск и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Трансфер в Свияжск и обратно
С комфортом добраться до остров-града на современном транспорте с опытным водителем
Начало: У вашего отеля
«В случае несоблюдения тайминга трансфера за дополнительное время нужно будет доплатить по согласованию с водителем»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 8 чел.
Трансфер «Аэропорт - Казань»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Трансфер «Аэропорт - Казань»
Добраться с комфортом до отеля, в пути знакомясь с историей города и его главными памятниками
Начало: в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
«Трансфер проходит на 6-местном минивэне Volkswagen Caravelle»
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
4 000 за всё до 6 чел.
Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
Доехать с комфортом до места назначения с опытным водителем и профессиональным гидом
«Также вы можете заказать обратный трансфер — в аэропорт»
5 авг в 15:30
6 авг в 15:30
4 000 за всё до 3 чел.
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Дружеское и гостеприимное экспресс-знакомство с татарской столицей в компании историка
Начало: Выбирает экскурсант
«Трансфер и экскурсия проходят на автомобиле Toyota Rav 4»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Казань: комфортный трансфер с экскурсией
Встреча в аэропорту Казани, личный гид, обзорная экскурсия по городу и традиционное татарское чаепитие
Начало: в аэропорту
«Трансфер и знакомство с городом»
14 июня в 14:00
18 июня в 08:30
6 900 за всё до 4 чел.
Трансфер «аэропорт-Казань» с гидом
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер «аэропорт-Казань» с гидом
Начало: Аэропорт
«Это индивидуальный трансфер, для вашей компании, с гидом до Вашего отеля»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась! Мы летели транзитом было время,быть в Казани и не посмотреть…. Рамиль очень открытый,душевный и легкий человек,при этом
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    очень интересно рассказывает и чувствуется любит свою работу! Однозначно советую! Не заметили как время прошло! Чистый,комфортный авто,грамотный и гостеприимный гид! Благодарных клиентов ему🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  • А
    Алëна
    19 мая 2024
    Трансфер в Свияжск и обратно
    Прекрасно организованный трансфер. Всë четко и вовремя. Организатор выходит на связь очень быстро, отвечает на все вопросы. Машина прибыла на
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    место встречи заранее. Водитель Сергей - замечательный человек и настоящий профессионал. По дороге рассказал нам с друзьями очень много интересного о местах, которые мы проезжали. В Свияжск прибыли даже чуть раньше намеченного. После прогулки по Свияжску водитель нас довез до вокзала. Время было рассчитано очень правильно. Всë замечательно. Рекомендую этот трансфер в Свияжск. Всë четко и очень комфортно.

    Прекрасно организованный трансфер. Всë четко и вовремя. Организатор выходит на связь очень быстро, отвечает на всеПрекрасно организованный трансфер. Всë четко и вовремя. Организатор выходит на связь очень быстро, отвечает на всеПрекрасно организованный трансфер. Всë четко и вовремя. Организатор выходит на связь очень быстро, отвечает на все
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
    Отличный формат для первого знакомства с городом!
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
    Алена, огромное спасибо! Очень много нового и интересного узнали, красивейшие места. Спасибо и нижайший поклон.
  • Ю
    Юрий
    27 апреля 2024
    Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Отлично провели время, Рамиль замечательный экскурсовод и водитель, умеет интересно преподнести информацию, прекрасный собеседник, очень позитивный. Т. к. был запас по времени, экскурсию провели без какой либо спешки. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2024
    Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Добрый день! Хочется очень поблагодарить Рамиля за организацию экскурсии по Казани 👌 мы прилетали в Казань на праздничные дни 8
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    марта вдвоем с подругой, решили, что вариант трансфера из аэропорта с экскурсией- самый оптимальный и комфортный вариант для начала знакомства с городом. Рамиль приложил максимум усилий для того, чтобы гости остались довольны, начиная от выбора места в ресторане для обеда и заканчивая помощью с вещами при заселении. На протяжении всего дня Рамиль показывал достопримечательности этого красивого города, рассказывал историю, давал советы по планированию последующих дней отдыха, на машине у Вас будет возможность посмотреть на Казань из разных точек и обзорных площадок, что облегчит выбор и определит Ваши предпочтения по местам для дополнительного посещения. Мы остались в восторге, наши впечатления о Казани после такой обзорной экскурсии самые прекрасные🤩🤩🤩 Также, после экскурсии с гидом у Вас не будет никаких проблем по ориентированию по городу при самостоятельных прогулках без навигатора 💯

  • Е
    Елена
    11 января 2024
    Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
    Добрый день! Заказывали на 04 января экскурсию "Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие" Все прошло замечательно. Встретила Алена
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    в аэропорту. Проехали по всем знаковым местам Казани. Выходили посмотреть достопримечательности, красивые виды. Все это сопровождалось интересным рассказом. Так же Алена подсказала что привести из Казани и где купить.

  • А
    Альбина
    3 января 2024
    Трансфер «аэропорт-Казань» с гидом
    Всё отлично! Встретили, довезли до отеля и рассказали, что есть интересного в Казани. Спасибо гиду!
  • М
    Маргарита
    26 ноября 2023
    Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
    Спасибо Алёне за такой опыт! Раньше никогда не брали индивидуальные экскурсии, и такая прекрасная первая поездка. Алёна встретила в аэропорте
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    на комфортном автомобиле, подробно объяснила, где будет нас ждать, удобно и близко. Далее нас ждали 3 часа огромного количества информации об истории, архитектуре, остановки в нескольких туристических и просто видовых местах, чаепитие и советы по тому, где купить сувениры и где попробовать национальную кухню. Всё здорово, спасибо!

  • А
    Алина
    20 ноября 2023
    Трансфер «Аэропорт - Казань»
    Прекрасно встретили и довезли, по пути рассказали об основных местах и событиях города, остались очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Трансфер»

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  3. Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
  4. Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
  5. Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Трансфер" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 900 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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