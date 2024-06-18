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нас так приветливо и дружелюбно встретил Чингиз. Мы без проблем нашли его машину в аэропорту, так как он был с нами на связи и четко объяснил, куда надо идти. Даже прислал фотографию. Поездка до отеля, сопровождалась мини-экскурсией и мы смогли с первых минут понять, что Казань очень красивый и гостеприимный город. Всем советуем воспользоваться таким предложение