1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: комфортный трансфер с экскурсией
Встреча в аэропорту Казани, личный гид, обзорная экскурсия по городу и традиционное татарское чаепитие
Начало: В аэропорту
1 авг в 08:00
5 авг в 08:30
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт - Казань»
Добраться с комфортом до отеля, в пути знакомясь с историей города и его главными памятниками
Начало: В аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Сегодня в 08:00
6 июля в 18:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «аэропорт-Казань» с гидом
Начало: Аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса18 июня 2024Встретили вовремя. Интересное первое знакомство с Казанью, сложилось целостное впечатление о городе, много интересных фактов и легенд. Удобная и комфортная машина. Все понравилось очень!
- ЮЮлия28 апреля 2024Алена, огромное спасибо! Очень много нового и интересного узнали, красивейшие места. Спасибо и нижайший поклон.
- ЕЕлена11 января 2024Добрый день! Заказывали на 04 января экскурсию "Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие" Все прошло замечательно. Встретила Алена
- ААльбина3 января 2024Всё отлично! Встретили, довезли до отеля и рассказали, что есть интересного в Казани. Спасибо гиду!
- ААлина20 ноября 2023Прекрасно встретили и довезли, по пути рассказали об основных местах и событиях города, остались очень довольны!
- ЕЕлена2 октября 2023Большое спасибо Чингизу за хорошо организованную работу. Это была наша первая поездка в Казань, и мы были очень рады, что
- ВВиталий29 мая 2023Всё отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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