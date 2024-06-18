Экскурсии из аэропорта Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Казани, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Казань: комфортный трансфер с экскурсией
Встреча в аэропорту Казани, личный гид, обзорная экскурсия по городу и традиционное татарское чаепитие
Начало: В аэропорту
1 авг в 08:00
5 авг в 08:30
6 900 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Казань»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Трансфер «Аэропорт - Казань»
Добраться с комфортом до отеля, в пути знакомясь с историей города и его главными памятниками
Начало: В аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Сегодня в 08:00
6 июля в 18:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Трансфер «аэропорт-Казань» с гидом
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер «аэропорт-Казань» с гидом
Начало: Аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    18 июня 2024
    Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
    Встретили вовремя. Интересное первое знакомство с Казанью, сложилось целостное впечатление о городе, много интересных фактов и легенд. Удобная и комфортная машина. Все понравилось очень!
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
    Алена, огромное спасибо! Очень много нового и интересного узнали, красивейшие места. Спасибо и нижайший поклон.
  • Е
    Елена
    11 января 2024
    Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
    Добрый день! Заказывали на 04 января экскурсию "Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие" Все прошло замечательно. Встретила Алена
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    в аэропорту. Проехали по всем знаковым местам Казани. Выходили посмотреть достопримечательности, красивые виды. Все это сопровождалось интересным рассказом. Так же Алена подсказала что привести из Казани и где купить.

  • А
    Альбина
    3 января 2024
    Трансфер «аэропорт-Казань» с гидом
    Всё отлично! Встретили, довезли до отеля и рассказали, что есть интересного в Казани. Спасибо гиду!
  • А
    Алина
    20 ноября 2023
    Трансфер «Аэропорт - Казань»
    Прекрасно встретили и довезли, по пути рассказали об основных местах и событиях города, остались очень довольны!
  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Трансфер «Аэропорт - Казань»
    Большое спасибо Чингизу за хорошо организованную работу. Это была наша первая поездка в Казань, и мы были очень рады, что
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    нас так приветливо и дружелюбно встретил Чингиз. Мы без проблем нашли его машину в аэропорту, так как он был с нами на связи и четко объяснил, куда надо идти. Даже прислал фотографию. Поездка до отеля, сопровождалась мини-экскурсией и мы смогли с первых минут понять, что Казань очень красивый и гостеприимный город. Всем советуем воспользоваться таким предложение

  • В
    Виталий
    29 мая 2023
    Трансфер «Аэропорт - Казань»
    Всё отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
  2. Трансфер «Аэропорт - Казань»
  3. Трансфер «аэропорт-Казань» с гидом
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Озеро Кабан
  6. Благовещенский собор
  7. Кремль
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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