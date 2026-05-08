Заканчивается Казань — и Волга открывает памятники, которые не показывают на обзорных экскурсиях. Посреди реки вы увидите краснокирпичный водозабор царского времени. Место, где добывали белый камень для Казанского кремля. Остров, окружённый легендами о затопленных лесах. А на обратном пути полюбуетесь лучшим видом на Кул-Шариф.

Описание экскурсии

Старый волжский водозабор — краснокирпичное здание 19 века, которое после создания Куйбышевского водохранилища оказалось посреди реки.

Насосная станция «Криб» — гидротехническое сооружение 1937 года, которое выглядит как арт-объект.

Храм всех религий Ильдара Ханова — только с воды открывается его истинный масштаб: купола, минареты и шпили разных конфессий складываются в гармоничную картину.

Печищенский геологический разрез — памятник природы, включённый в список ЮНЕСКО. Слоистый обрыв высотой до 53 метров показывает история пермского моря возрастом более 260 миллионов лет.

Мы также пройдём мимо старинного села Верхний Услон и сделаем остановку у острова Маркиз.

