Заканчивается Казань — и Волга открывает памятники, которые не показывают на обзорных экскурсиях. Посреди реки вы увидите краснокирпичный водозабор царского времени. Место, где добывали белый камень для Казанского кремля. Остров, окружённый легендами о затопленных лесах. А на обратном пути полюбуетесь лучшим видом на Кул-Шариф.
Описание экскурсии
Старый волжский водозабор — краснокирпичное здание 19 века, которое после создания Куйбышевского водохранилища оказалось посреди реки.
Насосная станция «Криб» — гидротехническое сооружение 1937 года, которое выглядит как арт-объект.
Храм всех религий Ильдара Ханова — только с воды открывается его истинный масштаб: купола, минареты и шпили разных конфессий складываются в гармоничную картину.
Печищенский геологический разрез — памятник природы, включённый в список ЮНЕСКО. Слоистый обрыв высотой до 53 метров показывает история пермского моря возрастом более 260 миллионов лет.
Мы также пройдём мимо старинного села Верхний Услон и сделаем остановку у острова Маркиз.
Организационные детали
- Наша прогулка не предполагает сопровождения гида
- Едем на катере «река-море» для 4 пассажиров
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности, для каждого участника есть спасжилет. Все пассажиры застрахованы
- На борт можно взять прохладительные и лёгкие алкогольные напитки, еду и компактную ручную кладь. Красное вино, ягоды, красящие соки или морсы — под запретом
- Прогулка не подойдёт детям до 6 лет и людям с эпилепсией, болезнями сердца и другими серьёзными заболеваниями
- С вами будет капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У яхт-клуба «Локомотив»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Казани
Я живу в Казани с рождения, знаю свой город и очень люблю свою республику. Могу показать красивые виды на реке Волге и Казанке. Катаю по красивым и живописным маршрутам.
