Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия

Дружеское и гостеприимное экспресс-знакомство с татарской столицей в компании историка

Вы приехали к нам ненадолго или транзитом летите через Казань и у вас есть свободные 4-5 часов? Моя программа подойдет для этих случаев идеально. Я встречу вас, проведу путевую экскурсию и привезу в отель (или обратно в аэропорт). Вы увидите лучшие памятники города и откроете секретные уголки в историческом центре. А в приятном ресторане отведаете сладкие угощения с традиционным чаем.
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приятная поездка и рассказ экскурсовода-историка

Дорога из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в город займет около получаса, по дороге вы услышите короткий рассказ об истории Татарстана, посетите Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, увидите Театр кукол, древнее озеро Кабан и многое другое.

Татарский чай и национальные угощения

Татары всегда встречали дорогих гостей горячим чаем. Поэтому, следуя традиции, мы заедем в один из лучших ресторанов города, чтобы выпить пару чашек татарского чая и попробовать национальную выпечку. А во время чаепития я расскажу о национальной кухне и традициях народа.

Топ-3 места Казани

Впереди у нас главные визитные карточки города — Кремль, улица Баумана и Старо-Татарская слобода. Вы узнаете все самое интересное об этих достопримечательностях. А также я покажу другие кварталы исторического центра и «секретные» уголки Старой Казани.

Организационные детали

  • Трансфер и экскурсия проходят на автомобиле Toyota Rav 4. При необходимости беру детское кресло.
  • Чай и выпечка в ресторане входят в стоимость экскурсии
  • Если вы захотите пообедать в ресторане, то обед оплачивается отдельно и не входит в стоимость поездки (увеличение времени экскурсии на ее стоимость не влияет)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
выбирает экскурсант
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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