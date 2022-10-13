Дорога из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в город займет около получаса, по дороге вы услышите короткий рассказ об истории Татарстана, посетите Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, увидите Театр кукол, древнее озеро Кабан и многое другое.
Татары всегда встречали дорогих гостей горячим чаем. Поэтому, следуя традиции, мы заедем в один из лучших ресторанов города, чтобы выпить пару чашек татарского чая и попробовать национальную выпечку. А во время чаепития я расскажу о национальной кухне и традициях народа.
Впереди у нас главные визитные карточки города — Кремль, улица Баумана и Старо-Татарская слобода. Вы узнаете все самое интересное об этих достопримечательностях. А также я покажу другие кварталы исторического центра и «секретные» уголки Старой Казани.