Приехав в Казань на короткое время, воспользуйтесь уникальной возможностью совместить трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией. Увидите знаковые места города: Казанский кремль, улицу Баумана и Старо-Татарскую слободу. Профессиональный гид расскажет
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🏰 Посещение Казанского кремля
- 🍵 Татарский чай и угощения
- 📜 Исторические рассказы
- 🕒 Экскурсия за 4-5 часов
- 🏙️ Знакомство с городом
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для трансфера и экскурсии в Казани - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться поездкой и прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но из-за холодов и снега прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Казанский кремль
- Улица Баумана
- Старо-Татарская слобода
Описание трансфер
Приятная поездка и рассказ экскурсовода-историка
Дорога из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в город займет около получаса, по дороге вы услышите короткий рассказ об истории Татарстана, увидите Театр кукол «Экият», древнее озеро Кабан и многое другое.
Татарский чай и национальные угощения
Татары всегда встречали дорогих гостей горячим чаем. Поэтому, следуя традиции, мы заедем в татарское кафе, чтобы выпить пару чашек чая и попробовать национальную выпечку. А во время чаепития я расскажу о национальной кухне и традициях народа.
Топ-3 места Казани
Впереди у нас главные визитные карточки города — кремль, улица Баумана и Старо-Татарская слобода. Вы узнаете все самое интересное об этих достопримечательностях. А также я покажу другие кварталы исторического центра и «секретные» уголки Старой Казани.
Организационные детали
- Трансфер и экскурсия проходят на автомобиле Toyota Rav 4
- Чай и выпечка в кафе не входят в стоимость экскурсии, оплачиваются на месте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 2047 туристов
По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — гид-экскурсовод. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, познакомлю с историей края. Гостеприимная Казань ждёт вас! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил в аэропорту, показал всю Казань, подстроил маршрут под наши желания. А уж сколько мы
+2
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Заказывала экскурсию для родителей, они остались в восторге, очень все понравилось и встреча и рассказ и сам рассказчик! Спасибо большое Рамилю за профессиональную организацию и теплый прием моих родных в чудесном городе Казань.
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Ю
Это была волшебная экскурсия! Ознакомились с главными достопримечательностями Казани и даже больше! Побывали в нетуристической мечети,посмотрели всё изнутри,объездили огромное количество мест! Если начинать знакомство с этим городом, то однозначно у Рамиля! Очень всё было интересно! А нас следующие дни мы уже сами ходили везде и ориентироваись! Рекомендую@
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В
Дата посещения: 6 сен 2025
Летели в Питер через Казань, пересадка 6 часов. Заказали экскурсию - и не пожалели! Рамиль встретил в аэропорту, показал лучшие места в Казани - великолепный город, и отвез назад в
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И
Заказали экскурсию в связи с тем, что Рамиль встречает гостей Казани в аэропорту. Накануне встречи все было обговорено и встреча состоялась без задержки. Рамиль прекрасно рассказал нам о своем городе,
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A
Хочу оставить самый тёплый отзыв Рамилю. Подбирала экскурсию для своих родителей и сына подростка. Вариант с трансфером прекрасен, т. к. можно не переживать о том как добраться до города. Рамиль
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