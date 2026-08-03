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Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия

Индивидуальный трансфер из аэропорта Казани с обзорной экскурсией: комфорт и увлекательные истории ждут вас в пути
Приехав в Казань на короткое время, воспользуйтесь уникальной возможностью совместить трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией. Увидите знаковые места города: Казанский кремль, улицу Баумана и Старо-Татарскую слободу. Профессиональный гид расскажет
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о богатой истории Татарстана, а также покажет скрытые уголки города.

В завершение поездки вас ждет приятное чаепитие с национальными угощениями в уютной татарской чайной. Это идеальный способ познакомиться с культурой и историей Казани в комфортной обстановке

5
22 отзыва

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный трансфер
  • 🏰 Посещение Казанского кремля
  • 🍵 Татарский чай и угощения
  • 📜 Исторические рассказы
  • 🕒 Экскурсия за 4-5 часов
  • 🏙️ Знакомство с городом

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера и экскурсии в Казани - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться поездкой и прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но из-за холодов и снега прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Казанский кремль
  • Улица Баумана
  • Старо-Татарская слобода

Описание трансфер

Приятная поездка и рассказ экскурсовода-историка

Дорога из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в город займет около получаса, по дороге вы услышите короткий рассказ об истории Татарстана, увидите Театр кукол «Экият», древнее озеро Кабан и многое другое.

Татарский чай и национальные угощения

Татары всегда встречали дорогих гостей горячим чаем. Поэтому, следуя традиции, мы заедем в татарское кафе, чтобы выпить пару чашек чая и попробовать национальную выпечку. А во время чаепития я расскажу о национальной кухне и традициях народа.

Топ-3 места Казани

Впереди у нас главные визитные карточки города — кремль, улица Баумана и Старо-Татарская слобода. Вы узнаете все самое интересное об этих достопримечательностях. А также я покажу другие кварталы исторического центра и «секретные» уголки Старой Казани.

Организационные детали

  • Трансфер и экскурсия проходят на автомобиле Toyota Rav 4
  • Чай и выпечка в кафе не входят в стоимость экскурсии, оплачиваются на месте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль
Рамиль — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 2047 туристов
По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — гид-экскурсовод. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, познакомлю с историей края. Гостеприимная Казань ждёт вас! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
Е
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил в аэропорту, показал всю Казань, подстроил маршрут под наши желания. А уж сколько мы
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узнали об этом городе! Потрясающий рассказчик, его слушаешь взахлеб. Расстались как добрые друзья. На следующий день была уже автобусная групповая экскурсия в Чебоксарах и мы очень скучали по Рамилю. Рекомендую очень.

Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил+2
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил
Добрый день. Хочу поделится замечательным опытом экскурсии с Рамилем. Все было на очень высоком уровне. Встретил
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Елена
Заказывала экскурсию для родителей, они остались в восторге, очень все понравилось и встреча и рассказ и сам рассказчик! Спасибо большое Рамилю за профессиональную организацию и теплый прием моих родных в чудесном городе Казань.
Заказывала экскурсию для родителей, они остались в восторге, очень все понравилось и встреча и рассказ и
Заказывала экскурсию для родителей, они остались в восторге, очень все понравилось и встреча и рассказ и
Заказывала экскурсию для родителей, они остались в восторге, очень все понравилось и встреча и рассказ и
Заказывала экскурсию для родителей, они остались в восторге, очень все понравилось и встреча и рассказ и
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Ю
Это была волшебная экскурсия! Ознакомились с главными достопримечательностями Казани и даже больше! Побывали в нетуристической мечети,посмотрели всё изнутри,объездили огромное количество мест! Если начинать знакомство с этим городом, то однозначно у Рамиля! Очень всё было интересно! А нас следующие дни мы уже сами ходили везде и ориентироваись! Рекомендую@
Это была волшебная экскурсия! Ознакомились с главными достопримечательностями Казани и даже больше! Побывали в нетуристической мечети,посмотрели
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В
Дата посещения: 6 сен 2025
Летели в Питер через Казань, пересадка 6 часов. Заказали экскурсию - и не пожалели! Рамиль встретил в аэропорту, показал лучшие места в Казани - великолепный город, и отвез назад в
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аэропорт. Огромная благодарность за интересную экскурсию, ответы на все вопросы, вежливость и юмор! Посетили кафе с национальными угощениями - очень вкусно! Время пролетело как один миг, всем рекомендую посетить Казань с экскурсоводом Рамилем!

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И
Заказали экскурсию в связи с тем, что Рамиль встречает гостей Казани в аэропорту. Накануне встречи все было обговорено и встреча состоялась без задержки. Рамиль прекрасно рассказал нам о своем городе,
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мы прогулялись по паркам, увидели прекрасные виды! Впечатления от экскурсии великолепные! Особый колорит добавили сказки от Рамиля на татарском языке. Прекрасно выбрано место для отдыха с татарским чаем и национальной выпечкой!

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A
Хочу оставить самый тёплый отзыв Рамилю. Подбирала экскурсию для своих родителей и сына подростка. Вариант с трансфером прекрасен, т. к. можно не переживать о том как добраться до города. Рамиль
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уточнил номер рейса и отслеживал его самостоятельно, поэтому никаких проблем с тем что самолёт прилетел на 20 минут раньше не было. Потрясающее погружение в историю Казани, тёплый приём, всё в очень комфортном темпе и безумно интересно. В восторге были и родители и сын. Поэтому искренне рекомендую Рамиля!

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