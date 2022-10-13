Вы приехали к нам ненадолго или транзитом летите через Казань и у вас есть свободные 4-5 часов? Моя программа подойдет для этих случаев идеально. Я встречу вас, проведу путевую экскурсию и привезу в отель (или обратно в аэропорт). Вы увидите лучшие памятники города и откроете секретные уголки в историческом центре. А в приятном ресторане отведаете сладкие угощения с традиционным чаем.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приятная поездка и рассказ экскурсовода-историка

Дорога из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в город займет около получаса, по дороге вы услышите короткий рассказ об истории Татарстана, посетите Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, увидите Театр кукол, древнее озеро Кабан и многое другое.

Татарский чай и национальные угощения

Татары всегда встречали дорогих гостей горячим чаем. Поэтому, следуя традиции, мы заедем в один из лучших ресторанов города, чтобы выпить пару чашек татарского чая и попробовать национальную выпечку. А во время чаепития я расскажу о национальной кухне и традициях народа.

Топ-3 места Казани

Впереди у нас главные визитные карточки города — Кремль, улица Баумана и Старо-Татарская слобода. Вы узнаете все самое интересное об этих достопримечательностях. А также я покажу другие кварталы исторического центра и «секретные» уголки Старой Казани.

Организационные детали