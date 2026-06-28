Чингиз проводит ещё 4 экскурсии

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вот я и подумала, что можно совместить приятное и полезное.

Нас вовремя встретил приятный мужчина-профессиональный экскурсовод на чистом и удобном микроавтобусе. Я волновалась, чтоб он не уехал, если вдруг рейс задержат, ведь весьма солидную стоимость заранее оплачиваешь на сайте. Но он ещё в переписке за день ДО успокоил, сказав, что отслеживает рейсы по электронному табло, и вообще, как сядете в самолёт, напишИте.

У нас прилёт оказался по расписанию. Он помог поставить чемоданы в авто, и мы поехали чётко к нашей гостинице (мы поселились максимально близко к Кремлю в недорогой гостинице «Восток»).

Экскурсовод сразу объяснил, что это не экскурсия, а трансфер. Он не возил нас по лишним местам, а вёз именно к отелю.

По дороге очень хорошо поставленным голосом рассказывал интересные и полезные факты о Казани и Татарстане. Рассказал и о транспорте, и немного об истории, и о политическом и экономическом состоянии республики. Отвечал на вопросы, если возникали по ходу. Когда проезжали мимо какие-либо достопримечательности, рассказывал и о них (2-5минут), даже останавливался, чтобы разглядеть кое-что интересное, но без выхода на улицу: «У нас не экскурсия, а трансфер.»

В целом, это было больше похоже на очень словоохотливого таксиста, но у которого есть план, о чём Вам рассказать.

Мнение не однозначное. Многие факты, что рассказал он нам про здания в городе, мы потом на обзорных экскурсиях опять слышали, но вот про транспорт и про политическую систему Татарстана - это больше нигде не повторялось, хотя мы за три дня в Казани посетили 10 экскурсий + музеи. Цена за дорогу получилась, конечно, весьма высокая, поэтому и говорю, что неоднозначное ощущение.

Но если возьмёте этот трансфер, то обязательно сохраните его телефон, чтобы взять его нормальные экскурсии - на самом деле, очень знающий специалист с отлично поставленной речью и голосом!