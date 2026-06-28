Чингиз проводит ещё 4 экскурсии

Если вы впервые в Казани и не хотите терять ни минуты, я встречу вас прямо в аэропорту.
Проезжая через центр до места назначения, вы увидите визитные карточки города и узнаете о ключевых событиях в истории Татарской республики, ее героях и национальном колорите.
Проезжая через центр до места назначения, вы увидите визитные карточки города и узнаете о ключевых событиях в истории Татарской республики, ее героях и национальном колорите.
Описание трансфер
Индивидуальный подход
Если вы ищете способ с комфортом добраться до отеля, вы по адресу! Сразу по прилету я встречу вас на современном вместительном минивэне, помогу с багажом и проведу в пути до отеля ознакомительную экскурсию. Вы увидите одну из главных достопримечательностей Казани, узнаете о вехах тысячелетней истории «третьей столицы России» и научитесь ориентироваться в городе. А напоследок получите советы от местного жителя: что посетить и где отведать национальной кухни.
Комфортабельная поездка
Наша поездка пройдет на вместительном 7-местном минивэне, с широким обзором, большим багажным отделением. Без лишних переживаний и затрат вы в безопасности доберетесь в условленное время к гостинице или апартаментам. Какими бы ни были ваши запросы, вы будете удовлетворены!
Организационные детали
- Трансфер проходит на 7-местном минивэне Hyundai H-1 или кроссовере Nissan, Kia
- Детское кресло предоставляется по запросу. Бустер есть
- Также возможен заказ трансфера из отеля в аэропорт и другие места
- При заказе трансфера — скидка на экскурсии
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5835 туристов
Я аттестованный гид по Казани и Свияжску. Представляю команду профессиональных экскурсоводов, которые делают знакомство с мультикультурным городом по-настоящему глубоким и запоминающимся. Мы не просто работаем в туризме — мы часть профессионального сообщества, которое формирует образ города. Автопешеходные экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и минивэнах. Будем рады стать вашими проводниками в гостеприимную, душевную, яркую и энергичную Казань!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Для тех кто ценит комфорт. Приятный гид, комфортный транспорт, красивые виды, интересный рассказ о городе и ценные рекомендации об интересных местах. Рекомендую!
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А
прекрасный экскурсовод, мы остались довольны!
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А
Самолёт из Ростова-на-Дону в Казань прилетает так, что для того, чтобы попасть на аэроэкспресс, нужно в аэропорту просидеть полтора часа. А такси до центра города выходит больше 700 рублей. Ну
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Большое спасибо Чингизу за хорошо организованную работу. Это была наша первая поездка в Казань, и мы были очень рады, что нас так приветливо и дружелюбно встретил Чингиз. Мы без проблем
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Е
Спасибо большое, Чингизу! Экскурсия прошла отлично, рассказал по дороге краткую историю Казани, дал полезную информацию по экскурсиям, музеям и местам которые интересно посетить. Информация преподносилась в доступном формате, ребенку 11 лет тоже было интересно. Рекомендую хорошего экскурсовода! Еще раз огромное спасибо!!!
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Подарок друзей на День рождения - поездка в Казань!
Заказ трансфера с экскурсией заранее.
Как же замечательно ВСЁ было исполнено!!!
Встреча в аэропорту, трансфер, экскурсия по Сказочной Казани - всё на высочайшем уровне.
Спасибо Чингиз! Спасибо огромное! Вы настоящий профессионал своего дела.
Заказ трансфера с экскурсией заранее.
Как же замечательно ВСЁ было исполнено!!!
Встреча в аэропорту, трансфер, экскурсия по Сказочной Казани - всё на высочайшем уровне.
Спасибо Чингиз! Спасибо огромное! Вы настоящий профессионал своего дела.
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