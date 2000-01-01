Чингиз проводит ещё 4 экскурсии

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Трансфер «Аэропорт — Казань»

Добраться с комфортом до отеля, в пути знакомясь с историей города и его главными памятниками

Чингиз
Чингиз – Гид из Казани
Если вы впервые в Казани и не хотите терять ни минуты, я встречу вас прямо в аэропорту.

Проезжая через центр до места назначения, вы увидите визитные карточки города и узнаете о ключевых событиях в истории 📖 Татарской республики, ее героях и национальном колорите.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Трансфер «Аэропорт — Казань»
Трансфер «Аэропорт — Казань»

Что вас ожидает

Индивидуальный подход
Если вы ищете способ с комфортом добраться до отеля, вы по адресу! Сразу по прилету я встречу вас на современном вместительном минивэне, помогу с багажом и проведу в пути до апартаментов ознакомительную экскурсию ⛳. Вы увидите главные достопримечательности 🏛️, узнаете о вехах тысячелетней истории 📖 «третьей столицы ⭐️ России» и научитесь ориентироваться в городе. А напоследок получите советы от местного жителя: что посетить и где отведать национальной кухни 🥧.

Комфортабельная поездка
Наша поездка пройдет на вместительном 6-местном минивэне с кондиционером, широким обзором, большим багажным отделением и двумя детскими креслами для разных возрастов. Без лишних переживаний и затрат вы в безопасности доберетесь в условленное время к гостинице или апартаментам. Какими бы ни были ваши запросы, вы будете удовлетворены!

Организационные детали

  • Трансфер проходит на 6-местном минивэне Volkswagen Caravelle
  • В наличии имеется два детских кресла (в том числе для новорожденных детей)
  • Также возможен заказ трансфера из отеля в аэропорт и другие места
Начало и место завершения
🚩 в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Трансфер «Аэропорт — Казань»
Трансфер «Аэропорт — Казань»
Трансфер «Аэропорт — Казань»
Трансфер «Аэропорт — Казань»
Трансфер «Аэропорт — Казань»
Трансфер «Аэропорт — Казань»

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
Чингиз
Чингиз
Меня зовут Чингиз, вырос и живу в Казани, имею высшее образование КГЭУ. Моя деятельность связана с туризмом, и уже несколько лет я провожу интересные индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле минивэн. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами моего любимого города! Также организую трансфер из аэропорта и поездки за пределы Казани.
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Чингиз проводит ещё 4 экскурсии

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