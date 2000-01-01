Чингиз проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Индивидуальный подход

Если вы ищете способ с комфортом добраться до отеля, вы по адресу! Сразу по прилету я встречу вас на современном вместительном минивэне, помогу с багажом и проведу в пути до апартаментов ознакомительную экскурсию ⛳. Вы увидите главные достопримечательности 🏛️, узнаете о вехах тысячелетней истории 📖 «третьей столицы ⭐️ России» и научитесь ориентироваться в городе. А напоследок получите советы от местного жителя: что посетить и где отведать национальной кухни 🥧.

Комфортабельная поездка

Наша поездка пройдет на вместительном 6-местном минивэне с кондиционером, широким обзором, большим багажным отделением и двумя детскими креслами для разных возрастов. Без лишних переживаний и затрат вы в безопасности доберетесь в условленное время к гостинице или апартаментам. Какими бы ни были ваши запросы, вы будете удовлетворены!

Организационные детали