Чингиз проводит ещё 4 экскурсии

Индивидуальный подход Если вы ищете способ с комфортом добраться до отеля, вы по адресу! Сразу по прилету я встречу вас на современном вместительном минивэне, помогу с багажом и проведу в пути до апартаментов ознакомительную экскурсию ⛳. Вы увидите главные достопримечательности 🏛️, узнаете о вехах тысячелетней истории 📖 «третьей столицы ⭐️ России» и научитесь ориентироваться в городе. А напоследок получите советы от местного жителя: что посетить и где отведать национальной кухни 🥧.
Комфортабельная поездка Наша поездка пройдет на вместительном 6-местном минивэне с кондиционером, широким обзором, большим багажным отделением и двумя детскими креслами для разных возрастов. Без лишних переживаний и затрат вы в безопасности доберетесь в условленное время к гостинице или апартаментам. Какими бы ни были ваши запросы, вы будете удовлетворены!
Организационные детали
Трансфер проходит на 6-местном минивэне Volkswagen Caravelle
В наличии имеется два детских кресла (в том числе для новорожденных детей)
Также возможен заказ трансфера из отеля в аэропорт и другие места
Начало и место завершения
🚩 в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Чингиз, вырос и живу в Казани, имею высшее образование КГЭУ. Моя деятельность связана с туризмом, и уже несколько лет я провожу интересные индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле минивэн. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами моего любимого города! Также организую трансфер из аэропорта и поездки за пределы Казани.