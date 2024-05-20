1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт - Казань»
Добраться с комфортом до отеля, в пути знакомясь с историей города и его главными памятниками
Начало: в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
Доехать с комфортом до места назначения с опытным водителем и профессиональным гидом
5 авг в 15:30
6 авг в 15:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Дружеское и гостеприимное экспресс-знакомство с татарской столицей в компании историка
Начало: Выбирает экскурсант
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: комфортный трансфер с экскурсией
Встреча в аэропорту Казани, личный гид, обзорная экскурсия по городу и традиционное татарское чаепитие
Начало: в аэропорту
14 июня в 14:00
18 июня в 08:30
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «аэропорт-Казань» с гидом
Начало: Аэропорт
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Мы летели транзитом было время,быть в Казани и не посмотреть…. Рамиль очень открытый,душевный и легкий человек,при этом
- ООльга5 мая 2024Отличный формат для первого знакомства с городом!
- ЮЮлия28 апреля 2024Алена, огромное спасибо! Очень много нового и интересного узнали, красивейшие места. Спасибо и нижайший поклон.
- ЮЮрий27 апреля 2024Отлично провели время, Рамиль замечательный экскурсовод и водитель, умеет интересно преподнести информацию, прекрасный собеседник, очень позитивный. Т. к. был запас по времени, экскурсию провели без какой либо спешки. Рекомендую.
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Добрый день! Хочется очень поблагодарить Рамиля за организацию экскурсии по Казани 👌 мы прилетали в Казань на праздничные дни 8
- ЕЕлена11 января 2024Добрый день! Заказывали на 04 января экскурсию "Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие" Все прошло замечательно. Встретила Алена
- ААльбина3 января 2024Всё отлично! Встретили, довезли до отеля и рассказали, что есть интересного в Казани. Спасибо гиду!
- ММаргарита26 ноября 2023Спасибо Алёне за такой опыт! Раньше никогда не брали индивидуальные экскурсии, и такая прекрасная первая поездка. Алёна встретила в аэропорте
- ААлина20 ноября 2023Прекрасно встретили и довезли, по пути рассказали об основных местах и событиях города, остались очень довольны!
- ЕЕлена7 октября 2023Все прошло отлично, Руфат отличный экскурсовод, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 900 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Казани, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024