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марта вдвоем с подругой, решили, что вариант трансфера из аэропорта с экскурсией- самый оптимальный и комфортный вариант для начала знакомства с городом. Рамиль приложил максимум усилий для того, чтобы гости остались довольны, начиная от выбора места в ресторане для обеда и заканчивая помощью с вещами при заселении. На протяжении всего дня Рамиль показывал достопримечательности этого красивого города, рассказывал историю, давал советы по планированию последующих дней отдыха, на машине у Вас будет возможность посмотреть на Казань из разных точек и обзорных площадок, что облегчит выбор и определит Ваши предпочтения по местам для дополнительного посещения. Мы остались в восторге, наши впечатления о Казани после такой обзорной экскурсии самые прекрасные🤩🤩🤩 Также, после экскурсии с гидом у Вас не будет никаких проблем по ориентированию по городу при самостоятельных прогулках без навигатора 💯