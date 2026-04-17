Йошкар-Ола — столица марийцев и город красок. Любовь марийцев к красному отражается во всём.
Удивительно красивая набережная «Амстердам» и «Брюгге», соборы, церкви и дома — всё в красном оттенке! Не буйство красного, а гармония.
Узнать о традициях, культуре, язычестве, увидеть новое и насладиться природной красотой в дороге — всё это на авто-пешеходной экскурсии в Йошкар-Олу.
Описание экскурсииКрасный город на Волге Йошкар-Ола действительно удивительный город, где гармонично сочетаются старинные традиции и современные тенденции. Красная палитра, доминирующая в архитектуре города, отражает любовь местных жителей к ярким цветам и создает уникальную атмосферу. Здесь можно полюбоваться прекрасными видами набережными Амстердам и Брюгге, посетить исторические храмы и монастыри, а также познакомиться с культурой и историей народа мари. Для тех, кто хочет глубже погрузиться в мир традиций и обычаев, предлагается уникальная авто-пешеходная экскурсия. Во время путешествия вы сможете узнать больше о древней религии марийцев, увидеть красивые природные ландшафты и почувствовать дух этого края. Путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит лучше понять культуру и историю региона. Хотите визуализировать этот живописный город? Я могу создать иллюстрацию по вашему запросу. Просто напишите, какой именно вид Йошкар-Олы вам хотелось бы увидеть. Важная информация: Одевайтесь по погоде. В дождь берите зонты. В сентябре походим по лесу и соберем грибы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Амстердам
- Набережная Брюгге
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспортное сопровождение
- Билеты в Казанский Кремль
- Радиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, Ул. Кремлевская дом 2
Завершение: Площадь 1го мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выезжаем в 09:00 - 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
