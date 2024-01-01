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В Йошкар-Олу из Казани

4.5
0 отзывов
Спутник К.
Спутник К. – Гид из Казани
Вы посетите Йошкар-олу — город 🏙️ контрастов, где остатки коммунизма и памятники военной истории 📖, возраст которых превышает 300 лет, граничат с инновационным градостроительством.

Вы увидите копии известнейших архитектурных памятников со всего мира в одном месте.

Во время прогулки по городу вам будет казаться, что вы в Венеции, Москве, Санкт-Петербурге и даже в Брюгге с цветными домами-башенками.

Неординарный архитектурный ландшафт, обилие копий известнейших архитектурных памятников, динамичность арт-объектов, яркость красок и разнообразие форм — всё это помогло создать уникальный облик современной столицы ⭐️ Республики Марий Эл.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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В Йошкар-Олу из Казани
В Йошкар-Олу из Казани

Что вы увидите

  • площадь им. Оболенского-Ноготко
  • самые точные марийские часы – «часы с осликом» на здании художественной галереи
  • памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову
  • копию Царь-пушки
  • памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду
  • восемь минут Евангельского чуда - часы с движущимися фигурами святых апостолов
  • набережную Амстердам со скульптурными композициями и памятниками известным деятелям искусств
  • Благовещенскую башню с боем курантов
  • вы посидите на лавочке с Йошкиным котом и прогуляетесь по «Итальянскому парку».
Автобусная групповая экскурсия ⛳ в Йошкар-Олу.
Йошкар-Ола — столица ⭐️ Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей 📖 пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.
Экскурсия в Йошкар-Олу — отличное развлечение, позволяющее узнать много нового о городе, который был возведен с целью укрепления границ, а в итоге стал настоящим историческим памятником.
Почему стоит посетить Йошкар-Олу?
Йошкар-Ола-Казань – туристический маршрут, который уже давно полюбился гостям города в связи стем, что памятники военной истории, возраст которых превышает 300 лет органично соседствует с современными достопримечательности 🏛️
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • вход в национальный музей Марийского народа.
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 ул. Баумана, 19
Место завершения
🏁 Ул. Баумана, 19
В Йошкар-Олу из Казани
В Йошкар-Олу из Казани
В Йошкар-Олу из Казани
В Йошкар-Олу из Казани
В Йошкар-Олу из Казани
В Йошкар-Олу из Казани
В Йошкар-Олу из Казани
В Йошкар-Олу из Казани
В Йошкар-Олу из Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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