Автобусная групповая экскурсия ⛳ в Йошкар-Олу.

Йошкар-Ола — столица ⭐️ Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей 📖 пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.

Экскурсия в Йошкар-Олу — отличное развлечение, позволяющее узнать много нового о городе, который был возведен с целью укрепления границ, а в итоге стал настоящим историческим памятником.

Почему стоит посетить Йошкар-Олу?

Йошкар-Ола-Казань – туристический маршрут, который уже давно полюбился гостям города в связи стем, что памятники военной истории, возраст которых превышает 300 лет органично соседствует с современными достопримечательности 🏛️