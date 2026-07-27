7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Май, июнь, июль, август и сентябрь - отличное время для экскурсии из Казани в Йошкар-Олу. В эти месяцы можно насладиться прогулками по городу и осмотреть все достопримечательности в комфортных условиях.

и типичную набережную средневекового европейского города с пряничными домиками, и необычный памятник Йошкиному Коту. Познакомитесь с культурой народа, который называют последними язычниками Европы. А также попробуете подкоголи, команмелну и другие традиционные марийские блюда.

Описание экскурсии

Город, собравший копии мировых достопримечательностей

Наиболее интересные и красивые объекты столицы были построены недавно и представляют необычную мозаику узнаваемых брендов разных городов мира. Я расскажу, как Йошкар-Ола приобрела нынешний облик и покажу ее визитные карточки. Вы осмотрите Царевококшайский кремль и узнаете о его древнем прообразе; познакомитесь с историей местной Спасской башни; пройдете по набережной Брюгге с домиками в северном готическом стиле. Увидите Кукольный театр, похожий на сказочный Нойшванштайн, копию Царь-пушки на площади Оболенского-Ноготкова, «Часы с осликом» с оживающими скульптурными композициями и Благовещенский собор, построенный по образцу московского храма Василия Блаженного и петербургского Спаса-на-Крови. Крое того, вы прогуляетесь по одному из самых красивых скверов города и Успенской улице, с венецианскими и византийскими фасадами.

Религиозная и гастрономическая культура марийцев

Осматривая современные постройки столицы республики, вы узнаете и о гораздо более отдаленном прошлом края. Поговорим об особой религиозной ситуации, сложившейся в результате длительного противостояния язычества и христианства, и характерных чертах народной культуры, сохранившей исконные поверья. И, конечно, отдельное внимание уделим местной гастрономии, ведь марийская кухня славится вкусными, сытными и ароматными блюдами, рецепты которых формировались веками и передавались из поколения в поколение. В одном из проверенных местных заведений вы сможете попробовать разновидность вареников с начинками из ягод, грибов и даже щуки — подкоголи; трехслойные блины, приготовленные в печи — команмелну; домашнюю колбасу сокта, напитки из меда и многое другое!

Организационные детали