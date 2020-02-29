7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с европейской архитектурой и самобытной культурой марийской столицы

Sergey
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Sergey – ваш гид
Необычная современная архитектура Йошкар-Олы в сочетании с историей, идущей с конца 16 века, создают неповторимый облик столицы Марий Эл.

В центре этого небольшого города вы увидите и Спасскую башню Московского Кремля, и типичную набережную средневекового европейского города с пряничными домиками, и необычный памятник Йошкиному Коту.

Познакомитесь с культурой народа, который называют последними язычниками Европы.

А также попробуете подкоголи, команмелну и другие традиционные марийские блюда.
10500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Из Казани в Йошкар-Олу
Из Казани в Йошкар-Олу

Что вас ожидает

Город, собравший копии мировых достопримечательностей
Наиболее интересные и красивые объекты столицы были построены недавно и представляют необычную мозаику узнаваемых брендов разных городов мира. Я расскажу, как Йошкар-Ола приобрела нынешний облик и покажу ее визитные карточки. Вы осмотрите Царевококшайский Кремль и узнаете о его древнем прообразе; познакомитесь с историей местной Спасской башни; пройдете по набережной Брюгге с домиками в северном готическом стиле. Увидите Кукольный театр, похожий на сказочный Нойшванштайн, копию Царь-пушки на площади Оболенского-Ноготкова, «Часы с осликом» с оживающими скульптурными композициями и Благовещенский собор, построенный по образцу московского храма Василия Блаженного и петербургского Спаса-на-Крови. Крое того, вы прогуляетесь по одному из самых красивых скверов города и Успенской улице, с венецианскими и византийскими фасадами.

Религиозная и гастрономическая культура марийцев
Осматривая современные постройки столицы республики, вы узнаете и о гораздо более отдаленном прошлом края. Поговорим об особой религиозной ситуации, сложившейся в результате длительного противостояния язычества и христианства, и характерных чертах народной культуры, сохранившей исконные поверья. И, конечно, отдельное внимание уделим местной гастрономии, ведь марийская кухня славится вкусными, сытными и ароматными блюдами, рецепты которых формировались веками и передавались из поколения в поколение. В одном из проверенных местных заведений вы сможете попробовать разновидность вареников с начинками из ягод, грибов и даже щуки — подкоголи; трехслойные блины, приготовленные в печи — команмелну; домашнюю колбасу сокта, напитки из меда и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле гида (Nissan Terrano). Транспортные расходы входят в стоимость. Я встречу вас в Казани и отвезу в Йошкар-Олу, по городу перемещение комбинированное, преимущественно пешеходное.
  • Стоимость экскурсии на вашем автомобиле составит 7200 рублей.
  • Дорога в Йошкар-Олу из Казани занимает около 2 часов (около 150 км). Общее время с дорогой — около 8 часов.
  • Экскурсию можно совместить с посещением старейшего и одного из самых известных православных монастырей Средней Волги — Раифского (в 30 км от Казани), основанного в начале 17 века и сохранившего храмы 18-19 веков. В этом случае стоимость возрастает на 1000 руб., а продолжительность маршрута примерно на 1 час.
  • Обед не включен в стоимость программы.
  • С 25 декабря по 10 января экскурсия не проводится.
Из Казани в Йошкар-Олу
Из Казани в Йошкар-Олу
Из Казани в Йошкар-Олу
Из Казани в Йошкар-Олу
Из Казани в Йошкар-Олу
Из Казани в Йошкар-Олу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergey
Sergey
Мне 45 лет. Я профессиональный историк, кандидат исторических наук. Специализируюсь на темах истории Казани, особенно 18-19 веков. Одна из моих книг — «Казань и казанцы: реклама XIX века» —основана на оригинальных источниках, как архивных, так и таком интересном источнике о повседневной жизни города, как газеты. Я — коренной житель города, прожил в нём всю жизнь и могу рассказать, как город менялся на протяжении последних 40 лет, а на основании рассказов родителей и старожилов этот период личных наблюдений увеличивается примерно до 100 лет. Поэтому могу рассказать о том, что мало или почти совершенно не известно широкой аудитории. Моя задача — сделать так, чтобы Казань узнали и полюбили больше людей. Проводя экскурсии, хочу получить новое общение, генерировать положительные эмоции как для себя, так и для гостей города.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Это вторая экскурсия с Сергеем и также хочется сказать слова благодарности ему. Прекрасный рассказчик. Весь путь, который мы преодолели вместе, не смотря на погоду, был прекрасен. Мы были впервые в этом краю, поэтому было интересно. Хотя от самой Йошкар-Олы ожидали большего, но опять же, благодаря Сергею, получили огромное удовольствие от поездки. Спасибо огромное Сергею!!! Вернувшись домой, захотелось многое перечитать, пересмотреть. Обязательно вернёмся, есть много, что посмотреть еще и обязательно обратимся е Сергею.
16 ноября 2019
Сергей, спасибо за экскурсию. Было очень интересно, познавательно и комфортно. Надеюсь, когда-нибудь посетить другие ваши экскурсии. Отдельное спасибо, за помощь в покупке сувениров😊
Анна-Мария
4 ноября 2019
Нестандартный, противоречивый город с красивым центром, который стоит того, чтобы приехать и его увидеть. Спасибо большое гиду Сергею, все было комфортно и интересно. Больше нескольких часов в городе делать нечего, но побывать раз в жизни в Йошкар-Оле явно стоит.
9 октября 2019
Интересная поездка в необычный, противоречивый город. Здесь сочетаются нарядные храмы, похожие на декорации, «пряничные» дома и недостроенные, заброшенные строения, оригинальные памятники, часы с уникальными механизмами (созданные местными мастерами) и унылые серые здания. Впечатления неоднозначны, но посмотреть на это стоит. Особая благодарность Сергею, человеку эрудированному и разностороннему, который увлекательно рассказывал об истории, культуре и быте этого края.
28 августа 2019
Вчера прошла наша экскурсия в Йошкар-Олу. Гид Сергей встретил нас в порту Казани ровно в назначенное время, предварительно позвонив нам и уточнив, не изменились ли наши планы. За два часа доехали в Йошкар-Олу. Проезжая Казань, Сергей много рассказывал об истории, интересных фактах, достопримечательностях города, причем от него мы узнали о Казани значительно больше, чем от другого гида. Экскурсия по Йошкар-Оле продолжалась 5 часов. За это время мы узнали много не только о городе, но и о Марийской республике. Сергей по профессии и образованию историк, поэтому экскурсия была очень интересной, содержательной. Общение с ним нам доставило большое удовольствие, на все наши вопросы мы получили исчерпывающие ответы, и все наши просьбы не остались без внимания. Сергей очень доброжелательный и внимательный. Мы рекомендуем Сергея всем как профессионала.
Туристы из Москвы: Алла, Валентина, Наталья и Нина
Ян
21 июля 2019
Спасибо большое за экскурсию. Место действительно своебразное. Для того, чтобы составить собственное впечатление о Йошкар-Оле, необходимо самому побывать и увидеть. Рад, что мог это сделать и собственными глазами увидеть этот город и познакомиться с культурой и кухней Марийцев. Спасибо огромное Сергею за приближение этого удивительного края.
8 июля 2019
Для того, чтобы составить собственное впечатление о Йошкар-Оле, необходимо там побывать. Одним днём из Казани всем рекомендую.

Sergey проводит ещё 1 экскурсию

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