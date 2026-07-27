7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увлекательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с осмотром архитектурных копий мировых достопримечательностей и знакомством с марийской культурой
Необычная современная архитектура Йошкар-Олы в сочетании с историей, идущей с конца 16 века, создают неповторимый облик столицы Марий Эл.
В центре этого небольшого города вы увидите и Спасскую башню Московского кремля, читать дальшеуменьшить
и типичную набережную средневекового европейского города с пряничными домиками, и необычный памятник Йошкиному Коту. Познакомитесь с культурой народа, который называют последними язычниками Европы. А также попробуете подкоголи, команмелну и другие традиционные марийские блюда.
Май, июнь, июль, август и сентябрь - отличное время для экскурсии из Казани в Йошкар-Олу. В эти месяцы можно насладиться прогулками по городу и осмотреть все достопримечательности в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Царевококшайский кремль
Спасская башня
Набережная Брюгге
Кукольный театр
Царь-пушка
Часы с осликом
Благовещенский собор
Успенская улица
Описание экскурсии
Город, собравший копии мировых достопримечательностей
Наиболее интересные и красивые объекты столицы были построены недавно и представляют необычную мозаику узнаваемых брендов разных городов мира. Я расскажу, как Йошкар-Ола приобрела нынешний облик и покажу ее визитные карточки. Вы осмотрите Царевококшайский кремль и узнаете о его древнем прообразе; познакомитесь с историей местной Спасской башни; пройдете по набережной Брюгге с домиками в северном готическом стиле. Увидите Кукольный театр, похожий на сказочный Нойшванштайн, копию Царь-пушки на площади Оболенского-Ноготкова, «Часы с осликом» с оживающими скульптурными композициями и Благовещенский собор, построенный по образцу московского храма Василия Блаженного и петербургского Спаса-на-Крови. Крое того, вы прогуляетесь по одному из самых красивых скверов города и Успенской улице, с венецианскими и византийскими фасадами.
Религиозная и гастрономическая культура марийцев
Осматривая современные постройки столицы республики, вы узнаете и о гораздо более отдаленном прошлом края. Поговорим об особой религиозной ситуации, сложившейся в результате длительного противостояния язычества и христианства, и характерных чертах народной культуры, сохранившей исконные поверья. И, конечно, отдельное внимание уделим местной гастрономии, ведь марийская кухня славится вкусными, сытными и ароматными блюдами, рецепты которых формировались веками и передавались из поколения в поколение. В одном из проверенных местных заведений вы сможете попробовать разновидность вареников с начинками из ягод, грибов и даже щуки — подкоголи; трехслойные блины, приготовленные в печи — команмелну; домашнюю колбасу сокта, напитки из меда и многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле гида. Транспортные расходы входят в стоимость. Я встречу вас в Казани и отвезу в Йошкар-Олу, по городу перемещение комбинированное, преимущественно пешеходное.
Дорога в Йошкар-Олу из Казани занимает около 2-2,5 часа (около 150 км). Общее время с дорогой — около 8 часов.
Экскурсию можно совместить с посещением старейшего и одного из самых известных православных монастырей Средней Волги — Раифского (в 30 км от Казани), основанного в начале 17 века и сохранившего храмы 18-19 веков. В этом случае стоимость возрастает на 3000 руб., а продолжительность маршрута примерно на 1 час.
Обед не включен в стоимость программы
С 25 декабря по 10 января экскурсия не проводится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 5103 туристов
Профессиональный историк, кандидат исторических наук. Специализируюсь на темах истории Казани, особенно 18-19 веков. Одна из моих книг — «Казань и казанцы: реклама XIX века» — основана на оригинальных источниках, как читать дальшеуменьшить
архивных, так и на таком интересном источнике сведений о повседневной жизни города, как газеты.
Я коренной житель Казани, прожил здесь всю жизнь и рассказываю, как город менялся на протяжении последних 52 лет. А на основании историй родителей и старожилов этот период личных наблюдений увеличивается примерно до 100 лет. Поэтому могу рассказать о том, что мало или почти совершенно неизвестно широкой аудитории. Моя задача — сделать так, чтобы Казань узнали и полюбили больше людей. Проводя экскурсии, хочу общаться с новыми людьми и генерировать положительные эмоции как для себя, так и для гостей города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Изумительная подача материала от историка Сергея. Информативно, грамотно, очень приятная речь. Узнали много интересного о Казани, Йошкор-Оле. Насыщенная экскурсия, в которой все по делу - без лишних долгих остановок, ожиданий, хождений. Сергей- это бездонный колодец знаний! Огромное спасибо!
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Н
Наталья
Очень понравилась экскурсия! Сергей знаток своего дела! Начал рассказ как только мы тронулись от точки отправления. Кроме того поездка проходит на хорошем комфортабельном автомобиле, поэтому 2,5 часа дороги прошли незаметно. Сама Йошкар-Ола прекрасна!!! Маршрут был выстроен так, что мы почти не пересекались с большими группами. Однозначно рекомендую данную поездку в компании Сергея!
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И
Ирина
Гид-экскурсовод Сергей восхищает! Глубочайшие знания, тактичен, очень благодарна!
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А
Алла
Вчера прошла наша экскурсия в Йошкар-Олу. Гид Сергей встретил нас в порту Казани ровно в назначенное время, предварительно позвонив нам и уточнив, не изменились ли наши планы. За два часа читать дальшеуменьшить
доехали в Йошкар-Олу. Проезжая Казань, Сергей много рассказывал об истории, интересных фактах, достопримечательностях города, причем от него мы узнали о Казани значительно больше, чем от другого гида. Экскурсия по Йошкар-Оле продолжалась 5 часов. За это время мы узнали много не только о городе, но и о Марийской республике. Сергей по профессии и образованию историк, поэтому экскурсия была очень интересной, содержательной. Общение с ним нам доставило большое удовольствие, на все наши вопросы мы получили исчерпывающие ответы, и все наши просьбы не остались без внимания. Сергей очень доброжелательный и внимательный. Мы рекомендуем Сергея всем как профессионала. Туристы из Москвы: Алла, Валентина, Наталья и Нина
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О
Ольга
Это вторая экскурсия с Сергеем и также хочется сказать слова благодарности ему. Прекрасный рассказчик. Весь путь, который мы преодолели вместе, не смотря на погоду, был прекрасен. Мы были впервые в читать дальшеуменьшить
этом краю, поэтому было интересно. Хотя от самой Йошкар-Олы ожидали большего, но опять же, благодаря Сергею, получили огромное удовольствие от поездки. Спасибо огромное Сергею!!! Вернувшись домой, захотелось многое перечитать, пересмотреть. Обязательно вернёмся, есть много, что посмотреть еще и обязательно обратимся е Сергею.
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Л
Лариса
Самые лучшие впечатления от экскурсии во многом благодаря гиду Сергею, который хорошо разбирается в предмете, благодаря обширным знаниям, полученным из личного жизненного опыта и профессии историка. Помимо интересной информации, мы читать дальшеуменьшить
получили массу положительных эмоций от прогулки по центральной части города с ее симпатичными домами и набережными, новоиспеченными образцами средневековой архитектуры европейских городов. Мы отлично отдохнули и немного повеселились во время легкой и познавательной экскурсии.