Хотите попасть в настоящую сказку? Отправляйтесь в Йошкар-Олу и насладитесь прогулкой по набережной Брюгге и Архангельской слободе. Увидите памятник Лоренцо Медичи и Йошкину коту. Узнаете об истории края и культуре последних язычников Европы. Гид расскажет необычные факты о городе, которых не найти в путеводителях. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей архитектуры и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 🐱 Символы города и их истории
- 🕰 Необычные часы и их легенды
- 🎭 Музеи и театры с интересными экспозициями
- 🚍 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Национальная художественная галерея
- Набережная Брюгге
- Благовещенский собор
- Часы «12 апостолов»
- Кукольный театр
- Музей народных сказок
- Йошкин кот
Описание экскурсии
- Национальная художественная галерея — вы вдохновитесь атмосферой итальянского палаццо и рассмотрите знаменитые часы «Явление Иконы Божией Матери Троеручица», которые местные жители называют «Часы с осликом».
- Набережная Брюгге — полюбуетесь миниатюрными домиками с башенками, напоминающими старинные бельгийские здания.
- Благовещенский собор — взглянете на главный храм города в исконно русском стиле. Рядом с ним расположился миниатюрный Московский Кремль.
- Часы «12 апостолов» на Патриаршей площади — увидите часы, символизирующие вход Господень в Иерусалим.
- Кукольный театр — сравните его с легендарным замком Нойшванштайн.
- Музей народных сказок — пересчитаете фигурки сказочных персонажей возле него.
- Йошкин кот — почешете носик символу Йошкар-Олы, чтобы привлечь удачу в жизни.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе.
- Обед не входит в стоимость программы.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Леонид — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 5978 туристов
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждём вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Валентина
19 ноя 2025
Очень хорошая экскурсия, прекрасно организована. Было интересно, только не повезло с погодой,но это всё равно не помешало наслаждаться поездкой. У каждого был аудиогид,поэтому все могли слышать экскурсовода, даже если не стояли рядом. Очень удобно. Все часы работали,поэтому всё смогли увидеть. Спасибо!
Е
Елена
19 ноя 2025
Очень интересный город. Я бы сказала город-праздник. Конечно, это туристический маршрут, но!!! Вложено много сил в изюминку, ради которой стоило съездить. Жаль только, что есть подозрение, что лет через десять
Светлана
19 ноя 2025
Великолепно!
Сергей
14 ноя 2025
Были на экскурсии 21.10.2025. Впечатлены! Экскурсоводы Нина и Эмма выше всяких похвал.
Д
Дарья
14 ноя 2025
Все круто! Даже в пути гид вообще не молчал, постоянно что-то рассказывала.
Т
Татьяна
12 ноя 2025
Спасибо большое всем организаторам экскурсии! Информативная и интересная подача материала гидами. Грамотная и поставленная плавная речь. Слушать - одно удовольствие! Автобус чистый, водитель аккуратный. Всё прошло на 5+
Н
Надежда
7 ноя 2025
Очень понравилось!
Марина
6 ноя 2025
Экскурсия отличная! Наталья -замечательный экскурсовод, подача материала понятная, запоминающаяся. Посетили все заявленные локации. Красота! Чистота! Сказка! Оазис Европы в центре России! Водителю Анатолию спасибо за бережную поездку. Единственно пожелание- не хватает времени для свободного посещения объектов самостоятельно. Еще бы час чистого времени для осмотров! Так бы и котеночков побольше нашли😉
Надежда
2 ноя 2025
Посетили Йошкар-Олу 2 ноября с замечательным экскурсоводом Татьяной и профессиональным водителем Анатолием. Очень понравилось и знакомство с городом, и комфортная дорога, и в целом прекрасно организованная поездка. Оставили самые тёплые впечатления, будем с удовольствием рекомендовать вас друзьям и сами обязательно снова воспользуемся вашими услугами. Спасибо большое!
Е
Екатерина
29 окт 2025
Хорошая экскурсия с двумя гидам, каждая рассказала историю городов, познакомили с культурой,рассказали по местные вкусняшки, долго, но пролетела на одном дыхании, понравилось
S
Sayana
18 окт 2025
Супер все понравилось, только погода подвела.
Е
Елизавета
14 окт 2025
Очень понравилась поездка, особенно механические часы и Йошкины котики. Гиду большое спасибо!
Х
Халида
11 окт 2025
Замечательная гид, что сопровождала в дороге. Рассказывала интересно на протяжении всего пути. Гид, что проводила экскурсию в Йошкар Оле, тихо говорила, плохо слышно было, это смущало впечатление.
Суворова
11 окт 2025
Сама экскурсия мне понравилась, все было чётко организовано, вся программа выполнена, было достаточно свободного времени, в том числе для обеда и покупки сувениров, хороший гид (и в автобусе, и в
Ф
Фирдаус
4 окт 2025
Добрый день! Ездили 3 октября 2025 года в Йошкар -Олу с подругой. Организация экскурсий на высшем уровне. Огромное спасибо экскурсоводам Анастасиям.
