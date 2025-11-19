В Валентина Очень хорошая экскурсия, прекрасно организована. Было интересно, только не повезло с погодой,но это всё равно не помешало наслаждаться поездкой. У каждого был аудиогид,поэтому все могли слышать экскурсовода, даже если не стояли рядом. Очень удобно. Все часы работали,поэтому всё смогли увидеть. Спасибо!

Е Елена читать дальше многие постройки потребуют ремонта, а будут ли силы и деньги на это… Вопрос? Так что успевайте, пока все очень красочно и весело.

Ну и в креативности и любви к городу местным жителям не откажешь, что тоже порадовало. В общем, очень советую к просмотру. Очень интересный город. Я бы сказала город-праздник. Конечно, это туристический маршрут, но!!! Вложено много сил в изюминку, ради которой стоило съездить. Жаль только, что есть подозрение, что лет через десять

Светлана Великолепно!

Сергей Были на экскурсии 21.10.2025. Впечатлены! Экскурсоводы Нина и Эмма выше всяких похвал.

Д Дарья Все круто! Даже в пути гид вообще не молчал, постоянно что-то рассказывала.

Т Татьяна Спасибо большое всем организаторам экскурсии! Информативная и интересная подача материала гидами. Грамотная и поставленная плавная речь. Слушать - одно удовольствие! Автобус чистый, водитель аккуратный. Всё прошло на 5+

Н Надежда Очень понравилось!

Марина Экскурсия отличная! Наталья -замечательный экскурсовод, подача материала понятная, запоминающаяся. Посетили все заявленные локации. Красота! Чистота! Сказка! Оазис Европы в центре России! Водителю Анатолию спасибо за бережную поездку. Единственно пожелание- не хватает времени для свободного посещения объектов самостоятельно. Еще бы час чистого времени для осмотров! Так бы и котеночков побольше нашли😉

Надежда Посетили Йошкар-Олу 2 ноября с замечательным экскурсоводом Татьяной и профессиональным водителем Анатолием. Очень понравилось и знакомство с городом, и комфортная дорога, и в целом прекрасно организованная поездка. Оставили самые тёплые впечатления, будем с удовольствием рекомендовать вас друзьям и сами обязательно снова воспользуемся вашими услугами. Спасибо большое!

Е Екатерина Хорошая экскурсия с двумя гидам, каждая рассказала историю городов, познакомили с культурой,рассказали по местные вкусняшки, долго, но пролетела на одном дыхании, понравилось

S Sayana Супер все понравилось, только погода подвела.

Е Елизавета Очень понравилась поездка, особенно механические часы и Йошкины котики. Гиду большое спасибо!

Х Халида Замечательная гид, что сопровождала в дороге. Рассказывала интересно на протяжении всего пути. Гид, что проводила экскурсию в Йошкар Оле, тихо говорила, плохо слышно было, это смущало впечатление.

Суворова читать дальше самом городе). Что касается города… Очень на любителя, люди либо в восторге, либо совсем наоборот. Я из второй категории, но всем знакомым посоветовала съездить, чтобы увидеть и составить свое мнение. Второе такое место в России сложно найти, в любом случае действительно удивляет и запоминается. Сама экскурсия мне понравилась, все было чётко организовано, вся программа выполнена, было достаточно свободного времени, в том числе для обеда и покупки сувениров, хороший гид (и в автобусе, и в