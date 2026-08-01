1 день

Экскурсия по Казани. Казанский кремль

Самостоятельное прибытие в Казань.

08:45 Встреча у отеля «Амакс Сафар», ул. Односторонка Гривки, 1.

09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.

Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.

В ходе экскурсии вы посетите:

Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;

смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;

набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.

Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.

Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.

Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.

Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.

Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время около 45 мин. (для участников тура с выбранным типом питания «завтраки»).

Размещение в отеле «Релита», г. Казань – 2 ночи (Резервные отели: «Биляр Палас», «Сулейман Палас», «Кравт Казань Аэропорт», «ИТ-Парк», «Корстон», «Новинка» или другой аналогичный отель).

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура, при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160