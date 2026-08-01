Вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по самым красивым местам столицы Татарстана, знаменитый Казанский Кремль, впечатляющий Раифский Богородицкий мужской монастырь и пешеходная экскурсия по острову Свияжск.
При желании вы сможете дополнить своё приключение ночной экскурсией по Казани и отправиться в город Болгар.
Программа тура по дням
Экскурсия по Казани. Казанский кремль
Самостоятельное прибытие в Казань.
08:45 Встреча у отеля «Амакс Сафар», ул. Односторонка Гривки, 1.
09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.
Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).
Свободное время около 45 мин. (для участников тура с выбранным типом питания «завтраки»).
Размещение в отеле «Релита», г. Казань – 2 ночи (Резервные отели: «Биляр Палас», «Сулейман Палас», «Кравт Казань Аэропорт», «ИТ-Парк», «Корстон», «Новинка» или другой аналогичный отель).
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура, при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободный день без обеда.
Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия в Болгар с обедом. Оплата при покупке тура, возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.
09:00 Отправление в г. Болгар (время в пути около 3,5 часов – 210 км).
12:00 Экскурсионная программа по Болгару: Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник основан в 1722 г. Петром I.
Посещение музея, на территории которого сохранились остатки сооружений XIII-XIV вв: руины Соборной мечети и большого минарета «Ханской усыпальницы»; Северный и Восточный мавзолеи; «Красная», «Черная» и «Белая» палаты, восточные бани.
Экскурсия в музейно-выставочный комплекс «Памятный знак», где хранится самый большой печатный Коран в мире.
Посещение Белой мечети — одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана.
Обед в кафе города.
20:00 Ориентировочное время возвращения в Казань.
Свободное время.
Раифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по Свияжску
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный комплекс ХVII – ХIХ веков).
Чудотворная Грузинская икона божьей матери, Троицкий собор, Церковь, во имя отцов, на Синае и в Раифе убиенных. Самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
По дороге осмотр Храма всех религий в селе Старое Аракчино.
Отправление на остров-град Свияжск.
Обед в кафе (при покупке тура на полупансионе).
Свободное время около 45 мин. (для участников тура с выбранным типом питания «завтрак»).
14:00 Пешеходная экскурсия по Свияжску.
Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность. Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, постоенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на красной площади Москвы и Казанского кремля.
Сохранившиеся до наших дней фрески успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.
Трансфер в Казань.
Окончание программы у ж/д вокзала Казань-1 (ориентировочно в 18:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (стоимость на базе питания):
- завтрак – 18200 руб.;
- завтрак, 2 обеда – 19900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 8000 рублей.
Скидка для взрослого / для ребенка до 13 лет включительно на дополнительном месте – 500 / 1500 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Отель «Релита Казань»
Современный отель в Казани, в Московском районе, в 8 минутах ходьбы от станции метро «Козья Слобода». Отлично подходит как для туристической, так и для деловой поездки.
Для размещения предлагаются номера различных категорий: Стандарт, Полулюкс, Люкс и Апартаменты. Номера оснащены комфортабельной мебелью, Wi-Fi, кондиционером, телевизором, чайным набором, удобной рабочей зоной и собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями.
Ежедневно в ресторане сервируются завтраки в формате «шведский стол», в котором подают блюда европейской, русской и национальной кухни.
Для тех, кто желает оставаться в форме, работает фитнес-центр, в котором есть плавательный бассейн с подогревом, тренажерный зал с силовыми и кардиотренажерами, а также можно погреться в сауне и позагорать в солярии.
Расстояние до аэропорта составляет 30 км, а до железнодорожного вокзала Казань-1 — 5 км. Рядом находятся парк «Сосновая роща», экопарк «Озеро Харовое», Фестивальный бульвар и смотровая площадка «Центр семьи Казан».
Гостиница «Bilyar Palace»
«Bilyar Palace Hotel» — комфортабельный отель международного класса с открывающимся на город незабываемым панорамным видом практически из всех окон. Для наших гостей предусмотрена открытая парковочная зона, бесплатный на всей территории отеля Wi-Fi.
Каждый из 124 номеров оборудован в соответствии с европейскими стандартами. Во всех номерах гостям в бесплатное пользование предоставляется сейф, гладильный центр с утюгом, фен. В стоимость номера также входит завтрак по системе «шведский стол». Весь номерной фонд оснащен ортопедическими кроватями. Кроме того, у нас есть номер для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями.
Гостям, находящимся в Казани с целью путешествия или деловой поездки, будет здесь одинаково комфортно благодаря хорошо продуманной инфраструктуре — сауна, джакузи, фитнес-центр с тренажерным залом, ресторан, в меню которого представлены блюда русской, европейской и татарской кухни — обязательно попробуйте национальную выпечку!
Но самое главное — выгодное расположение Bilyar Palace Hotel относительно главных достопримечательностей Казани. В шаговой доступности театры, музеи, пешеходные улицы Баумана и Петербургская, Старо-Татарская слобода, легендарное древнее озеро Кабан и многое другое.
Добраться до отеля очень просто: 10 мин от ж/д вокзала, 30 мин на дорогу из аэропорта или 5 мин пешком от ближайшей станции метро «Площадь Тукая».
Гостиница «Сулейман Палас»
Гостиница «Сулейман Палас», расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания.
Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате «шведский стол». В распоряжении гостей рестораны «Шафран» и «Шафран Браун», лобби-бар.
Тем, кто прибыл в город на деловое мероприятие, понравятся конференц-залы, которые полностью оборудованы необходимой техникой для проведения переговоров и форумов. Профессиональный персонал и уютный интерьер станут залогом успеха любого ответственного события.
«Сулейман Палас» отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы — парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.
Отель «Muse of City Kazan»
Отель «Muse of City Kazan» находится в 22 км от центра города в поселке Большие Кабаны. Расположен в нескольких минутах ходьбы от международного аэропорта г. Казани, а также МВЦ «Казань Экспо» и соединён с ними тёплым пешеходным переходом.
Номерной фонд, рассчитанный на 600 персон, — от апартаментов до эксклюзивного президентского люкса. К размещению предлагаются просторные номера с современным дизайном, индивидуальной системой кондиционирования и панорамным видом.
В отеле располагается ресторан «Камчатка» с открытой кухней и авторским меню из локальных и дальневосточных продуктов, а также возможна доставка еды и напитков в номер. Завтраки сервируются в ресторане каждый день по системе «Шведский стол».
После дороги вы можете расслабиться в спа-центре при отеле. Также есть всё необходимое для полноценных тренировок в командировке или отпуске! Фитнес-зал с современным тренажерным оборудованием поможет сохранить тело в тонусе и поддержать общую физическую форму.
Гостиница «ИТ-Парк»
«ИТ-Парк» — это современная гостиница, которая расположилась в историческом центре Казани.
Номерной фонд состоит из 52 комфортных номеров, оборудованных всем необходимым для полноценного отдыха. Дизайн выполнен в современном стиле. В каждой категории есть мини-кухня с посудой, холодильником, микроволновой печью и чайником.
На территории есть ресторан, в котором организованны завтраки по системе «Шведский стол». В остальное время гостям подаются блюда традиционной татарской, а также европейской и итальянской кухни.
Гостиница «ИТ-Парк» Казань, расположенная в историческом центре столицы республики, в 15 минутах от Кремля. Также в шаговой доступности находится пешеходная улица Баумана.
Отель «Корстон Royal»
Отель «Korston Royal Kazan» расположен в столице Татарстана — Казани. Для гостей предусмотрен широкий спектр дополнительных услуг: ночной клуб, крытый бассейн, караоке, кинотеатр, массаж, СПА и многое другое.
Номера всех категорий оборудованы уютной и мягкой мебелью, спутниковым и кабельным телевидением, IP-телефонией, системой климат-контроля, Wi-Fi, сейфом, мини-баром и собственной ванной комнатой, в которой постояльцам предоставляется фен и банные халаты.
На территории работает бар и ресторан, где гости могут насладиться блюдами разных кухонь.
Отель предлагает в аренду конференц-залы, где можно провести деловое мероприятие или торжественную встречу. Все они выполнены в современном стиле, имеют различную площадь и функциональность, а также прекрасно оборудованы.
Расстояние до аэропорта составляет 26 км, а до ж/д вокзала — 4,7 км. Неподалёку находится парк им. Горького и основные достопримечательности.
Новинка
Гостиница «Новинка» находится немного отдаленно от шумного центра Казани специально для того чтобы гости могли отдохнуть не только телом, но и душой.
Для удобства постояльцев предлагается 92 номера разных категорий, каждый из которых оснащен кондиционером, телевизором, мини-баром, ванной комнатой, есть доступ к бесплатному Wi-Fi. Также на территории работает фитнес-центр, бильярдная, бассейн, сауна, прачечная.
Функционирует ресторан, где можно вкусно и сытно подкрепиться, а по утрам здесь сервируется завтрак.
Расстояние до аэропорта составляет 28 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет включительно - 900 руб. /чел
- Взрослый - 1000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет включительно - 900 руб. /чел
- Экскурсия в Болгар: взрослый - 4500 руб. /чел. ребенок до 13 лет включительно - 4000 руб. /чел
- Взрослый - 4500 руб. /чел
- Ребенок до 13 лет включительно - 4000 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Скидка для взрослого / для ребенка до 13 лет включительно на дополнительном месте – 500 / 1500 рублей (3 человека в номере).
Какую важную информацию нужно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет);
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.