1 день

Прибытие, интерактивная программа, новогодняя обзорная экскурсия по Казани и кремлю

Прибытие в гостиницу самостоятельно: индивидуальный трансфер: ж/д вокзал/аэропорт – гостиница (стоимость услуги – 1600 руб. /2700 руб., приобретается заранее).

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (будут в ваучере).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

12:00-13:00 Выезд на экскурсионную программу.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Точное время выезда на программу будет выслано в СМС-оповещении накануне начала тура.

Получение уточненных экскурсионных программ.



Туристы проживающие в следующих отелях, самостоятельно добираются к месту встречи с экскурсоводом:

«Ильмар сити» — встреча с гидом в холле отеля «Шаляпин» ул. Университетская д. 7;

«Рем», «Биляр Инн» — встреча с гидом в холле отеля «Амакс Сафар» ул. Односторонка Гривки д. 1;

«Булгар» — встреча с гидом в холле отеля «Корстон» ул. Н. Ершова д. 1 А.



13:30 Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа.

14:45 Экскурсия в музей «Городская Панорама». Мини макеты городов, целые парки миниатюрных городов и государств существуют в разных странах мира. Казань не отстает.

И, конечно, это не просто макеты, здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.

Это действительно не просто новый формат музея, а именно панорама, которая помогает увидеть, услышать историю города, замереть у макета современной Казани, иллюстрирующей один день из жизни города. Пыльной скукой здесь и не пахнет!



16:15 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В Кремле находится резиденция главы Республики Татарстан.

Действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения. Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана.

17:40 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

Новогодний банкет в гостинице или ресторане города. Отели и рестораны города порадуют своих гостей Новогодней шоу-программой, конкурсы, разыгрывание призов, веселые аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка.

Шеф-повара порадуют вас новогодним меню. Окунитесь в волшебство Новогодней ночи (оплачивается дополнительно).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160