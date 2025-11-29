Программа тура по дням
Прибытие, интерактивная программа, новогодняя обзорная экскурсия по Казани и кремлю
Прибытие в гостиницу самостоятельно: индивидуальный трансфер: ж/д вокзал/аэропорт – гостиница (стоимость услуги – 1600 руб. /2700 руб., приобретается заранее).
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (будут в ваучере).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
12:00-13:00 Выезд на экскурсионную программу.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Точное время выезда на программу будет выслано в СМС-оповещении накануне начала тура.
Получение уточненных экскурсионных программ.
Туристы проживающие в следующих отелях, самостоятельно добираются к месту встречи с экскурсоводом:
- «Ильмар сити» — встреча с гидом в холле отеля «Шаляпин» ул. Университетская д. 7;
- «Рем», «Биляр Инн» — встреча с гидом в холле отеля «Амакс Сафар» ул. Односторонка Гривки д. 1;
- «Булгар» — встреча с гидом в холле отеля «Корстон» ул. Н. Ершова д. 1 А.
13:30 Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа.
14:45 Экскурсия в музей «Городская Панорама». Мини макеты городов, целые парки миниатюрных городов и государств существуют в разных странах мира. Казань не отстает.
И, конечно, это не просто макеты, здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.
Это действительно не просто новый формат музея, а именно панорама, которая помогает увидеть, услышать историю города, замереть у макета современной Казани, иллюстрирующей один день из жизни города. Пыльной скукой здесь и не пахнет!
16:15 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В Кремле находится резиденция главы Республики Татарстан.
Действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения. Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана.
17:40 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
Новогодний банкет в гостинице или ресторане города. Отели и рестораны города порадуют своих гостей Новогодней шоу-программой, конкурсы, разыгрывание призов, веселые аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка.
Шеф-повара порадуют вас новогодним меню. Окунитесь в волшебство Новогодней ночи (оплачивается дополнительно).
Новогодняя обзорная экскурсия по Казани. Национальный обед от шеф-повара
09:00 Поздний завтрак в гостинице.
11:00-12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.
Новогодняя обзорная экскурсия по Казани. Красавица Казань совершенно преображается в пору новогодних праздников. Зима накладывает свой отпечаток на лик города и наполняет его волшебством, раскрашивая сотнями гирлянд, неоновых всполохов и ярмарочных гуляний.
Вы познакомитесь с историческим центром Казани. В ходе экскурсии предусмотрено посещение Богородицкого мужского монастыря, где хранится Святыня России – Казанская икона Божией Матери.
Знакомство с районом Старо-татарской слободы, осмотр мечети Марджани, прогулка по Новогодней «Туган авылым» («Татарская деревня»), осмотр комплекса Университета и рассказ о Суконной слободе.
15:00 Национальный обед «Кулинарное путешествие». Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.
16:00 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Казань зажигает огни». Новогодняя праздничная Казань чудо как хороша. А вечерняя подсветка зданий, сияние новогодних елочек, разноцветье гирлянд и огни вечерней столицы создают иллюзию путешествия в сказку.
А еще мы поговорим о новогодних традициях, ритуалах и приметах. О том, как встречают этот праздник в разных странах, чем украшают стол и как называют добрых волшебников – братьев нашего Деда Мороза. Приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночного города.
Свободное время в центре города.
Посещение «Вселенского храма» и Раифского Богородицкого мужского монастыря
07:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу с вещами.
10:30 Посещение «Вселенского Храма» —это уникальное место, как по красоте, так и по своему значению. Это один из самых запоминающихся архитектурных объектов современного Татарстана.
Службы в нем не ведутся, да и это не храм в традиционном понимании этого слова, скорее это музей культуры всего человечества. Построено это уникальное сооружение братьями Хановыми на месте их родного дома.
Здесь собраны основные мировые религии и, в числе прочих, символика исчезнувших цивилизаций. Вселенский Храм постоянно расширяется и преображается. Вся работа ведётся на благотворительных началах и силами неравнодушных людей.
12:00 Экскурсия в «Раифский Богородицкий мужской монастырь» — архитектурный комплекс XVII – XIX веков. Монастырь расположен на территории уникального природного Волжско-Камского заповедника.
Туристы и паломники едут сюда со всей России, чтобы поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери, испить и набрать с собой целебной воды из Раифского источника, освященного Патриархом Всея Руси Алексеем II.
А также полюбоваться видами озера, с которым связана одна из легенд Раифского монастыря.
15:00 Окончание программы тура прибытие на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в различных отелях Казани.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
«Тур Без проживания» НГ:
- взрослый (1/2 DBL) — 18231 руб.;
- ребенок (до 7/14 лет) — 17831 руб. /18031 руб.
|Гостиница,
название
|Взрослый
(1/2 DBL)
|Ребенок
(до 7/14 лет)
|Третий
в номере
|Одноместный
номер
|Доп. ночь с
человека DBL/SGL
|Тип завтрака
в туре
|«Волга» 2* НГ
|стандартный номер
|24031 руб.
|17831 руб. /
23831 руб.
|24031 руб.
|28631 руб.
|4100 руб. /
6400 руб.
|Шведский стол
|«Рем» 2* НГ
|стандартный номер
|24331 руб.
|17831 руб. /
24131 руб.
|24331 руб.
|30231 руб.
|4250 руб. /
7200 руб.
|Шведский стол
|«Ильмар Сити» 3* НГ
|стандартный номер
|25331 руб.
|17831 руб. /
25131 руб.
|25331 руб.
|25831 руб.
|4750 руб. /
5000 руб.
|Шведский стол
|Отель «Булгар» 2* НГ
|стандартный номер
|25331 руб.
|17831 руб. /
25131 руб.
|25331 руб.
|30831 руб.
|4750 руб. /
7500 руб.
|Шведский стол
|«Амакс Сафар» TEENS -БЕЗ ОКНА 3* НГ
|стандартный номер
|25831 руб.
|17831 руб. /
25631 руб.
|25831 руб.
|29831 руб.
|5000 руб. /
7000 руб.
|Шведский стол
|«Амакс Сафар» 3* НГ
|стандартный номер
|25831 руб.
|17831 руб. /
25631 руб.
|25831 руб.
|29831 руб.
|5000 руб. /
7000 руб.
|Шведский стол
|«Давыдов на Назарбаева» 3* НГ
|стандартный номер
|25831 руб.
|17831 руб. /
25631 руб.
|25831 руб.
|31831 руб.
|5000 руб. /
8000 руб.
|Шведский стол
|«Татарстан» 3* Эконом НГ
|стандартный номер
|24231 руб.
|17831 руб. /
24031 руб.
|24231руб.
|30631 руб.
|4200 руб. /
7400 руб.
|Шведский стол
|«Давыдов на Карла Маркса» 3* НГ
|стандартный номер
|25831 руб.
|17831 руб. /
25631 руб.
|25831 руб.
|31831 руб.
|5000 руб. /
8000 руб.
|Шведский стол
|«Кристалл» 3* НГ
|стандартный номер
|26831 руб.
|17831 руб. /
26631 руб.
|26831 руб.
|33431 руб.
|5500 руб. /
8800 руб.
|Шведский стол
|«IT Парк» 3* НГ
|стандартный номер
|26331 руб.
|17831 руб. /
26131 руб.
|26331 руб.
|31031 руб.
|5250 руб. /
7600 руб.
|Шведский стол
|«Биляр Инн» 3* НГ
|стандартный номер
|25831 руб.
|17831 руб. /
25631 руб.
|25831 руб.
|32831 руб.
|5000 руб. /
8500 руб.
|Накрытие
|«Сулейман Палас» 4* НГ
|стандартный номер
|27831 руб.
|17831 руб. /
27631 руб.
|27831 руб.
|32831 руб.
|6000 руб. /
8500 руб.
|Шведский стол
«Релита» 4* НГ
|стандартный номер
|29531 руб.
|17831 руб. /
29331 руб.
|29531 руб.
|37831 руб.
|6850руб. /
11000 руб.
|Шведский стол
|«Биляр Палас» 4* НГ
|стандартный номер
|28831 руб.
|17831 руб. /
28631 руб.
|28831 руб.
|37831 руб.
|6500 руб. /
11000 руб.
|Шведский стол
|«Корстон Tower» 4* НГ
|стандартный номер
|28031 руб.
|17831 руб. /
27831 руб.
|28031 руб.
|35831 руб.
|6100 руб. /
10000 руб.
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4* НГ
|стандартный номер
|28331 руб.
|17831 руб. /
28131 руб.
|28331 руб.
|32831 руб.
|6250 руб. /
8500 руб.
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» 4* НГ
|стандартный номер
|28831 руб.
|17831 руб. /
28631 руб.
|28831 руб.
|33831 руб.
|6500 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|«Ногай» 4* НГ
|стандартный номер
|29831 руб.
|17831 руб. /
29631 руб.
|29831 руб.
|36831 руб.
|7000 руб. /
10500 руб.
|Шведский стол
|«Корстон Royal» 5* НГ
|стандартный номер
|33031 руб.
|17831 руб. /
32831 руб.
|33031 руб.
|44031 руб.
|8600 руб. /
14100 руб.
|Шведский стол
|«Парк Отель» 3* НГ
|стандартный номер
|26831 руб.
|17831 руб. /
26631 руб.
|26831 руб.
|32031 руб.
|5500 руб. /
8100 руб.
|Шведский стол
Варианты проживания
АМАКС Сафар-отель
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Персонал отеля поможет спланировать экскурсии. По запросу организуется трансфер из международного аэропорта Казань.
Сеть/бренд отелей: Amaks Hotels & Resorts
Отель «Кристалл»
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером. В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля «Кристалл», а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе — в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Гостиница «Давыдов»
Отель «Давыдов» находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски. Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса.
Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км. Прогулка до станции метро «Суконная слобода» занимает 7 минут, а поездка до центрального вокзала Казани - 10 минут. Международный аэропорт Казани расположен в 20 км. Услуги трансфера предоставляются гостям за дополнительную плату.
Парк Отель Казань
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Отель «Биляр Палас»
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Отель находится в 1,1 км от мечети аль-Марджани, в 1,8 км от Петропавловского собора и в 1,6 км от площади Свободы.
Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер, для гостей организован трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном.
Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям отеля «Биляр Палас» предлагается целый спектр велнес-услуг.
В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна. Поблизости находятся такие достопримечательности, как храм Воздвижения Креста Господня, ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» и Казанский федеральный университет. Расстояние от отеля «Биляр Палас» до международного аэропорта Казань составляет 24 км.
Suleiman Palace Hotel
К услугам гостей этого элегантного 4-звездочного отеля крытая веранда с чарующей атмосферой, бизнес-бар и ресторан. Гости могут отдохнуть в оздоровительном клубе на территории. Отель Suleiman Palace находится в самом сердце Казани.
В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна. В оздоровительном клубе имеется бесплатный плавательный бассейн. В распоряжении гостей также массажный и косметический кабинеты.
В уютном баре предлагаются разнообразные напитки. При отеле Suleiman Palace работает со вкусом оформленный ресторан «Шафран», где подаются блюда региональной и европейской кухонь. Бизнес-бар открыт круглосуточно. Здесь можно провести встречу за кофе или другими напитками, арендовать ноутбук и воспользоваться Wi-Fi в деловых целях.
Поездка на автомобиле от отеля Suleiman Palace до железнодорожного и речного вокзалов Казани занимает 10 минут. Поблизости налажено хорошее транспортное сообщение.
Гранд отель Казань
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле. Гости отеля Grand Hotel Kazan могут воспользоваться превосходными помещениями различной вместимости для проведения конференций и деловых мероприятий.
Кроме того, в распоряжении гостей бизнес-центр. В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар. Отель Grand Hotel Kazan — первый в городе отель с вертолетной площадкой на крыше.
От стойки регистрации отеля Grand Hotel Kazan можно пройти прямо в торгово-развлекательный центр «Кольцо» с кинотеатром, бильярдным залом и кафе. Места на многоэтажной парковке в этом центре предоставляются за дополнительную плату.
Отель «Ногай»
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «Ногай» находится в 500 метрах от Казанского федерального университета и в 1 км от Казанского кремля. Расстояние до международного аэропорта Казани составляет 23 км. Прогулка до Центрального железнодорожного вокзала Казани занимает 15 минут.
Шаляпин Палас Отель
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол».
В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В числе прочих удобств помещения для совещаний различной вместимости. Поблизости расположен Казанский кремль, собор Богоявления, Казанский государственный университет и другие местные достопримечательности.
Отель «Корстон Тауэр Казань»
Отель «Корстон Тауэр Казань» расположен в Казани. К услугам гостей хаммам, крытый бассейн и фитнес-центр. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Cреди удобств в номерах — кондиционер, гостиная зона, мини-бар и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
Гости могут пообедать в ресторане отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Также при отеле работает бар. По запросу гостям подают завтрак в номер. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе прочих удобств — бильярд, ночной клуб и караоке.
Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф находятся в 3 км от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Казани составляет 6,5 км, а до аэропорта Казани — 25 км.
Отель «Корстон Роял Казань»
Отель Korston Royal Kazan с бесплатным Wi-Fi и бесплатной парковкой расположен в Казани, недалеко от исторических достопримечательностей.
Гости отеля Korston Royal Kazan по достоинству оценят приветливое обслуживание и комфортабельные номера. Все номера оформлены в современном стиле и хорошо укомплектованы. В люксах есть отдельная гостиная зона и роскошный телевизор. В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол».
К услугам гостей крытый бассейн и спа-центр с хаммамом и фитнес-центром.
Расстояние от гостиницы до международного аэропорта Казани составляет 20 км.
Отель «Татарстан»
«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.
Отель «Ильмар сити»
Отель «Ильмар Сити» открылся в 2008 году. Расположился он в Казани, неподалеку от центра и подойдет и для туристов и для тех, кто приехал в командировку.
Номерной фонд гостиницы представляют 64 уютных номера, оборудованные всей необходимой для жизни техникой. Комфортная мебель и приятный дизайн оставят теплые воспоминания об отдыхе.
Для гостей в фойе функционируют лобби-бар и ресторан, где можно в разное время перекусить и интересно провести досуг.
Для бизнес-клиентов есть конференц-зал, рассчитанный на 70 человек. Строгий стиль оформления и современное оснащение позволят провести мероприятие на высшем уровне.
В минуте езды - крупная транспортная развязка, в 20 - аэропорт.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Рем Отель
Гостиница «Рем Отель» расположена в спальном районе города Казань, рядом со сквером Васильченко. Тем самым гарантирует тихий и спокойный отдых. Центр города в 5,3 км.
В фонде представлено 50 номеров, в которых созданы комфортные условия для размещения отдыхающих. Оборудованы современным техническим оснащением, собственной ванной комнатой и удобной мебелью. С бесплатным Wi-Fi будете всегда оставаться на связи.
Питание организовано в уютном ресторане, где гостям подают блюда местной кухни. Завтрак организуют по системе «шведский стол».
На территории предусмотрена парковка. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5.8 км, до аэропорта — 29.6 км, станция метро «Яшьлек» - 1.7 км.
Отель Волга Казань
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать на общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
Отель Гольфстрим
Гостиница «Гольфстрим» открыла свои двери в 2007 году и продолжает радовать постояльцев своим гостеприимством. Здание находится в Советском районе города.
Здесь отдыхающие могут найти разнообразные варианты размещения. Категории, независимо от ценовой политики, укомплектованы удобной мебелью, системой кондиционирования и ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
Ресторан готов порадовать изысканными блюдами на любой вкус. Здесь представлены татарское, русское и европейское меню. В баре гости могут попробовать разнообразные напитки.
Для деловых встреч и семинаров имеется конференц-зал, который оборудован специальной оргтехникой и вмещает в себя до 50 человек.
Расстояние до аэропорта составляет - 22,8 км. В шаговой доступности от места размещения конно-спортивный комплекс, торгово-развлекательные центры и многое другое, что позволит занимательно провести время.
Биляр Инн
Отель «Биляр Инн» находится в Казани. Этот отель расположен в 5 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Парк Урицкого, Яшьлек и Торгово-развлекательный комплекс «Тандем».
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. На территории работает Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде.
Специально для автопутешественников организована парковка. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги.
Булгар
Гостиница «Булгар» 2* — образец гостеприимства и гостиничного сервиса в Казани. Территориально отель располагается в Вахитовском районе по адресу ул. Вишневского, д. 21. На карте города эта локация находится в 3 км от центра города и основных достопримечательностей.
Номера оборудованы односпальными или двуспальными кроватями. Цветовая гамма выполнена в светлых тонах. В ванных комнатах представлен душ, туалет и раковина.
В ресторане сервируется по утрам завтрак. На обед и ужин вы всегда сможете заказать блюда русской и европейской кухни.
Для проведения бизнес встреч вы можете забронировать конференц-зал с необходимым оборудованием.
Ближайшие достопримечательности это Чеховский сквер, памятник водовозу, Литературный музей Е. А. Баратынског, Лядской сад.
Azimut
"Azimut Отель Бауман Казань" находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности — Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.
Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский Кремль и Старо-Татарская слобода.
Релита
Отель «Релита Казань» – современный гостиничный комплекс, открывшийся в преддверии Летней Универсиады в Казани в 2013 году.
Номера гостиницы оборудованы всем необходимым для приятного и уютного проживания — в каждом есть кондиционер, телефон, мини-бар и доступ к высокоскоростному Wi-Fi интернету. Уютная атмосфера отеля и его изысканный комфорт позволит расслабиться любому постояльцу.
В отеле хорошо сочетаются возможности как для комфортного отдыха, так и для проведения деловых мероприятий.
Девятиэтажная гостиница находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала города, всего в 10 минутах езды, а в шаговой доступности расположена станция казанского метрополитена.
DION INN
«DION INN Hotel & SPA» - новый современный бизнес-отель на территории «Millenium clinic». Для удобства проживания клиентов клиники, а также для всех гостей предусмотрен гостиничный комплекс на 173 номера, в том числе номера категории Сити, Бизнес, Семейный, Полулюкс, Люкс, а также оборудованные для маломобильных гостей. Уровень сервиса удовлетворит самые взыскательные запросы клиентов! Первоклассное обслуживание, эстетичность интерьеров, живописная панорама за окном – отличная возможность насладиться гостеприимством Казани.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице для тех, кто выбрал тариф с проживанием
- Питание по программе: завтраки для тех, кто выбрал тариф с проживаниемобеды в 1-2 дни
- Завтраки для тех, кто выбрал тариф с проживанием
- Обеды в 1-2 дни
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины во все дни тураобед в 3 деньзавтраки во все дни для тех, кто выбрал тариф без проживания
- Ужины во все дни тура
- Обед в 3 день
- Завтраки во все дни для тех, кто выбрал тариф без проживания
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Проживание при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальные радиогиды
- Индивидуальный трансфер: (стоимость услуги - 1600 руб/.2700 руб., приобретается заранее)
- Новогодний банкет (по запросу), цены уточняются
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.