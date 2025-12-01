1 день

Первое знакомство с новогодней Казанью

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1600/2700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (будут в ваучере).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

14:30-15:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. Точное время выезда на программу будет выслано в СМС-оповещении накануне начала тура.

Туристы проживающие в следующих отелях, самостоятельно добираются к месту встречи с экскурсоводом:

«Ильмар сити» — встреча с гидом в холле отеля «Шаляпин» ул. Университетская д. 7;

«Рем», «Биляр Инн» — встреча с гидом в холле отеля «Амакс Сафар» ул. Односторонка Гривки д. 1;

«Булгар» — встреча с гидом в холле отеля «Корстон» ул. Н. Ершова д. 1А.

16:00 Первое знакомство с новогодней Казанью – это погружение в атмосферу волшебства, где переплетаются восточные и западные традиции, а сказка оживает на улицах города. Это яркие огни, украшенные площади и улицы, ощущение праздника и предвкушение чуда.

Несмотря на морозные зимние дни, Казань готова подарить ощущение тепла и уюта, и наш путь туда, где вы познаете секреты, связанные с историей привычного нам всем напитка — чая. Вас ждут исторические сюжеты и персонажи Великого чайного пути.

Во все времена года — в стужу ли лютую, в зной ли нестерпимый – не обходятся у нас без чашки ароматного чая. Приглашаем и вас отведать ароматного чая с татарскими сладостями.

19:00 Окончание экскурсии. Трансфер в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160