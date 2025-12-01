Мои заказы

Новогодний тур в Казань на 4 дня

Встречайте Новый год в сердце двух культур! Замерзшие купола древнего кремля, аромат елей и пряностей на пешеходной улице Баумана и волшебство, где восточная сказка встречается с европейской зимой. Казань в
читать дальше

праздничных огнях подарит вам настоящее чудо.

А затем вас ждет путешествие во времени — на заснеженный остров-крепость Свияжск, хранящий многовековые секреты и дух эпохи Ивана Грозного. А в завершении тура вы сможете отправиться в новогоднюю Йошкар-Олу!

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с новогодней Казанью

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1600/2700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (будут в ваучере).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

14:30-15:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. Точное время выезда на программу будет выслано в СМС-оповещении накануне начала тура.

Туристы проживающие в следующих отелях, самостоятельно добираются к месту встречи с экскурсоводом:

  • «Ильмар сити» — встреча с гидом в холле отеля «Шаляпин» ул. Университетская д. 7;
  • «Рем», «Биляр Инн» — встреча с гидом в холле отеля «Амакс Сафар» ул. Односторонка Гривки д. 1;
  • «Булгар» — встреча с гидом в холле отеля «Корстон» ул. Н. Ершова д. 1А.

16:00 Первое знакомство с новогодней Казанью – это погружение в атмосферу волшебства, где переплетаются восточные и западные традиции, а сказка оживает на улицах города. Это яркие огни, украшенные площади и улицы, ощущение праздника и предвкушение чуда.

Несмотря на морозные зимние дни, Казань готова подарить ощущение тепла и уюта, и наш путь туда, где вы познаете секреты, связанные с историей привычного нам всем напитка — чая. Вас ждут исторические сюжеты и персонажи Великого чайного пути.

Во все времена года — в стужу ли лютую, в зной ли нестерпимый – не обходятся у нас без чашки ароматного чая. Приглашаем и вас отведать ароматного чая с татарскими сладостями.

19:00 Окончание экскурсии. Трансфер в гостиницу.

2 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу "Новогодняя столица". Экскурсия "Белокаменная крепость"

07:00 Завтрак в гостинице.

10:00-11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на программу.

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань! В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I.

А также площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери. И повсюду – ощущение праздника, волшебства и красоты!

14:00 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

15:30 Свободное время в центре города.

Ежегодно в праздничные дни территория Кремля становится большой площадкой с культурной программой для гостей и жителей города. В новогодние дни Казанский кремль будет предлагать праздничную атмосферу с ярмаркой и интерактивными программами.

Работают кафе, где можно пообедать, открыты все музейные площадки.

От Кремля пройдитесь к пешеходной улице Баумана, которая также является популярным местом для посещения в новогодние дни. Улица преображается благодаря праздничным украшениям, световым инсталляциям и иллюминации.

Здесь можно увидеть выступления музыкантов, танцоров, клоунов, работают ярмарки, где можно приобрести новогодние подарки, сувениры и угощения.

3 день

Остров Град Свияжск

07:00 Завтрак в гостинице.

09:00-10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на программу.

11:30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров-град Свияжск. Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан.

Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.

13:30 Выезд в Казань.

15:00 Свободное время в центре города.

4 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату в Йошкар-Олу

07:00 Завтрак в гостинице. Свободный день.

Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал.

За доп. плату экскурсия в Йошкар-Олу: Стоимость экскурсии 2900 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 15 человек).

08:00-09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).

11:30 Экскурсия Йошкар-Ола Новогодняя. В далеких таежных лесах вас встретит новогодними огнями марийская столица – Йошкар-Ола.

Во время обзорной экскурсии вы посетите площади города: Патриаршья, площадь Республики и Девы Марии, Оболенского Ноготокова, где наряду с удивительными памятниками (Петр и Февронья, царь-пушка, памятник Святейшему патриарху Алексию, памятник императрице Елизавете, Йошкин кот и Йошкина кошка и др.).

Вы погрузитесь в атмосферу праздника у главной новогодней елки города. Знаменитые часы – «12 апостолов» и Марийские куранты незаметно отсчитывают время экскурсии. Но это не все!

Словно кусочек старой доброй Европы — набережная Брюгге и Амстердам, мосты через Малую Кокшагу – и все это в атмосфере новогодних праздничных дней.

Время для самостоятельного обеда.

16:00 Выезд в Казань.

18:30 Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.

«Тур Без проживания» НГ:

  • взрослый ½ DBL — 14070 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) — 13470/13770 руб.
Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Регата» 2* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262277013470/2247022770254704100/5000Накрытие
«Волга» 2 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262277013470/2247022770296704100/6400Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262307013470/2277023070326704200/7400Шведский стол
«Рем эконом-отель» 2 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262322013470/2292023220320704250/7200Шведский стол
«Ильмар сити» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262472013470/2442024720254704750/5000Шведский стол
«Булгар 2*» (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262472013470/2442024720329704750/7500Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3 * (блок TEENS - двухъярусные кровати; TWIN, TRPL, QDRPL) НГ27.12.2025-12.01.20262547013470/2517025470314705000/7000Шведский стол
«Биляр ИНН» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262547013470/2517025470359705000/8500Шведский стол
«Давыдов на Карла Маркса 3*» (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262547013470/2517025470344705000/8000Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262547013470/2517025470314705000/7000Шведский стол
Отель «Давыдов на Назарбаева» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262547013470/2517025470344705000/8000Шведский стол
«IT-Парк Отель» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262622013470/2592026220332705250/7600Шведский стол
«Парк Отель» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262697013470/26670/347705500/8100Шведский стол
«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262697013470/2667026970368705500/8800Шведский стол
«Раймонд» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262697013470/2667026970329705500/7500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262847013470/2817028470359706000/8500Шведский стол
Отель «Корстон Tower» 4 * (superior TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262877013470/2847028770404706100/10000Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262922013470/2892029220359706250/8500Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262997013470/2967029970374706500/9000Шведский стол
«Биляр Палас Отель» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20262997013470/2967029970434706500/11000Шведский стол
«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20263102013470/3072031020434706850/11000Шведский стол
«Отель Ногай» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2025-12.01.20263147013470/31170/419707000/10500Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (DELUXE TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20253627013470/3597036270527708600/14100Шведский стол

*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Варианты проживания

Отель «AMAKS Safar» 3

3 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «Кристалл» 3

3 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Давыдов» 3

3 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Парк Отель Центр» 3

3 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Биляр Палас» 4

3 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

3 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

3 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Отель «Ногай» 4

3 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

«Отель Релита» 4

3 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

Отель «Корстон Tower» 4

3 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Royal» 5

3 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Шаляпин Палас» 4

3 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

3 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Отель «Татарстан» 3

3 ночи

Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.

На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.

На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.

Отель «Ильмар Сити» 3

3 ночи

Стильный и современный отель «Ильмар Сити» с Wi-Fi расположен в зеленом районе, недалеко от центра Казани.

В отеле «Ильмар Сити» гостям предлагается размещение в современных, уютных, с располагающей к отдыху атмосфере номерах, оформленных в спокойных тонах. Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, рабочий стол, аудио-система с объемным звуком, Wi-Fi, телефон с прямым набором номера и хорошо оборудованная ванная комната.

Гости могут бесплатно посещать фитнес-центр отеля.

Приветливые сотрудники отеля «Ильмар Сити» помогут гостям заказать билеты и предоставят информацию об экскурсиях, а также местных достопримечательностях и событиях.

Отель расположен недалеко от центра Казани. От него можно легко добраться до музея Казанского Кремля, собора Св. Петра и Павла, музея Республики Татарстан, мечети Кул-Шариф и Государственного академического театра.

Рем Отель

3 ночи

Гостиница «Рем Отель» расположена в спальном районе города Казань, рядом со сквером Васильченко. Тем самым гарантирует тихий и спокойный отдых. Центр города в 5,3 км.

В фонде представлено 50 номеров, в которых созданы комфортные условия для размещения отдыхающих. Оборудованы современным техническим оснащением, собственной ванной комнатой и удобной мебелью. С бесплатным Wi-Fi будете всегда оставаться на связи.

Питание организовано в уютном ресторане, где гостям подают блюда местной кухни. Завтрак организуют по системе «шведский стол».

На территории предусмотрена парковка. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5.8 км, до аэропорта — 29.6 км, станция метро «Яшьлек» - 1.7 км.

Отель Волга Казань

3 ночи

Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.

Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.

Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.

Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.

Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать на общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.

Отель Гольфстрим

3 ночи

Гостиница «Гольфстрим» открыла свои двери в 2007 году и продолжает радовать постояльцев своим гостеприимством. Здание находится в Советском районе города.

Здесь отдыхающие могут найти разнообразные варианты размещения. Категории, независимо от ценовой политики, укомплектованы удобной мебелью, системой кондиционирования и ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

Ресторан готов порадовать изысканными блюдами на любой вкус. Здесь представлены татарское, русское и европейское меню. В баре гости могут попробовать разнообразные напитки.

Для деловых встреч и семинаров имеется конференц-зал, который оборудован специальной оргтехникой и вмещает в себя до 50 человек.

Расстояние до аэропорта составляет - 22,8 км. В шаговой доступности от места размещения конно-спортивный комплекс, торгово-развлекательные центры и многое другое, что позволит занимательно провести время.

Биляр Инн

3 ночи

Отель «Биляр Инн» находится в Казани. Этот отель расположен в 5 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Парк Урицкого, Яшьлек и Торгово-развлекательный комплекс «Тандем».

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. На территории работает Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде.

Специально для автопутешественников организована парковка. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги.

Булгар

3 ночи

Гостиница «Булгар» 2* — образец гостеприимства и гостиничного сервиса в Казани. Территориально отель располагается в Вахитовском районе по адресу ул. Вишневского, д. 21. На карте города эта локация находится в 3 км от центра города и основных достопримечательностей.

Номера оборудованы односпальными или двуспальными кроватями. Цветовая гамма выполнена в светлых тонах. В ванных комнатах представлен душ, туалет и раковина.

В ресторане сервируется по утрам завтрак. На обед и ужин вы всегда сможете заказать блюда русской и европейской кухни.

Для проведения бизнес встреч вы можете забронировать конференц-зал с необходимым оборудованием.

Ближайшие достопримечательности это Чеховский сквер, памятник водовозу, Литературный музей Е. А. Баратынског, Лядской сад.

Azimut

3 ночи

"Azimut Отель Бауман Казань" находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности — Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.

В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.

В ресторане предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.

Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.

Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский Кремль и Старо-Татарская слобода.

DION INN

3 ночи

«DION INN Hotel & SPA» - новый современный бизнес-отель на территории «Millenium clinic». Для удобства проживания клиентов клиники, а также для всех гостей предусмотрен гостиничный комплекс на 173 номера, в том числе номера категории Сити, Бизнес, Семейный, Полулюкс, Люкс, а также оборудованные для маломобильных гостей. Уровень сервиса удовлетворит самые взыскательные запросы клиентов! Первоклассное обслуживание, эстетичность интерьеров, живописная панорама за окном – отличная возможность насладиться гостеприимством Казани.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе: завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 1600/2700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек)
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Питание, не указанное в программе: завтрак (при выборе тарифа без проживания), обеды, ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Аренда наушников для экскурсий - радиогиды - 200 руб. /сутки экскурсионного обслуживания (оплачивается на месте)
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

