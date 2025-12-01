Программа тура по дням
Первое знакомство с новогодней Казанью
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1600/2700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (будут в ваучере).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
14:30-15:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. Точное время выезда на программу будет выслано в СМС-оповещении накануне начала тура.
Туристы проживающие в следующих отелях, самостоятельно добираются к месту встречи с экскурсоводом:
- «Ильмар сити» — встреча с гидом в холле отеля «Шаляпин» ул. Университетская д. 7;
- «Рем», «Биляр Инн» — встреча с гидом в холле отеля «Амакс Сафар» ул. Односторонка Гривки д. 1;
- «Булгар» — встреча с гидом в холле отеля «Корстон» ул. Н. Ершова д. 1А.
16:00 Первое знакомство с новогодней Казанью – это погружение в атмосферу волшебства, где переплетаются восточные и западные традиции, а сказка оживает на улицах города. Это яркие огни, украшенные площади и улицы, ощущение праздника и предвкушение чуда.
Несмотря на морозные зимние дни, Казань готова подарить ощущение тепла и уюта, и наш путь туда, где вы познаете секреты, связанные с историей привычного нам всем напитка — чая. Вас ждут исторические сюжеты и персонажи Великого чайного пути.
Во все времена года — в стужу ли лютую, в зной ли нестерпимый – не обходятся у нас без чашки ароматного чая. Приглашаем и вас отведать ароматного чая с татарскими сладостями.
19:00 Окончание экскурсии. Трансфер в гостиницу.
Автобусная обзорная экскурсия по городу "Новогодняя столица". Экскурсия "Белокаменная крепость"
07:00 Завтрак в гостинице.
10:00-11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на программу.
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань! В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I.
А также площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери. И повсюду – ощущение праздника, волшебства и красоты!
14:00 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
15:30 Свободное время в центре города.
Ежегодно в праздничные дни территория Кремля становится большой площадкой с культурной программой для гостей и жителей города. В новогодние дни Казанский кремль будет предлагать праздничную атмосферу с ярмаркой и интерактивными программами.
Работают кафе, где можно пообедать, открыты все музейные площадки.
От Кремля пройдитесь к пешеходной улице Баумана, которая также является популярным местом для посещения в новогодние дни. Улица преображается благодаря праздничным украшениям, световым инсталляциям и иллюминации.
Здесь можно увидеть выступления музыкантов, танцоров, клоунов, работают ярмарки, где можно приобрести новогодние подарки, сувениры и угощения.
Остров Град Свияжск
07:00 Завтрак в гостинице.
09:00-10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на программу.
11:30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров-град Свияжск. Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан.
Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.
13:30 Выезд в Казань.
15:00 Свободное время в центре города.
Свободный день или экскурсия за доп. плату в Йошкар-Олу
07:00 Завтрак в гостинице. Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал.
За доп. плату экскурсия в Йошкар-Олу: Стоимость экскурсии 2900 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 15 человек).
08:00-09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).
11:30 Экскурсия Йошкар-Ола Новогодняя. В далеких таежных лесах вас встретит новогодними огнями марийская столица – Йошкар-Ола.
Во время обзорной экскурсии вы посетите площади города: Патриаршья, площадь Республики и Девы Марии, Оболенского Ноготокова, где наряду с удивительными памятниками (Петр и Февронья, царь-пушка, памятник Святейшему патриарху Алексию, памятник императрице Елизавете, Йошкин кот и Йошкина кошка и др.).
Вы погрузитесь в атмосферу праздника у главной новогодней елки города. Знаменитые часы – «12 апостолов» и Марийские куранты незаметно отсчитывают время экскурсии. Но это не все!
Словно кусочек старой доброй Европы — набережная Брюгге и Амстердам, мосты через Малую Кокшагу – и все это в атмосфере новогодних праздничных дней.
Время для самостоятельного обеда.
16:00 Выезд в Казань.
18:30 Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
«Тур Без проживания» НГ:
- взрослый ½ DBL — 14070 руб.;
- ребенок (до 7/14 лет) — 13470/13770 руб.
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|«Регата» 2* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|22770
|13470/22470
|22770
|25470
|4100/5000
|Накрытие
|«Волга» 2 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|22770
|13470/22470
|22770
|29670
|4100/6400
|Шведский стол
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|23070
|13470/22770
|23070
|32670
|4200/7400
|Шведский стол
|«Рем эконом-отель» 2 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|23220
|13470/22920
|23220
|32070
|4250/7200
|Шведский стол
|«Ильмар сити» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|24720
|13470/24420
|24720
|25470
|4750/5000
|Шведский стол
|«Булгар 2*» (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|24720
|13470/24420
|24720
|32970
|4750/7500
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3 * (блок TEENS - двухъярусные кровати; TWIN, TRPL, QDRPL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|25470
|13470/25170
|25470
|31470
|5000/7000
|Шведский стол
|«Биляр ИНН» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|25470
|13470/25170
|25470
|35970
|5000/8500
|Шведский стол
|«Давыдов на Карла Маркса 3*» (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|25470
|13470/25170
|25470
|34470
|5000/8000
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|25470
|13470/25170
|25470
|31470
|5000/7000
|Шведский стол
|Отель «Давыдов на Назарбаева» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|25470
|13470/25170
|25470
|34470
|5000/8000
|Шведский стол
|«IT-Парк Отель» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|26220
|13470/25920
|26220
|33270
|5250/7600
|Шведский стол
|«Парк Отель» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|26970
|13470/26670
|/
|34770
|5500/8100
|Шведский стол
|«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|26970
|13470/26670
|26970
|36870
|5500/8800
|Шведский стол
|«Раймонд» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|26970
|13470/26670
|26970
|32970
|5500/7500
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|28470
|13470/28170
|28470
|35970
|6000/8500
|Шведский стол
|Отель «Корстон Tower» 4 * (superior TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|28770
|13470/28470
|28770
|40470
|6100/10000
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|29220
|13470/28920
|29220
|35970
|6250/8500
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|29970
|13470/29670
|29970
|37470
|6500/9000
|Шведский стол
|«Биляр Палас Отель» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|29970
|13470/29670
|29970
|43470
|6500/11000
|Шведский стол
|«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|31020
|13470/30720
|31020
|43470
|6850/11000
|Шведский стол
|«Отель Ногай» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2025-12.01.2026
|31470
|13470/31170
|/
|41970
|7000/10500
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (DELUXE TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|36270
|13470/35970
|36270
|52770
|8600/14100
|Шведский стол
*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Варианты проживания
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» 4
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
«Отель Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Отель «Татарстан» 3
Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.
На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.
На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.
Отель «Ильмар Сити» 3
Стильный и современный отель «Ильмар Сити» с Wi-Fi расположен в зеленом районе, недалеко от центра Казани.
В отеле «Ильмар Сити» гостям предлагается размещение в современных, уютных, с располагающей к отдыху атмосфере номерах, оформленных в спокойных тонах. Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, рабочий стол, аудио-система с объемным звуком, Wi-Fi, телефон с прямым набором номера и хорошо оборудованная ванная комната.
Гости могут бесплатно посещать фитнес-центр отеля.
Приветливые сотрудники отеля «Ильмар Сити» помогут гостям заказать билеты и предоставят информацию об экскурсиях, а также местных достопримечательностях и событиях.
Отель расположен недалеко от центра Казани. От него можно легко добраться до музея Казанского Кремля, собора Св. Петра и Павла, музея Республики Татарстан, мечети Кул-Шариф и Государственного академического театра.
Рем Отель
Гостиница «Рем Отель» расположена в спальном районе города Казань, рядом со сквером Васильченко. Тем самым гарантирует тихий и спокойный отдых. Центр города в 5,3 км.
В фонде представлено 50 номеров, в которых созданы комфортные условия для размещения отдыхающих. Оборудованы современным техническим оснащением, собственной ванной комнатой и удобной мебелью. С бесплатным Wi-Fi будете всегда оставаться на связи.
Питание организовано в уютном ресторане, где гостям подают блюда местной кухни. Завтрак организуют по системе «шведский стол».
На территории предусмотрена парковка. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5.8 км, до аэропорта — 29.6 км, станция метро «Яшьлек» - 1.7 км.
Отель Волга Казань
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать на общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
Отель Гольфстрим
Гостиница «Гольфстрим» открыла свои двери в 2007 году и продолжает радовать постояльцев своим гостеприимством. Здание находится в Советском районе города.
Здесь отдыхающие могут найти разнообразные варианты размещения. Категории, независимо от ценовой политики, укомплектованы удобной мебелью, системой кондиционирования и ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
Ресторан готов порадовать изысканными блюдами на любой вкус. Здесь представлены татарское, русское и европейское меню. В баре гости могут попробовать разнообразные напитки.
Для деловых встреч и семинаров имеется конференц-зал, который оборудован специальной оргтехникой и вмещает в себя до 50 человек.
Расстояние до аэропорта составляет - 22,8 км. В шаговой доступности от места размещения конно-спортивный комплекс, торгово-развлекательные центры и многое другое, что позволит занимательно провести время.
Биляр Инн
Отель «Биляр Инн» находится в Казани. Этот отель расположен в 5 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Парк Урицкого, Яшьлек и Торгово-развлекательный комплекс «Тандем».
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. На территории работает Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде.
Специально для автопутешественников организована парковка. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги.
Булгар
Гостиница «Булгар» 2* — образец гостеприимства и гостиничного сервиса в Казани. Территориально отель располагается в Вахитовском районе по адресу ул. Вишневского, д. 21. На карте города эта локация находится в 3 км от центра города и основных достопримечательностей.
Номера оборудованы односпальными или двуспальными кроватями. Цветовая гамма выполнена в светлых тонах. В ванных комнатах представлен душ, туалет и раковина.
В ресторане сервируется по утрам завтрак. На обед и ужин вы всегда сможете заказать блюда русской и европейской кухни.
Для проведения бизнес встреч вы можете забронировать конференц-зал с необходимым оборудованием.
Ближайшие достопримечательности это Чеховский сквер, памятник водовозу, Литературный музей Е. А. Баратынског, Лядской сад.
Azimut
"Azimut Отель Бауман Казань" находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности — Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.
Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский Кремль и Старо-Татарская слобода.
DION INN
«DION INN Hotel & SPA» - новый современный бизнес-отель на территории «Millenium clinic». Для удобства проживания клиентов клиники, а также для всех гостей предусмотрен гостиничный комплекс на 173 номера, в том числе номера категории Сити, Бизнес, Семейный, Полулюкс, Люкс, а также оборудованные для маломобильных гостей. Уровень сервиса удовлетворит самые взыскательные запросы клиентов! Первоклассное обслуживание, эстетичность интерьеров, живописная панорама за окном – отличная возможность насладиться гостеприимством Казани.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 1600/2700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек)
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе: завтрак (при выборе тарифа без проживания), обеды, ужины
- Дополнительные экскурсии
- Аренда наушников для экскурсий - радиогиды - 200 руб. /сутки экскурсионного обслуживания (оплачивается на месте)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.