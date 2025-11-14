Город, наполненный историей и культурой, в зимний период становится особенно привлекательным для туристов.
Праздничная атмосфера, яркие огни и доброжелательные люди делают
дек
Программа тура по дням
Отправление
19:00-19:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
22:30-23:00 Ориентировочно сбор группы во Владимире: гипермаркет «Глобус» (время посадки уточняет гид-сопровождающий).
Сбор группы в Нижнем Новгороде: ост. «Торговый центр» (ориентировочно в промежутке 01:30-03:00). День отправления считается следующим после дня старта основного автобуса (время посадки уточняет гид-сопровождающий).
Казань. Встреча Нового года
Прибытие в Казань.
Завтрак в кафе города.
09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Новогодние краски Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана.
В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!
Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.
Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
По пути следования экскурсии осмотр красивейших городских новогодних ёлок Казани.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
- смотровую площадку Казанского Кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013, и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского собора — древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлёвская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Обед в кафе города.
Размещение в отеле «Релита», г. Казань – 2 ночи.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года.
Праздничный банкет в ресторане отеля (за дополнительную плату).
Свободный день
Поздний завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободный день без обеда.
Возможность поучаствовать в городских праздничных гуляниях:
- окунуться в атмосферу праздника;
- посетить главную ёлку города;
- прогуляться по пешеходной ул. Баумана;
- попробовать национальную кухню;
- принять участие в увлекательных зимних развлечениях;
- полюбоваться яркой новогодней иллюминацией;
- посетить удивительные фотозоны и арт-объекты, а также насладиться атмосферой казанского гостеприимства.
За дополнительную плату возможна организация вечерней экскурсии «Огни Новогодней Казани» (19:00–21:00) с возможностью увидеть город в блеске новогодних огней и прочувствовать всю атмосферу праздника.
Во время экскурсии вы увидите сказочный театр кукол «Экият», полюбуетесь архитектурой Дворца Земледельцев, прогуляетесь по Кремлёвской набережной, а также побываете у «Казана», горящего прямо на берегу Казанки — Центра семьи «Казан», который является одной из главных достопримечательностей города.
Свияжск - Чебоксары
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
09:00 Отправление на остров-град Свияжск.
Пешеходная экскурсия по острову.
Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность.
Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, построенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на Красной площади Москвы и Казанского кремля.
Сохранившиеся до наших дней фрески Успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.
Переезд в Чебоксары (140 км).
Обед в кафе города Чебоксары с фольклорной программой и дегустацией пива.
Экскурсия по Чебоксарам: обзорная автобусная экскурсия по городу «Чебоксары — столица Чувашии».
Обзор трех районов столицы с посещением исторической набережной.
Выходы у театра оперы и балета, вид на Певческое поле и залив с фонтанами, в парке Победы, вид города с высоты птичьего полета, на Красной площади и бульваре купца Ефремова.
Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд».
18:00 Отправление домой.
Завершение тура
23:00 Прибытие в Нижний Новгород. Датой прибытия считается день накануне основного дня окончания тура.
03:30 Прибытие во Владимир.
07:30 Прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды и размещение в гостинице «Релита» 4*, г. Казань.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 28 900 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 9 900 рублей.
Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет на дополнительном месте– 1500 / 2000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Отель «Релита Казань»
Отель «Релита Казань» – современный гостиничный комплекс, открывшийся в преддверии Летней Универсиады в Казани в 2013 году.
Номера гостиницы оборудованы всем необходимым для приятного и уютного проживания — в каждом есть кондиционер, телефон, мини-бар и доступ к высокоскоростному Wi-Fi интернету. Уютная атмосфера отеля и его изысканный комфорт позволит расслабиться любому постояльцу.
В отеле хорошо сочетаются возможности как для комфортного отдыха, так и для проведения деловых мероприятий.
Девятиэтажная гостиница находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала города, всего в 10 минутах езды, а в шаговой доступности расположена станция казанского метрополитена.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (3 завтрака, 2 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира/Нижнего Новгорода и обратно
- Экскурсия «Огни новогодней Казани» - 1500 руб
- Питание, не указанное в программе
- Выбор места в автобусе - 2000 руб
- Новогодний банкет по желанию: взрослый / ребенок (8-12 лет вкл.) 17000/12000 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).