2 день

Казань. Встреча Нового года

Прибытие в Казань.

Завтрак в кафе города.

09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Новогодние краски Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана.

В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!

Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.

Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.

По пути следования экскурсии осмотр красивейших городских новогодних ёлок Казани.

В ходе экскурсии вы посетите:

Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;

Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;

смотровую площадку Казанского Кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013, и современные постройки;

набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.

Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.

Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского собора — древнейшим памятником истории и культуры.

Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.

Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлёвская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.

Обед в кафе города.

Размещение в отеле «Релита», г. Казань – 2 ночи.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года.

Праздничный банкет в ресторане отеля (за дополнительную плату).

