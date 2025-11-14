Мои заказы

Очарование новогодней Казани. Автобусный тур на 5 дней

Очарование новогодней Казани
Новогодняя Казань — это место, где сбываются мечты и царит волшебство.

Город, наполненный историей и культурой, в зимний период становится особенно привлекательным для туристов.

Праздничная атмосфера, яркие огни и доброжелательные люди делают
этот город поистине уникальным в новогодние праздники.

Вас ждут прогулки по старинным уютным улочкам, посещение Казанского кремля, поездка на остров-град Свияжск, а также фольклорная программа с дегустацией чувашского пива в Чебоксарах.

Очарование новогодней Казани. Автобусный тур на 5 дней


Ближайшие даты:
30
дек

Программа тура по дням

1 день

Отправление

19:00-19:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

22:30-23:00 Ориентировочно сбор группы во Владимире: гипермаркет «Глобус» (время посадки уточняет гид-сопровождающий).

Сбор группы в Нижнем Новгороде: ост. «Торговый центр» (ориентировочно в промежутке 01:30-03:00). День отправления считается следующим после дня старта основного автобуса (время посадки уточняет гид-сопровождающий).

Отправление

2 день

Казань. Встреча Нового года

Прибытие в Казань.

Завтрак в кафе города.

09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Новогодние краски Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана.

В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!

Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.

Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.

По пути следования экскурсии осмотр красивейших городских новогодних ёлок Казани.

В ходе экскурсии вы посетите:

  • Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
  • Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
  • смотровую площадку Казанского Кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013, и современные постройки;
  • набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.

Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.

Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского собора — древнейшим памятником истории и культуры.

Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.

Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлёвская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.

Обед в кафе города.

Размещение в отеле «Релита», г. Казань – 2 ночи.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года.

Праздничный банкет в ресторане отеля (за дополнительную плату).

Казань. Встреча Нового года

3 день

Свободный день

Поздний завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Свободный день без обеда.

Возможность поучаствовать в городских праздничных гуляниях:

  • окунуться в атмосферу праздника;
  • посетить главную ёлку города;
  • прогуляться по пешеходной ул. Баумана;
  • попробовать национальную кухню;
  • принять участие в увлекательных зимних развлечениях;
  • полюбоваться яркой новогодней иллюминацией;
  • посетить удивительные фотозоны и арт-объекты, а также насладиться атмосферой казанского гостеприимства.

За дополнительную плату возможна организация вечерней экскурсии «Огни Новогодней Казани» (19:00–21:00) с возможностью увидеть город в блеске новогодних огней и прочувствовать всю атмосферу праздника.

Во время экскурсии вы увидите сказочный театр кукол «Экият», полюбуетесь архитектурой Дворца Земледельцев, прогуляетесь по Кремлёвской набережной, а также побываете у «Казана», горящего прямо на берегу Казанки — Центра семьи «Казан», который является одной из главных достопримечательностей города.

Свободный день

4 день

Свияжск - Чебоксары

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

09:00 Отправление на остров-град Свияжск.

Пешеходная экскурсия по острову.

Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность.

Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, построенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на Красной площади Москвы и Казанского кремля.

Сохранившиеся до наших дней фрески Успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.

Переезд в Чебоксары (140 км).

Обед в кафе города Чебоксары с фольклорной программой и дегустацией пива.

Экскурсия по Чебоксарам: обзорная автобусная экскурсия по городу «Чебоксары — столица Чувашии».

Обзор трех районов столицы с посещением исторической набережной.

Выходы у театра оперы и балета, вид на Певческое поле и залив с фонтанами, в парке Победы, вид города с высоты птичьего полета, на Красной площади и бульваре купца Ефремова.

Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд».

18:00 Отправление домой.

Свияжск - Чебоксары

5 день

Завершение тура

23:00 Прибытие в Нижний Новгород. Датой прибытия считается день накануне основного дня окончания тура.

03:30 Прибытие во Владимир.

07:30 Прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».

Проживание

Тур предусматривает ночные автобусные переезды и размещение в гостинице «Релита» 4*, г. Казань.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 28 900 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 9 900 рублей.

Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет на дополнительном месте– 1500 / 2000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Отель «Релита Казань»

2 ночи

Отель «Релита Казань» – современный гостиничный комплекс, открывшийся в преддверии Летней Универсиады в Казани в 2013 году.

Номера гостиницы оборудованы всем необходимым для приятного и уютного проживания — в каждом есть кондиционер, телефон, мини-бар и доступ к высокоскоростному Wi-Fi интернету. Уютная атмосфера отеля и его изысканный комфорт позволит расслабиться любому постояльцу.

В отеле хорошо сочетаются возможности как для комфортного отдыха, так и для проведения деловых мероприятий.

Девятиэтажная гостиница находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала города, всего в 10 минутах езды, а в шаговой доступности расположена станция казанского метрополитена.

Отель «Релита Казань»


Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (3 завтрака, 2 обеда)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира/Нижнего Новгорода и обратно
  • Экскурсия «Огни новогодней Казани» - 1500 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Выбор места в автобусе - 2000 руб
  • Новогодний банкет по желанию: взрослый / ребенок (8-12 лет вкл.) 17000/12000 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Владимир / Москва / Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
  • за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Казани

