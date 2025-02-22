Каждый участник тура будет принимать участие в
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: ксерокопия паспорта и полиса ОМС (можно в цифровом виде), наличные, дождевик, куртка, брюки и головной убор, удобная обувь, желательно трекинговая или кроссовки, средства личной гигиены, матерчатые перчатки, фонарик налобный с батарейками, ёмкость с водой 1,5 литра, личный перекус, сменная одежда, треккинговые палки по желанию.
Условия отмены бронирования и возврата оплаты:
1) В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования – возврат 100% стоимости тура.
2) В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия – возврат 50% стоимости тура.
3) В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия – возврат не осуществляется.
4) Если вы найдёте себе замену – возврат 100% стоимости тура.
Проживание. Будем жить в палатках недалеко от высокогорного озера. Палатка, спальник и пенка не входят в стоимость, их можно арендовать на время похода или взять свои.
Питание. В программу включено 3-разовое питание и глинтвейн.
Дети. Участие возможно с 12 лет в сопровождении родителей.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встречаемся в 18:45 в Казани, у торгового центра «Мега», и садимся в автобус. В 23:00 прибудем в Набережные Челны и заберём путешественников оттуда.
Мараловая ферма и восхождение на хребет Зюраткуль
В 8:00 приедем на территорию национального парка и позавтракаем. Посетим Мараловую ферму, где в естественных условиях живут пятнистые олени, маралы страусы, яки и альпаки. Сделаем эффектные селфи с пушистыми обитателями.
В 11:00 начнём восхождение к самому высокогорному озеру Урала — Зюраткуль. Водоём в форме сердца окружают горные вершины и склоны, покрытые хвойными лесами.
Прогуляемся по берегу и недалеко от водоёма разобьём палаточный лагерь. После вкусного ужина вы сможете попариться в баньке. Затем устроимся у костра, будем общаться, играть и любоваться звёздами. В 23:00 — отбой.
Подъём на Иремель
Проснёмся в 06:00, соберём палатки, позавтракаем и поедем в посёлок Тюлюк. Дорога займёт около 1,5 часов. В 09:00 вездеходы доставят нас до КПП, откуда мы начнём восхождение на Иремель на высоту 1582 м. Это вторая по величине вершина в Башкирии и настоящее место силы! Полюбуемся открывающимися с горы видами, к 16:00 вернёмся в Тюлюк и поужинаем. В 17:00 поедем в Казань.
Возвращение домой
Вернёмся в Казань к 05:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- 3-разовое питание и ароматный глинтвейн
- Костровой и походный инвентарь
- Походная баня
- Работа и сопровождение инструкторов
- Заброска на вездеходах
- Страховка, регистрация в МЧС и рации
- Посвящение в почётные походники
- Сборы национальных парков и билеты на Мараловую ферму
Что не входит в цену
- Палатка, коврик и спальник (возможна аренда)
- Стоимость тура первые 10 мест - 11 900 руб., остальные - 12 900 руб