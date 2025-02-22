Идём в поход! В программе уютные посиделки у костра близ горного озера с песнями и играми, ароматный глинтвейн и треккинг по хребтам Уральских гор.Каждый участник тура будет принимать участие в

установке лагеря, готовке, колке дров и других задачах — настоящая школа, по окончании которой вы пройдёте посвящение в почётные походники! Мы поднимемся к озеру Зюраткуль в необычной форме сердца и зарядимся энергией в месте силы — на вершине Иремель на высоте 1582 метра.

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Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: ксерокопия паспорта и полиса ОМС (можно в цифровом виде), наличные, дождевик, куртка, брюки и головной убор, удобная обувь, желательно трекинговая или кроссовки, средства личной гигиены, матерчатые перчатки, фонарик налобный с батарейками, ёмкость с водой 1,5 литра, личный перекус, сменная одежда, треккинговые палки по желанию.

Условия отмены бронирования и возврата оплаты:

1) В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования – возврат 100% стоимости тура.

2) В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия – возврат 50% стоимости тура.

3) В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия – возврат не осуществляется.

4) Если вы найдёте себе замену – возврат 100% стоимости тура.