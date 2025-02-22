Тур выходного дня с палатками: покорение вершин Зюраткуль и Иремель

Взойти на уральские тысячники, попариться в походной бане и увидеть маралов
Идём в поход! В программе уютные посиделки у костра близ горного озера с песнями и играми, ароматный глинтвейн и треккинг по хребтам Уральских гор.

Каждый участник тура будет принимать участие в
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установке лагеря, готовке, колке дров и других задачах — настоящая школа, по окончании которой вы пройдёте посвящение в почётные походники! Мы поднимемся к озеру Зюраткуль в необычной форме сердца и зарядимся энергией в месте силы — на вершине Иремель на высоте 1582 метра.

Тур выходного дня с палатками: покорение вершин Зюраткуль и Иремель
Тур выходного дня с палатками: покорение вершин Зюраткуль и Иремель
Тур выходного дня с палатками: покорение вершин Зюраткуль и Иремель
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: ксерокопия паспорта и полиса ОМС (можно в цифровом виде), наличные, дождевик, куртка, брюки и головной убор, удобная обувь, желательно трекинговая или кроссовки, средства личной гигиены, матерчатые перчатки, фонарик налобный с батарейками, ёмкость с водой 1,5 литра, личный перекус, сменная одежда, треккинговые палки по желанию.

Условия отмены бронирования и возврата оплаты:

1) В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования – возврат 100% стоимости тура.

2) В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия – возврат 50% стоимости тура.

3) В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия – возврат не осуществляется.

4) Если вы найдёте себе замену – возврат 100% стоимости тура.

Проживание. Будем жить в палатках недалеко от высокогорного озера. Палатка, спальник и пенка не входят в стоимость, их можно арендовать на время похода или взять свои.

Питание. В программу включено 3-разовое питание и глинтвейн.

Дети. Участие возможно с 12 лет в сопровождении родителей.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встречаемся в 18:45 в Казани, у торгового центра «Мега», и садимся в автобус. В 23:00 прибудем в Набережные Челны и заберём путешественников оттуда.

2 день

Мараловая ферма и восхождение на хребет Зюраткуль

В 8:00 приедем на территорию национального парка и позавтракаем. Посетим Мараловую ферму, где в естественных условиях живут пятнистые олени, маралы страусы, яки и альпаки. Сделаем эффектные селфи с пушистыми обитателями.

В 11:00 начнём восхождение к самому высокогорному озеру Урала — Зюраткуль. Водоём в форме сердца окружают горные вершины и склоны, покрытые хвойными лесами.

Прогуляемся по берегу и недалеко от водоёма разобьём палаточный лагерь. После вкусного ужина вы сможете попариться в баньке. Затем устроимся у костра, будем общаться, играть и любоваться звёздами. В 23:00 — отбой.

Мараловая ферма и восхождение на хребет ЗюраткульМараловая ферма и восхождение на хребет ЗюраткульМараловая ферма и восхождение на хребет ЗюраткульМараловая ферма и восхождение на хребет Зюраткуль
3 день

Подъём на Иремель

Проснёмся в 06:00, соберём палатки, позавтракаем и поедем в посёлок Тюлюк. Дорога займёт около 1,5 часов. В 09:00 вездеходы доставят нас до КПП, откуда мы начнём восхождение на Иремель на высоту 1582 м. Это вторая по величине вершина в Башкирии и настоящее место силы! Полюбуемся открывающимися с горы видами, к 16:00 вернёмся в Тюлюк и поужинаем. В 17:00 поедем в Казань.

Подъём на ИремельПодъём на ИремельПодъём на ИремельПодъём на ИремельПодъём на Иремель
4 день

Возвращение домой

Вернёмся в Казань к 05:00.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • 3-разовое питание и ароматный глинтвейн
  • Костровой и походный инвентарь
  • Походная баня
  • Работа и сопровождение инструкторов
  • Заброска на вездеходах
  • Страховка, регистрация в МЧС и рации
  • Посвящение в почётные походники
  • Сборы национальных парков и билеты на Мараловую ферму
Что не входит в цену
  • Палатка, коврик и спальник (возможна аренда)
  • Стоимость тура первые 10 мест - 11 900 руб., остальные - 12 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, тц «Мега» в 18:45, Набережные Челны в 23:00
Завершение: Казань в 05:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

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