3 дня
Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Погулять по Казани днём и ночью, посетить монастырь и остров-град и выпить чаю с чак-чаком
Начало: Отель в Казани, 13.30
9 авг в 13:30
16 авг в 13:30
16 000₽ за человека
2 дня
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Исколесить татарскую столицу, обойти архитектурные шедевры кремля и посетить островной городок
Начало: Отель в Казани, 13:30
10 авг в 13:30
17 авг в 13:30
9 000₽ за человека
3 дня
Золотая моя Казань
Начало: Республика Татарстан, Казань
от 14 179₽ за человека
5 дней
65 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Пешеходные»
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