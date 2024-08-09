Пешие туры-прогулки в Казани с экскурсоводом

Найдено 4 тура в категории «Пешеходные» в Казани, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Пешая
На автобусе
3 дня
Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Погулять по Казани днём и ночью, посетить монастырь и остров-град и выпить чаю с чак-чаком
Начало: Отель в Казани, 13.30
9 авг в 13:30
16 авг в 13:30
16 000 за человека
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Пешая
На автобусе
2 дня
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Исколесить татарскую столицу, обойти архитектурные шедевры кремля и посетить островной городок
Начало: Отель в Казани, 13:30
10 авг в 13:30
17 авг в 13:30
9 000 за человека
Золотая моя Казань
Пешая
На автобусе
3 дня
Золотая моя Казань
Начало: Республика Татарстан, Казань
от 14 179 за человека
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Пешая
5 дней
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
65 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
  2. Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
  3. Золотая моя Казань
  4. Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Башня Сююмбике
  4. Храм Всех Религий
  5. Старо-татарская слобода
  6. Озеро Кабан
  7. Благовещенский собор
  8. Раифский монастырь
  9. Кремль
  10. Улица Баумана
Сколько стоит тур в Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 тура от 9 000 до 65 000.
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