И всё это
Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Необходимо взять с собой: зимний спальник, треккинговые палки, удобные и разношенные треккинговые ботинки с утеплением, фонарик, шапку, тёплую и удобную одежду, носки с запасом, полотенце, тапочки для бани, маленький рюкзак для радиалок, термос, кружку, миску, ложку.
Проживание. 2 ночи проведём в туристических приютах на территории национального парка «Таганай». Это деревянные домики с простыми условиями: туалет деревенского типа, душа нет, только баня, дровяная печь, общие комнаты на 4-8 человек. В домиках тепло, но необходимо взять спальник (можно у нас в аренду, если нет своего). Жильё бронируем полностью только под нашу группу.
Питание. Включено 3-разовое питание с завтрака 1-го дня по ужин 3-го дня. Обеды представляют собой перекусы на маршруте. Завтраки и ужины горячие.
Уровень сложности. Тур подойдёт активным и регулярно занимающимся спортом людям. Необходим опыт походов или огромное желание долго гулять по зимнему лесу с облегчённым рюкзаком и готовность к походному быту. Все треккинги налегке. Обращаем внимание, что необходимо проконсультироваться по поводу выбора одежды и обуви с организатором после бронирования тура, рекомендуем взять треккинговые палки.
Программа тура по дням
Выезд
Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 19:00. Присоединиться можно в Набережных Челнах и Уфе. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Но переживать не стоит, едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.
Национальный парк «Таганай»
К 10:00 приедем к центральной усадьбе национального парка «Таганай». Вы можете добраться сюда и самостоятельно, если вам не подходит выезд из Казани и ночной переезд на автобусе — в 10 минутах на машине от усадьбы находится ж. -д. станция Златоуст.
После горячего завтрака и отдыха выходим в треккинг налегке до приюта «Белый ключ» (6 км). Оттуда поднимемся на южную вершину Двуглавой сопки «Перья», скалы «Бараньи лбы» и «Скалодром». Максимальная высота — 1041 м. По пути запланирован обед-перекус.
К 18:00 вернёмся в приют, поужинаем, сходим в баню, соберёмся вместе поиграть и пообщаться. Отпразднуем Новый год в волшебном снежном крае!
Златоуст и баня
Сегодня будет поздний подъём и завтрак (11:00), лёгкий прогулочный день по Златоусту, который часто называют королевством стали и самоцветов. В приют вернёмся к 15:00. После обеда — свободное время. Продолжим отмечать Новый год и ещё раз сходим в баню!
Откликной гребень и «Долина сказок»
После завтрака будет немного свободного времени, после чего отправимся в треккинг налегке на вторую вершину хребта Большой Таганай — Откликной гребень. Её высота достигает 1155 м. Длина скалистой части — около 800 м. С вершины увидим панораму Урала на несколько десятков километров! На обратном пути заглянем в «Долину Сказок», которая расположена в зоне прошлых интенсивных тектонических подвижек. На маршруте запланирован обед-перекус.
К 15:30 вернёмся в центральную усадьбу, поужинаем и отправимся обратно в Казань. По дороге ночью остановимся в Набережных Челнах. Рано утром будем в Казани.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Казани/Набережных Челнов до национального парка «Таганай» на комфортабельном автобусе и обратно
- Проживание
- 3-разовое питание
- Новогодний банкет с игристым, вечеринкой и салютом
- Баня
- Работа инструкторов-проводников
- Походный инвентарь
- Рекреационные сборы
- Регистрация группы в МЧС, страховка, аптечка
- Памятный сувенир каждому
Что не входит в цену
- Билеты до Казани/Набережных Челнов и обратно
- Питание по пути следования автобуса
- Аренда спальника