Волшебство «Таганая»: поход налегке с проживанием в домиках

Подняться на вершины Южного Урала, почувствовать себя в снежной сказке и попариться в бане
Сбежим от городской суеты в снежные края с высокими елями и скалистыми вершинами, где прогуляемся по тропам заповедной территории, поживём в аутентичном деревянном домике и попаримся в бане.

И всё это
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в компании единомышленников — с такими же активными, весёлыми и влюблёнными в походы, природу и тишину людьми! С башкирского слово «Таганай» переводится как «подставка для Луны» — будем близко-близко к светилу в энергетически сильных местах. Встретим вместе Новый год и полностью перезагрузимся всего за 3 дня. Все треккинги налегке, но желательно быть в хорошей физической форме и любить много гулять.

Волшебство «Таганая»: поход налегке с проживанием в домиках
Волшебство «Таганая»: поход налегке с проживанием в домиках
Волшебство «Таганая»: поход налегке с проживанием в домиках
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Необходимо взять с собой: зимний спальник, треккинговые палки, удобные и разношенные треккинговые ботинки с утеплением, фонарик, шапку, тёплую и удобную одежду, носки с запасом, полотенце, тапочки для бани, маленький рюкзак для радиалок, термос, кружку, миску, ложку.

Проживание. 2 ночи проведём в туристических приютах на территории национального парка «Таганай». Это деревянные домики с простыми условиями: туалет деревенского типа, душа нет, только баня, дровяная печь, общие комнаты на 4-8 человек. В домиках тепло, но необходимо взять спальник (можно у нас в аренду, если нет своего). Жильё бронируем полностью только под нашу группу.

Питание. Включено 3-разовое питание с завтрака 1-го дня по ужин 3-го дня. Обеды представляют собой перекусы на маршруте. Завтраки и ужины горячие.

Уровень сложности. Тур подойдёт активным и регулярно занимающимся спортом людям. Необходим опыт походов или огромное желание долго гулять по зимнему лесу с облегчённым рюкзаком и готовность к походному быту. Все треккинги налегке. Обращаем внимание, что необходимо проконсультироваться по поводу выбора одежды и обуви с организатором после бронирования тура, рекомендуем взять треккинговые палки.

Программа тура по дням

0 день

Выезд

Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 19:00. Присоединиться можно в Набережных Челнах и Уфе. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Но переживать не стоит, едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.

1 день

Национальный парк «Таганай»

К 10:00 приедем к центральной усадьбе национального парка «Таганай». Вы можете добраться сюда и самостоятельно, если вам не подходит выезд из Казани и ночной переезд на автобусе — в 10 минутах на машине от усадьбы находится ж. -д. станция Златоуст.

После горячего завтрака и отдыха выходим в треккинг налегке до приюта «Белый ключ» (6 км). Оттуда поднимемся на южную вершину Двуглавой сопки «Перья», скалы «Бараньи лбы» и «Скалодром». Максимальная высота — 1041 м. По пути запланирован обед-перекус.

К 18:00 вернёмся в приют, поужинаем, сходим в баню, соберёмся вместе поиграть и пообщаться. Отпразднуем Новый год в волшебном снежном крае!

Национальный парк «Таганай»Национальный парк «Таганай»Национальный парк «Таганай»Национальный парк «Таганай»Национальный парк «Таганай»Национальный парк «Таганай»Национальный парк «Таганай»Национальный парк «Таганай»
2 день

Златоуст и баня

Сегодня будет поздний подъём и завтрак (11:00), лёгкий прогулочный день по Златоусту, который часто называют королевством стали и самоцветов. В приют вернёмся к 15:00. После обеда — свободное время. Продолжим отмечать Новый год и ещё раз сходим в баню!

Златоуст и баняЗлатоуст и баняЗлатоуст и баняЗлатоуст и баняЗлатоуст и баняЗлатоуст и баня
3 день

Откликной гребень и «Долина сказок»

После завтрака будет немного свободного времени, после чего отправимся в треккинг налегке на вторую вершину хребта Большой Таганай — Откликной гребень. Её высота достигает 1155 м. Длина скалистой части — около 800 м. С вершины увидим панораму Урала на несколько десятков километров! На обратном пути заглянем в «Долину Сказок», которая расположена в зоне прошлых интенсивных тектонических подвижек. На маршруте запланирован обед-перекус.

К 15:30 вернёмся в центральную усадьбу, поужинаем и отправимся обратно в Казань. По дороге ночью остановимся в Набережных Челнах. Рано утром будем в Казани.

Откликной гребень и «Долина сказок»Откликной гребень и «Долина сказок»Откликной гребень и «Долина сказок»Откликной гребень и «Долина сказок»Откликной гребень и «Долина сказок»

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Казани/Набережных Челнов до национального парка «Таганай» на комфортабельном автобусе и обратно
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Новогодний банкет с игристым, вечеринкой и салютом
  • Баня
  • Работа инструкторов-проводников
  • Походный инвентарь
  • Рекреационные сборы
  • Регистрация группы в МЧС, страховка, аптечка
  • Памятный сувенир каждому
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани/Набережных Челнов и обратно
  • Питание по пути следования автобуса
  • Аренда спальника
Где начинаем и завершаем?
Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 22:30
Завершение: Прибытие ночью на следующий день после тура - Набережные Челны 02:00 / Казань, ТЦ «Мега», 05:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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