Сбежим от городской суеты в снежные края с высокими елями и скалистыми вершинами, где прогуляемся по тропам заповедной территории, поживём в аутентичном деревянном домике и попаримся в бане.И всё это

в компании единомышленников — с такими же активными, весёлыми и влюблёнными в походы, природу и тишину людьми! С башкирского слово «Таганай» переводится как «подставка для Луны» — будем близко-близко к светилу в энергетически сильных местах. Встретим вместе Новый год и полностью перезагрузимся всего за 3 дня. Все треккинги налегке, но желательно быть в хорошей физической форме и любить много гулять.

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Необходимо взять с собой: зимний спальник, треккинговые палки, удобные и разношенные треккинговые ботинки с утеплением, фонарик, шапку, тёплую и удобную одежду, носки с запасом, полотенце, тапочки для бани, маленький рюкзак для радиалок, термос, кружку, миску, ложку.