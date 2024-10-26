2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
26 окт в 11:00
3 ноя в 11:00
9 120₽ за человека
3 дня
Волшебство «Таганая»: поход налегке с проживанием в домиках
Подняться на вершины Южного Урала, почувствовать себя в снежной сказке и попариться в бане
Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:0...
30 ноя в 08:00
25 900₽ за человека
2 дня
Выходные на высоте: восхождение на пик Уфа
Отправиться в поход на Айгир, узнать, как добывали древесный уголь, и расслабиться в баньке
Начало: Казань, тц «Мега» в 19:00, Набережные Челны в 23:0...
2 ноя в 08:00
11 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В ноябре»
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