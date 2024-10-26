В ноябре – туры в Казани

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Казани, цены от 9 120 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
На автобусе
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
26 окт в 11:00
3 ноя в 11:00
9 120 за человека
Волшебство «Таганая»: поход налегке с проживанием в домиках
Пешая
3 дня
Волшебство «Таганая»: поход налегке с проживанием в домиках
Подняться на вершины Южного Урала, почувствовать себя в снежной сказке и попариться в бане
Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:0...
30 ноя в 08:00
25 900 за человека
Выходные на высоте: восхождение на пик Уфа
На машине
2 дня
Выходные на высоте: восхождение на пик Уфа
Отправиться в поход на Айгир, узнать, как добывали древесный уголь, и расслабиться в баньке
Начало: Казань, тц «Мега» в 19:00, Набережные Челны в 23:0...
2 ноя в 08:00
11 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В ноябре»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
  2. Волшебство «Таганая»: поход налегке с проживанием в домиках
  3. Выходные на высоте: восхождение на пик Уфа
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Башня Сююмбике
  4. Храм Всех Религий
  5. Старо-татарская слобода
  6. Благовещенский собор
  7. Раифский монастырь
  8. Кремль
  9. Озеро Кабан
  10. Булгар
Сколько стоит тур в Казани в октябре 2024
Сейчас в Казани в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 9 120 до 25 900.
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