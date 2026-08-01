В этом путешествии вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по самым красивым местам столицы Татарстана, знаменитый Казанский
Программа тура по дням
Экскурсия по Казани. Казанский кремль
Самостоятельное прибытие в Казань.
08:45 Встреча у отеля «Кристалл», ул. Рустема Яхина, 8 (напротив ж/д вокзала Казань-1).
09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.
Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).
Свободное время около 45 мин. (для участников тура с выбранным типом питания «завтраки»).
За дополнительную плату: дегустация крепких напитков местного производства (4 вида), а также местных деликатесов — сырокопчёной конской колбасы «Казылык» и сливочного сыра. Для детей вместо крепких напитков предоставляется сок.
Отправление в отель.
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура, при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).
Раифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по Свияжску
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный комплекс ХVII – ХIХ веков).
Чудотворная Грузинская икона божьей матери, Троицкий собор, Церковь, во имя отцов, на Синае и в Раифе убиенных. Самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
По дороге осмотр Храма всех религий в селе Старое Аракчино.
Переезд на остров-град Свияжск.
Обед в кафе (при покупке тура на полупансионе).
Свободное время около 45 мин. (для участников тура с выбранным типом питания «завтрак»).
14:00 Пешеходная экскурсия по Свияжску.
Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность. Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, постоенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на красной площади Москвы и Казанского кремля.
Сохранившиеся до наших дней фрески успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.
Трансфер в Казань.
Окончание программы у ж/д вокзала Казань-1 (ориентировочно в 18:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (стоимость на базе питания):
- завтрак – 13400 руб.;
- завтрак, обед – 14900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 6000 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»
«Амакс Сафар отель» расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
Основной корпус — 244 номера разных категорий: Эконом, Стандарт, Бизнес, Делюкс. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме.
Удобства: отдельный вход, зона отдыха, гладильная комната. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе «шведский стол». Вас приятно удивят самые разнообразные блюда татарской, европейской и русской кухонь.
На первом этаже отеля располагается бильярдная зона с русским и американским бильярдом. Идеальное место для любых компаний: играйте с друзьями, коллегами или наедине с увлечением.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет включительно - 900 руб. /чел
- Взрослый - 1000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет включительно - 900 руб. /чел
- Дегустация в Казани - 800 руб
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Какие скидки есть в туре?
Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую важную информацию нужно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет);
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.