Мои заказы

Выходные в Казани

Всегда мечтали посетить Казань? Двухдневный тур по ключевым достопримечательностям удивительного города поможет вам осуществить свою мечту.

В этом путешествии вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по самым красивым местам столицы Татарстана, знаменитый Казанский
читать дальшеуменьшить

Кремль, впечатляющий Раифский Богородицкий мужской монастырь и пешеходная экскурсия по острову Свияжск.

При желании вы сможете дополнить своё приключение дегустацией крепких напитков и местных деликатесов, а также ночной экскурсией по городу с посещением национального магазина.

Выходные в КазаниФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные в КазаниФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные в КазаниФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Казани. Казанский кремль

Самостоятельное прибытие в Казань.

08:45 Встреча у отеля «Кристалл», ул. Рустема Яхина, 8 (напротив ж/д вокзала Казань-1).

09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.

Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.

В ходе экскурсии вы посетите:

  • Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
  • смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
  • набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.

Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.

Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.

Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.

Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.

Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время около 45 мин. (для участников тура с выбранным типом питания «завтраки»).

За дополнительную плату: дегустация крепких напитков местного производства (4 вида), а также местных деликатесов — сырокопчёной конской колбасы «Казылык» и сливочного сыра. Для детей вместо крепких напитков предоставляется сок.

Отправление в отель.

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура, при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).

Экскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Раифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по Свияжску

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

09:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный комплекс ХVII – ХIХ веков).

Чудотворная Грузинская икона божьей матери, Троицкий собор, Церковь, во имя отцов, на Синае и в Раифе убиенных. Самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По дороге осмотр Храма всех религий в селе Старое Аракчино.

Переезд на остров-град Свияжск.

Обед в кафе (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время около 45 мин. (для участников тура с выбранным типом питания «завтрак»).

14:00 Пешеходная экскурсия по Свияжску.

Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность. Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, постоенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на красной площади Москвы и Казанского кремля.

Сохранившиеся до наших дней фрески успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.

Трансфер в Казань.

Окончание программы у ж/д вокзала Казань-1 (ориентировочно в 18:30).

Раифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по Свияжску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (стоимость на базе питания):

  • завтрак – 13400 руб.;
  • завтрак, обед – 14900 руб.

Доплата за одноместное размещение – 6000 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»

1 ночь

«Амакс Сафар отель» расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.

Основной корпус — 244 номера разных категорий: Эконом, Стандарт, Бизнес, Делюкс. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме.

Удобства: отдельный вход, зона отдыха, гладильная комната. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi.

На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе «шведский стол». Вас приятно удивят самые разнообразные блюда татарской, европейской и русской кухонь.

На первом этаже отеля располагается бильярдная зона с русским и американским бильярдом. Идеальное место для любых компаний: играйте с друзьями, коллегами или наедине с увлечением.

Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному типу/тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
  • Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет включительно - 900 руб. /чел
  • Взрослый - 1000 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет включительно - 900 руб. /чел
  • Дегустация в Казани - 800 руб
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Республика Татарстан (Татарстан), Казань, улица Рустема Яхина, 8
Какие скидки есть в туре?

Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую важную информацию нужно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет);
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
  • за доп. плату в Казани могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Казани

Похожие туры на «Выходные в Казани»

В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
На автобусе
2 дня
3 отзыва
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
13 750 ₽ за человека
Золотая моя Казань. Летний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
4 отзыва
Золотая моя Казань. Летний тур на 3 дня
Начало: Республика Татарстан, Казань
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 18 640 ₽ за человека
Добро пожаловать в Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
5 отзывов
Добро пожаловать в Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
Начало: Татарстан, Казань
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 21 740 ₽ за человека
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
На машине
3 дня
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 109 999 ₽ за всё до 7 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Казани
Все туры из Казани
от 13 400 ₽ за человека