Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе

Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Приглашаю вас в две удивительные соседние республики, входящие в число самых ярких и самобытных.

В комфортном темпе в составе небольшой группы я покажу все знаковые достопримечательности, погружу в быт и легенды,
интересно расскажу об истории и людях.

Вы увидите контрасты Казани: эклектику Дворца земледельцев и массивную чашу «Казана», белокаменные стены кремля и остроконечные минареты Кул-Шариф, деревянные избы Старо-Татарской слободы и футуристичный дизайн Иннополиса.

Под колокольные перезвоны прикоснётесь к духовному и познакомитесь с укладом священнослужителей Свияжска и Раифского монастыря, а также посетите экстравагантный Храм всех религий.

Выходные завершатся поездкой в Йошкар-Олу: в окружении пряничной архитектуры вы устроите променад по речной набережной и послушаете о культуре и традициях марийцев.

Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Honda Pilot.

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Это ежедневный групповой тур. Также возможно проведение в индивидуальном формате только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Казань: кремль, святыни разных религий, Дворец земледельцев, дворец бракосочетаний, театр кукол, Старо-Татарская слобода

Знакомство с Татарстаном начнём с его сердца. Вы услышите историю Казани, поговорите о людях и архитектуре, погрузитесь в быт, культуру, легенды.

Увидите Собор Казанской иконы Божией Матери, Дворец земледельцев, дворец бракосочетаний «Казан», театр кукол «Экият». Пройдёте по Старо-Татарской слободе, а на территории кремля посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Вечером ещё раз осмотрите улочки в свете огней.

Казань: кремль, святыни разных религий, Дворец земледельцев, дворец бракосочетаний, театр кукол, Старо-Татарская слобода
2 день

Свияжск, Раифский Богородицкий монастырь, Храм всех религий, Иннополис

Впереди насыщенный день. Сначала поедем на остров-град Свияжск. Вы погуляете по этому центру православия, прикоснётесь к духовному, познакомитесь с историей и укладом, поговорите о людях, живших и живущих тут.

Следующий на нашем пути — Раифский Богородицкий монастырь. Вы узнаете много интересного о древней обители и монашеском образе жизни и полюбуетесь озером, окружённым лесом.

Далее — Храм всех религий. Это больше музей или арт-объект, нежели духовный дом. Вы рассмотрите замысловатую архитектуру и осмотрите внутренние залы.

Последний на сегодня — Иннополис. Вы поговорите о технологиях будущего и увидите, как устроен наукоград.

Свияжск, Раифский Богородицкий монастырь, Храм всех религий, Иннополис
3 день

Поездка в Йошкар-Олу

Необычные и яркие воспоминания из этого путешествия венчает Йошкар-Ола. Вы прогуляетесь в окружении пряничной архитектуры, рассмотрите все главные достопримечательности, устроите променад по речной набережной, послушаете о культуре и традициях марийцев.

Вечером вернёмся в Казань и попрощаемся.

Поездка в Йошкар-Олу

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиогид
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Стоимость тура указана для 1-2 участников. Для 3-4 гостей она составит 110 000₽. Для 5-6 гостей - 120 000₽. Для 7 гостей - 135 000₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости
Завершение: Казань, вечер, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль
Эмиль — ваша команда гидов в Казани
Я работаю экскурсоводом с 2017 года, имею профильное образование и федеральную аттестацию. Работаю как индивидуально с небольшими компаниями, так и с большими группами. Я точно знаю, что вам будет интересно:
читать дальше

лёгкие и понятные рассказы для детей и информативное повествование для взрослых раскроют историю, тайны, легенды моей родины. Со мной вы влюбитесь в Казань, Татарстан и соседние регионы! Жду вас в гости!

