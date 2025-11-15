Впереди насыщенный день. Сначала поедем на остров-град Свияжск. Вы погуляете по этому центру православия, прикоснётесь к духовному, познакомитесь с историей и укладом, поговорите о людях, живших и живущих тут.

Следующий на нашем пути — Раифский Богородицкий монастырь. Вы узнаете много интересного о древней обители и монашеском образе жизни и полюбуетесь озером, окружённым лесом.

Далее — Храм всех религий. Это больше музей или арт-объект, нежели духовный дом. Вы рассмотрите замысловатую архитектуру и осмотрите внутренние залы.

Последний на сегодня — Иннополис. Вы поговорите о технологиях будущего и увидите, как устроен наукоград.