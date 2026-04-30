1 день

Древний Керман и Казанская икона Божьей Матери

Прибытие в гостиницу самостоятельно. Индивидуальный трансфер: с вокзала / из аэропорта (от 1400 / 2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Выезд на экскурсионную программу из гостиниц. График отъезда автобусов можно посмотреть в разделе «Важно знать».

15:30 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.

В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, Кремль — это история города длиною в несколько эпох.

17:15 Экскурсия «Православная святыня — Казанская икона Божьей Матери». До революции губернский город Казань ассоциировался с обретением чудотворной иконы — Казанской иконы Божьей Матери.

Указом Ивана Грозного под стенами Кремля вырос Богородицкий монастырь. Пройдет 4 века и чудотворная икона Богородицы, глубоко почитаемая православными христианами, будет утрачена.

Как это произошло, что еще таит история монастыря в прошлом и настоящем — об этом вы узнаете во время экскурсии по монастырскому комплексу.

У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:30 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за дополнительную плату — 1600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160