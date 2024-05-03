Столица Татарстана - Казань

Групповой тур в Казани
В этом туре вас ждет короткое, но насыщенное путешествие по Татарстану.

Вы погрузитесь в мир древней культуры татарского народа, узнаете легенды и тайны тысячелетней Казани.

Вы сможете познакомиться с особенностями канувших в лету культурных, религиозных аспектов местных жителей, посетите Старо-татарскую слободу, прогуляетесь по набережной озера Кабан, увидите интерактивный комплекс народных ремесел «Татарская деревня».
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

История республики
История республики
Экскурсия по Старо-Татарской слободе познакомит с историей коренных казанцев, секретах мечетей и их уникальной архитектуре
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Гибкая программа позволит выбрать экскурсии на любой вкус: отправиться на интерактив в доме Бая или речную экскурсию по Казанке
Тайны Кремля
Тайны Кремля
Узнаем, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Казани

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Возможен индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта за доп. плату (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

14:30 Встреча группы с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

Выдача программ тура. Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.

Обзорная экскурсия по Казани позволит вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города.

Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»).

Экскурсия по Старо-Татарской слободе.

Экскурсия дает туристам возможность буквально очутиться в столице Татарстана XVIII-XIX веков.

Экскурсовод расскажет о секретах мечетей и их уникальной во всех смыслах архитектуре.

18:00 Окончание экскурсии.

Свободное время в центре города.

20:30 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за доп. плату 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Прибытие. Обзорная экскурсия по КазаниПрибытие. Обзорная экскурсия по КазаниПрибытие. Обзорная экскурсия по КазаниПрибытие. Обзорная экскурсия по КазаниПрибытие. Обзорная экскурсия по КазаниПрибытие. Обзорная экскурсия по Казани
2 день

Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»

07:00 Завтрак в гостинице.

09:30 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

Пешеходный день.

10:15 Экскурсия «Православная святыня — Казанская икона Божьей Матери».

Экскурсия по монастырскому комплексу.

У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.

11:20 Экскурсия «Древний Керман».

Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.

В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани.

13:00 Окончание экскурсии.

Свободное время в центре города.

  • с 11:00 ежечасно за доп. плату: Речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью».

Приглашаем вас на 40-минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города — Центра семьи Казан.

  • 20:15 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказы в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек). Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек.

Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»
3 день

Свободный день или дополнительная программа

07:00 Завтрак в гостинице.

Свободный день.

При желании дополнительные экскурсии за доп. плату.

Стоимость экскурсии 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы):

  • Речная экскурсия на остров-град Свияжск (доп. плата).

11:45 Причал «Казан».

Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Сказание о земле Свияжской».

В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех Скорбящих Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, комплекс мужского Успенско-Богородицкого монастыря (16 в.), внутри главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века.

Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

  • В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск (2300 рублей).

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан».

Свободный день или дополнительная программаСвободный день или дополнительная программаСвободный день или дополнительная программаСвободный день или дополнительная программаСвободный день или дополнительная программаСвободный день или дополнительная программа
4 день

Экскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». Отъезд

07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Расчетное время выезда из отеля 12:00.

При необходимости вещи можно сдать в камеру хранения отеля (бесплатно).

09:00 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

«Раифский Богородицкий мужской монастырь» — архитектурный комплекс XVII – XIX веков.

Монастырь расположен на территории уникального природного Волжско-Камского заповедника туристы и паломники едут сюда со всей России, чтобы поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери, испить и набрать с собой целебной воды из Раифского источника, освященного Патриархом Всея Руси Алексеем II, и полюбоваться видами озера, с которым связана одна из легенд Раифского монастыря.

По пути осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте.

14:00 Окончание программы.

Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.

Экскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». ОтъездЭкскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». ОтъездЭкскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». ОтъездЭкскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница,
название		Даты действия
цены		Взрослый
(1/2 DBL)		Ребенок
(до 7/14 лет)		Третий
в номере		Одноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
Тур без проживания
стандартный номер25.04-02.10.20248779 руб. 8179 руб. /
8479 руб. 		8779 руб. Без завтраков
Татарстан 3* Эконом
стандартный номер16.05-02.10.202413579 руб. 8179 руб. /
13279 руб. 		13579 руб. 18889 руб. 2300 руб. /
4070 руб. 		Шведский стол
Татарстан 3* Эконом

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202415529 руб. 8179 руб. /
15229 руб. 		15529 руб. 22879 руб. 2950 руб. /
5400 руб. 		Шведский стол
Давыдов Инн 2*
стандартный номер16.05-02.10.202414929 руб. 8179 руб. /
14629 руб. 		14929 руб. 18679 руб. 2750 руб. /
4000 руб. 		Шведский стол
Давыдов Инн 2*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202417359 руб. 8179 руб. /
17059 руб. 		17359 руб. 23179 руб. 3560 руб. /
5900 руб. 		Шведский стол
Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*
стандартный номер16.05-02.10.202416279 руб. 8179 руб. /
15979 руб. 		16279 руб. 19279 руб. 3200 руб. /
4200 руб. 		Шведский стол
Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202417479 руб. 8179 руб. /
17179 руб. 		17479 руб. 20629 руб. 3600 руб. /
4650 руб. 		Шведский стол
Кристалл 3*
стандартный номер16.05-02.10.202416279 руб. 8179 руб. /
15979 руб. 		16279 руб. 19579 руб. 3200 руб. /
4300 руб. 		Шведский стол
Кристалл 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202417479 руб. 8179 руб. /
17179 руб. 		17479 руб. 21979 руб. 3600 руб. /
5100 руб. 		Шведский стол
Давыдов 3*
стандартный номер16.05-02.10.202416279 руб. 8179 руб. /
15979 руб. 		16279 руб. 20179 руб. 3200 руб. /
4500 руб. 		Шведский стол
Давыдов 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202417479 руб. 8179 руб. /
17179 руб. 		17479 руб. 23179 руб. 3600 руб. /
5500 руб. 		Шведский стол
Отель Ибис 3*
стандартный номер16.05-02.10.202416879 руб. 8179 руб. /
16579 руб. 		16879 руб. 22279 руб. 3400 руб. /
5200 руб. 		Шведский стол
Отель Ибис 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202419339 руб. 8179 руб. /
19039 руб. 		19339 руб. 26179 руб. 4220 руб. /
6500 руб. 		Шведский стол
Биляр Палас отель 4*
стандартный номер16.05-02.10.202416879 руб. 8179 руб. /
16579 руб. 		16879 руб. 23179 руб. 3400 руб. /
5500 руб. 		Шведский стол
Биляр Палас отель 4*
стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202418529 руб. 8179 руб. /
18229 руб. 		18529 руб. 24829 руб. 3950 руб. /
6050 руб. 		Шведский стол
Сулейман Палас Отель 4*
стандартный номер16.05-02.10.202416879 руб. 8179 руб. /
16579 руб. 		16879 руб. 21079 руб. 3400 руб. /
4800 руб. 		Шведский стол
Сулейман Палас Отель 4*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202418529 руб. 8179 руб. /
18229 руб. 		18529 руб. 24379 руб. 3950 руб. /
5900 руб. 		Шведский стол
Парк Отель 3*
стандартный номер16.05-02.10.202416879 руб. 8179 руб. /
16579 руб. 		16879 руб. 22219 руб. 3400 руб. /
5180 руб. 		Шведский стол
Парк Отель 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202417839 руб. 8179 руб. /
17539 руб. 		17839 руб. 26029 руб. 3720 руб. /
6450 руб. 		Шведский стол
IT Парк Отель 3*
стандартный номер16.05-02.10.202417689 руб. 8179 руб. /
17389 руб. 		17689 руб. 23629 руб. 3670 руб. /
5650 руб. 		Шведский стол
IT Парк Отель 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202418679 руб. 8179 руб. /
18379 руб. 		18679 руб. 25279 руб. 4000 руб. /
6200 руб. 		Шведский стол
Отель Релита 4*
стандартный номер16.05-02.10.202418079 руб. 8179 руб. /
17779 руб. 		18079 руб. 23179 руб. 3800 руб. /
5500 руб. 		Шведский стол
Отель Релита 4*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202420359 руб. 8179 руб. /
20059 руб. 		20359 руб. 27529 руб. 4560 руб. /
6950 руб. 		Шведский стол
Гранд Отель Казань 4*
стандартный номер16.05-02.10.202418079 руб. 8179 руб. /
17779 руб. 		18079 руб. 23179 руб. 3800 руб. /
5500 руб. 		Шведский стол
Гранд Отель Казань 4*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202420629 руб. 8179 руб. /
20329 руб. 		20629 руб. 25279 руб. 4650 руб. /
6200 руб. 		Шведский стол
Ногай 3*
стандартный номер16.05-02.10.202419579 руб. 8179 руб. /
19279 руб. 		19579 руб. 23179 руб. 4300 руб. /
5500 руб. 		Шведский стол
Ногай 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202421679 руб. 8179 руб. /
21379 руб. 		21679 руб. 26179 руб. 5000 руб. /
6500 руб. 		Шведский стол
Корстон Tower 4*
стандартный номер16.05-02.10.202419579 руб. 8179 руб. /
19279 руб. 		19579 руб. 24679 руб. 4300 руб. /
6000 руб. 		Шведский стол
Корстон Tower 4*
стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202421679 руб. 8179 руб. /
21379 руб. 		21679 руб. 26779 руб. 5000 руб. /
6700 руб. 		Шведский стол
Шаляпин Палас Отель 4*
стандартный номер16.05-02.10.202421679 руб. 8179 руб. /
21379 руб. 		21679 руб. 27679 руб. 5000 руб. /
7000 руб. 		Шведский стол
Шаляпин Палас Отель 4*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202423779 руб. 8179 руб. /
23479 руб. 		23779 руб. 29779 руб. 5700 руб. /
7700 руб. 		Шведский стол
Корстон Royal 5*
стандартный номер16.05-02.10.202423779 руб. 8179 руб. /
23479 руб. 		23779 руб. 29179 руб. 5700 руб. /
7500 руб. 		Шведский стол
Корстон Royal 5*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202426179 руб. 8179 руб. /
25879 руб. 		26179 руб. 31279 руб. 6500 руб. /
8200 руб. 		Шведский стол
Отель Мираж 5*
стандартный номер16.05-02.10.202432179 руб. 8179 руб. /
31879 руб. 		32179 руб. 50179 руб. 8500 руб. /
14500 руб. 		Шведский стол
Отель Мираж 5*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202436379 руб. 8179 руб. /
36079 руб. 		36379 руб. 54679 руб. 9900 руб. /
16000 руб. 		Шведский стол

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн»

3 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»

Отель «AMAKS Safar»

3 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»

Отель «Кристалл»

3 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»

Отель «Давыдов»

3 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»

Отель «Парк Отель Центр»

3 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»

Отель «Ибис Казань Центр»

3 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»

Отель «Биляр Палас»

3 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»

Гостиница «Гранд Отель Казань»

3 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»

Гостиница «Сулейман Палас Отель»

3 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»

Отель «Ногай»

3 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»

Отель «Relita-Kazan»

3 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»

Отель «Корстон Tower»

3 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»

Отель «Korston Royal»

3 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»

Отель «Шаляпин Палас»

3 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»

Отель «Мираж»

3 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж»Отель «Мираж»Отель «Мираж»Отель «Мираж»

Гостиница «IT Park»

3 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»

Татарстан

3 ночи

«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.

13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.

Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.

ТатарстанТатарстанТатарстанТатарстанТатарстан

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе: завтраки, только при выборе тарифа с проживанием
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000/1700 руб. /легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Наушники для экскурсий - радиогиды - стоимость 400 рублей за 3 дня экскурсионного обслуживания
  • Дополнительные экскурсии: вечерняя обзорная экскурсия по городу "Огни Казани" - 1300 руб. /чел. речная экскурсия на остров-град Свияжск - 2700 руб. /чел. автобусная экскурсия на остров-град Свияжск - 2300 руб. /чел. экскурсия в "Гостеприимный дом Бая" - 2300-1000 руб
  • Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани» - 1300 руб. /чел
  • Речная экскурсия на остров-град Свияжск - 2700 руб. /чел
  • Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск - 2300 руб. /чел
  • Экскурсия в «Гостеприимный дом Бая» - 2300-1000 руб
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Казани

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

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