2 день

Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»

07:00 Завтрак в гостинице.

09:30 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

Пешеходный день.

10:15 Экскурсия «Православная святыня — Казанская икона Божьей Матери».

Экскурсия по монастырскому комплексу.

У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.

11:20 Экскурсия «Древний Керман».

Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.

В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани.

13:00 Окончание экскурсии.

Свободное время в центре города.

с 11:00 ежечасно за доп. плату: Речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью».

Приглашаем вас на 40-минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города — Центра семьи Казан.

20:15 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказы в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек). Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек.