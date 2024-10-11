5 дней
Тур в Татарстан и Марий Эл с погружением в гастрономию и культуру
Увидеть татарский Тадж-Махал, подержать за лапу Йошкиного кота и каждый день пробовать местные блюда
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
4 дня
Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
Начало: Г. Казань, Национальный музей Республики Татарстан...
«Путешествие-погружение в культуру с кулинарными мастер-классами, дегустациями национальных блюд, посещением русского, татарского, кряшенского села»
44 200₽ за человека
5 дней
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
«Включены завтраки и ужины в гостинице, мастер-класс с дегустацией национальных блюд в ресторане»
23 сен в 13:00
21 апр в 13:00
34 000₽ за человека
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