Найдено 3 тура в категории « Дегустационные туры » в Казани, цены от 30 620 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 5 дней Тур в Татарстан и Марий Эл с погружением в гастрономию и культуру Увидеть татарский Тадж-Махал, подержать за лапу Йошкиного кота и каждый день пробовать местные блюда Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15 30 620 ₽ за человека 4 дня Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси Начало: Г. Казань, Национальный музей Республики Татарстан... «Путешествие-погружение в культуру с кулинарными мастер-классами, дегустациями национальных блюд, посещением русского, татарского, кряшенского села» 44 200 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 5 дней Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня «Включены завтраки и ужины в гостинице, мастер-класс с дегустацией национальных блюд в ресторане» 34 000 ₽ за человека Все туры Казани

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