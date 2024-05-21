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почувствовали все. Казань очень красивый город. Кремль выше всех похвал. Рекомендую вечернюю экскурсию. Интересное посещение острова Свияжск. Приятно, что на группу из 16 человек на все время тура был предоставлен большой автобус. Конечно, времени мало. Мало свободного времени. Можно сократить время на обеды. Два часа это много! Еда вкусная! Понравилось, но у всех свои предпочтения. Мясо натуральное!