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Авторский тур
2 дня
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Забыть о заботах наедине с природой и насладиться блюдами, приготовленными на живом огне
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
«Вы не только отведаете деликатесные блюда ресторанного уровня, приготовленные на костре, но и сами побудете в роли шеф-поваров и узнаете гастрономические секреты»
22 июня в 10:00
3 авг в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
«Приглашаем вас на гастрономический тур выходного дня»
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
«На обед у нас будет татарская еда в формате фастфуда»
26 июня в 12:00
17 июля в 12:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
«Далее — пообедаем сытными блюдами национальной марийской кухни»
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММайя21 мая 2024Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
- ИИгнатова24 сентября 2023Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго! Спасибо, что учли мои
- ООльга24 августа 2023Впечатления положительные. Поездка краткая, но получилась очень информативна. В нашем случае ехать ли еще раз, ответ -нет. Просто увидели и
- ННаталья11 июня 2023Шикарный сплав. Шикарная команда
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 тура от 15 900 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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