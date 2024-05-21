Гастрономические туры Казани

Найдено 4 тура в категории «Гастрономические» в Казани, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Забыть о заботах наедине с природой и насладиться блюдами, приготовленными на живом огне
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
«Вы не только отведаете деликатесные блюда ресторанного уровня, приготовленные на костре, но и сами побудете в роли шеф-поваров и узнаете гастрономические секреты»
22 июня в 10:00
3 авг в 10:00
15 900 за человека
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
«Приглашаем вас на гастрономический тур выходного дня»
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210 за человека
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
«На обед у нас будет татарская еда в формате фастфуда»
26 июня в 12:00
17 июля в 12:00
65 000 за человека
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
«Далее — пообедаем сытными блюдами национальной марийской кухни»
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго! Спасибо, что учли мои
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    пожелания, и предоставили нижнее место в поезде. Жаль только, что не посетили Успенский собор в Свияжске. Очень хотелось своими глазами увидеть знаменитые фрески.

    Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!
  • О
    Ольга
    24 августа 2023
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Впечатления положительные. Поездка краткая, но получилась очень информативна. В нашем случае ехать ли еще раз, ответ -нет. Просто увидели и
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    почувствовали все. Казань очень красивый город. Кремль выше всех похвал. Рекомендую вечернюю экскурсию. Интересное посещение острова Свияжск. Приятно, что на группу из 16 человек на все время тура был предоставлен большой автобус. Конечно, времени мало. Мало свободного времени. Можно сократить время на обеды. Два часа это много! Еда вкусная! Понравилось, но у всех свои предпочтения. Мясо натуральное!

  • Н
    Наталья
    11 июня 2023
    Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
    Шикарный сплав. Шикарная команда

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Гастрономические»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
  2. Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
  3. Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
  4. Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Какие места ещё посмотреть в Казани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 тура от 15 900 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Казани, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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