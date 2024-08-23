4 дня
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
18 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
20 000₽ за человека
3 дня
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
5 дней
Тур в Татарстан и Марий Эл с погружением в гастрономию и культуру
Увидеть татарский Тадж-Махал, подержать за лапу Йошкиного кота и каждый день пробовать местные блюда
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
22 ноя в 13:00
6 дек в 13:00
30 620₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ммихаил23 августа 2024Все было классно! Огромное спасибо нашему гиду Гульназ! Это профессионал высшей категории! Отношение к нам, знание темы бесподобны. Так держать Гульназ. Мы просто в тебя влюбились! Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым!
- ААлия10 июня 2023Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое за сюрпризы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Туган Авылым»
Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Казани в ноябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Туган Авылым" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 30 620. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Казани на 2024 год по теме «Туган Авылым», 3 ⭐ отзыва, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь