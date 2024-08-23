Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
14 апр в 08:00
21 апр в 08:00
64 000 ₽ за всё до 4 чел.
Татарстан в архитектуре и лицах: наследие ханов и купцов, православные обители, удивительные судьбы
Посетить столицу, уезды и остров-град, удивиться сплетенью культур, зайти в дома Шишкина и Цветаевой
Начало: Ж/д вокзал Казани, скульптура «Белые барсы», 11:00
55 700 ₽ за человека
Гостеприимство по-татарски: древняя архитектура, деревенский быт, национальная кухня
Увидеть главное в Казани и Свияжске, приобщиться к крестьянской жизни, перепробовать блюда и напитки
Начало: Ж/д вокзал Казани, скульптура «Белые барсы», 11:00
18 апр в 11:00
16 мая в 11:00
36 300 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ммихаил23 августа 2024Все было классно! Огромное спасибо нашему гиду Гульназ! Это профессионал высшей категории! Отношение к нам, знание темы бесподобны. Так держать Гульназ. Мы просто в тебя влюбились! Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым!
- ААлия10 июня 2023Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое за сюрпризы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Кулинарные мастер-классы»
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