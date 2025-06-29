Туры проходящие только летом в Кеми

Найдено 3 тура в категории «Летние» в Кеми, цены от 38 300 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Мини-тур по Соловецким островам: самые интересные локации
На автобусе
2 дня
Мини-тур по Соловецким островам: самые интересные локации
Посетить Соловецкий монастырь, подняться на Секирную гору и заглянуть в Ботанический сад
Начало: Кемь, 11:30
29 июн в 11:30
19 июл в 11:30
47 950 ₽ за человека
Выходные на Соловецких островах: монастырь, Белое море и деликатесы
На автобусе
3 дня
Выходные на Соловецких островах: монастырь, Белое море и деликатесы
Посетить знаменитую обитель России, прочувствовать атмосферу Севера и отведать морепродуктов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поезда № 012Ч (1...
13 июн в 10:40
18 июн в 10:40
38 300 ₽ за человека
Перезагрузка на Соловках: тур под поезда из Москвы
На автобусе
На поезде
4 дня
Перезагрузка на Соловках: тур под поезда из Москвы
Погрузиться в атмосферу Севера на Соловецком архипелаге и узнать об истории мест и жизни монахов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поездов №092, №0...
12 июн в 21:00
17 июн в 21:00
41 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «Летние»

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  1. Мини-тур по Соловецким островам: самые интересные локации
  2. Выходные на Соловецких островах: монастырь, Белое море и деликатесы
  3. Перезагрузка на Соловках: тур под поезда из Москвы
Сколько стоит тур в Кеми в марте 2025
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