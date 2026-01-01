Соловецкая мозаика
Начало: Г. Кемь
22 авг в 10:00
94 000 ₽ за человека
Карельские путешествия. Тур в Калевалу
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
19 янв в 10:00
23 янв в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Волшебная Калевала. Новогодний тур в Карелию
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
29 дек в 10:00
от 73 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «6-дневные туры»
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