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Авторские туры на 6 дней в Кемь

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Кеми, цены от 47 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Соловецкая мозаика
На автобусе
6 дней
Соловецкая мозаика
Начало: Г. Кемь
22 авг в 10:00
94 000 ₽ за человека
Карельские путешествия. Тур в Калевалу
На снегоходах
6 дней
Карельские путешествия. Тур в Калевалу
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
19 янв в 10:00
23 янв в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Волшебная Калевала. Новогодний тур в Карелию
На снегоходах
6 дней
Волшебная Калевала. Новогодний тур в Карелию
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
29 дек в 10:00
от 73 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «6-дневные туры»

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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Соловецкая мозаика;
  2. Карельские путешествия. Тур в Калевалу;
  3. Волшебная Калевала. Новогодний тур в Карелию.
Сколько стоит тур в Кеми в июле 2026
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