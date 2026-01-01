Снежный драйв в Калевале. Рождественский тур в Карелию
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
3 янв в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
-
15%
Северное лето на Белом море. Активный тур на Соловки и Кузова
Начало: Кемь, Республика Карелия
23 авг в 10:00
89 000 ₽
105 000 ₽ за человека
Тайгапад. Отдых на природе и рафтинг в Карелии. Калевала
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
29 июн в 10:00
5 июл в 10:00
40 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «7-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Кеми
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Кеми в январе 2026
Сейчас в Кеми в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 40 500 до 89 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте тур в Кеми на 2026 год по теме «7-дневные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от 40500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март