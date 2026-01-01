Мои заказы

Экскурсионные туры на неделю в Кемь

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Кеми, цены от 40 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Снежный драйв в Калевале. Рождественский тур в Карелию
Пешая
На снегоходах
7 дней
2 отзыва
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
3 янв в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Северное лето на Белом море. Активный тур на Соловки и Кузова
Пешая
Велотуры
7 дней
-
15%
Начало: Кемь, Республика Карелия
23 авг в 10:00
89 000 ₽105 000 ₽ за человека
Тайгапад. Отдых на природе и рафтинг в Карелии. Калевала
Пешая
Сплавы и рафтинг
7 дней
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
29 июн в 10:00
5 июл в 10:00
40 500 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Кеми в январе 2026
Сейчас в Кеми в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 40 500 до 89 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
