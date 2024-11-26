Экскурсии по набережной Кемерово

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Кемерово, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Пешая
69 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
Начало: Филармония Кузбасса
«На Арочной улице познакомитесь с архитектурой Эрнста Мая — градостроителя Франкфурта, на площади Пушкина узнаете о проходивших здесь городских событиях, а гуляя по набережной, полюбуетесь видом реликтового леса на территории города»
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
3200 за всё до 6 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Пешая
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Обзорная экскурсия по городу
Начало: Недалеко от площади Советов
«Мы пройдемся по историческому центру города и по набережной реки, вы увидите, как он выглядит сейчас и узнаете о том, как он мог бы выглядеть»
29 дек в 10:00
5 янв в 10:00
4800 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
Посетить главные места города в комфортном автопешеходном формате
«Вы увидите Ледовый дворец, «Кузбасс-Арену», Фиджитал-центр, Московскую площадь и Новую набережную Томи»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
5000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 ноября 2024
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Очень понравилось, Ольга творческий и очень классный человек, спасибо за эмоции и полученные знания, взгляд на вещи! Так же подарок ко дню рождения был приятен и неожиданен!
  • Е
    Елена
    25 ноября 2024
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Экскурсия очень понравилась! Интереснее изложение материала, много познавательных фактов. Экскурсия была в конце ноября, на улице стоять на одном месте уже прохладно, поэтому заходили в определенные точки, чтобы согреться. Экскурсией остались довольны 💯 Благодарю Анну, за ее вклад в культуру города.
  • О
    Ольга
    13 ноября 2024
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Всё прошло прекрасно, не смотря на не очень теплую погоду, впечатления от прогулки остались самые тёплые! Спасибо большое Ольге за атмосферу и новые знания и впечатления! 😊
  • А
    Анна
    30 октября 2024
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Спасибо огромное Анне за ее любовь к своему городу и умением поделиться этой любовью с гостями! Очень интересная и нескучная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    21 октября 2024
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Огромное спасибо Ольге!!! Очень повезло с погодой, прогулка была отличной - необычные места, в которые даже и не додумалась бы заглянуть, если бы гуляла самостоятельно. Ольга очень позитивный и доброжелательный человечек, который моментально создал дружескую атмосферу!
  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Очень хочется поблагодарить нашего гида Анну. Отлично подобрана информация, ярко и эмоционально представлена. Хочется отметить красивую грамотную речь и горящие глаза нашего замечательного гида. Видно, что Анна любит свой город и очень хочет передать эту любовь слушателю. Спасибо огромное!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Набережная»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
  2. Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
  3. Знакомьтесь, Кемерово
Какие места ещё посмотреть в Кемерово
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная
  2. Реликтовый лес
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в декабре 2024
Сейчас в Кемерово в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 5000. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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