М Мария Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Очень понравилось, Ольга творческий и очень классный человек, спасибо за эмоции и полученные знания, взгляд на вещи! Так же подарок ко дню рождения был приятен и неожиданен!

Е Елена Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму Экскурсия очень понравилась! Интереснее изложение материала, много познавательных фактов. Экскурсия была в конце ноября, на улице стоять на одном месте уже прохладно, поэтому заходили в определенные точки, чтобы согреться. Экскурсией остались довольны 💯 Благодарю Анну, за ее вклад в культуру города.

О Ольга Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Всё прошло прекрасно, не смотря на не очень теплую погоду, впечатления от прогулки остались самые тёплые! Спасибо большое Ольге за атмосферу и новые знания и впечатления! 😊

А Анна Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму Спасибо огромное Анне за ее любовь к своему городу и умением поделиться этой любовью с гостями! Очень интересная и нескучная экскурсия!

Н Наталья Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Огромное спасибо Ольге!!! Очень повезло с погодой, прогулка была отличной - необычные места, в которые даже и не додумалась бы заглянуть, если бы гуляла самостоятельно. Ольга очень позитивный и доброжелательный человечек, который моментально создал дружескую атмосферу!