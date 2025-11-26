Парк Победы имени Жукова в Кемерово - это не просто прогулка, а настоящее погружение в историю.
Здесь можно увидеть образцы военной техники, на которые разрешено забираться, и сделать уникальные фотографии.
Оборонительные сооружения,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Военная техника для фото
- 🏰 Оборонительные сооружения
- 🗿 Памятники героям
- 🌄 Панорамы Заискитимья
- 📜 Истории кемеровчан
Что можно увидеть
- Военная техника
- Оборонительные укрепления
- Памятники
Описание экскурсии
- Образцы военной техники разных периодов, на которые можно смело забираться и делать неповторимые фотографии
- Оборонительные укрепления, где можно потеряться и найтись
- Памятники военным и труженикам тыла — они напоминают о самоотверженности, отваге и верности
- Панорамный вид на Заискитимье — район, который хранит городские легенды и реальные невероятные истории
Вы узнаете:
- о боевых и трудовых подвигах кемеровчан — и услышите их собственные воспоминания
- о том, как, когда и почему возникла Кемеровская область
- как место, на котором сегодня находится парк Жукова, дал старт городу
- как горожане ловили бегемота, а Юрий Никулин начинал здесь карьеру
Кому подойдёт экскурсия
Семьям с детьми, школьным группам
Организационные детали
- Вход в парк свободный, есть точки питания и санитарные павильоны
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Кемерово
Мы работаем в 2021 года. Наши маршруты и гиды уже не раз побеждали во всероссийских конкурсах профессионального мастерства — и мы будем рады стать вашими проводниками по Кемерово! Здесь можно попробовать
Входит в следующие категории Кемерово
