Парк Победы имени Жукова - хранитель истории

Парк Победы Жукова в Кемерово - уникальное место, где история оживает. Узнайте о подвигах, сделайте фото на технике и насладитесь панорамами
Парк Победы имени Жукова в Кемерово - это не просто прогулка, а настоящее погружение в историю.

Здесь можно увидеть образцы военной техники, на которые разрешено забираться, и сделать уникальные фотографии.

Оборонительные сооружения,
памятники героям и панорамные виды на Заискитимье создают атмосферу, полную воспоминаний и легенд.

Гости узнают о подвигах кемеровчан, становлении области и даже о том, как здесь начинал карьеру Юрий Никулин. Экскурсия идеально подходит для семей и школьных групп

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Военная техника для фото
  • 🏰 Оборонительные сооружения
  • 🗿 Памятники героям
  • 🌄 Панорамы Заискитимья
  • 📜 Истории кемеровчан
Парк Победы имени Жукова - хранитель истории© Арина
Что можно увидеть

  • Военная техника
  • Оборонительные укрепления
  • Памятники

Описание экскурсии

  • Образцы военной техники разных периодов, на которые можно смело забираться и делать неповторимые фотографии
  • Оборонительные укрепления, где можно потеряться и найтись
  • Памятники военным и труженикам тыла — они напоминают о самоотверженности, отваге и верности
  • Панорамный вид на Заискитимье — район, который хранит городские легенды и реальные невероятные истории

Вы узнаете:

  • о боевых и трудовых подвигах кемеровчан — и услышите их собственные воспоминания
  • о том, как, когда и почему возникла Кемеровская область
  • как место, на котором сегодня находится парк Жукова, дал старт городу
  • как горожане ловили бегемота, а Юрий Никулин начинал здесь карьеру

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми, школьным группам

Организационные детали

  • Вход в парк свободный, есть точки питания и санитарные павильоны
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваша команда гидов в Кемерово
Мы работаем в 2021 года. Наши маршруты и гиды уже не раз побеждали во всероссийских конкурсах профессионального мастерства — и мы будем рады стать вашими проводниками по Кемерово! Здесь можно попробовать
уголь на вкус, спуститься в настоящую шахту и подняться на разрез. Покорить волну и полетать в самой высокой аэротрубе в Европе. Затеряться в самом большом в мире сосновом бору в пределах города и подружиться с кемеровскими уточками. Мы поможем найти вам собственную траекторию знакомства с городом, открыть самые его потаённые стороны, увидеть идентичность Кемерова и кемеровчан!

Входит в следующие категории Кемерово

